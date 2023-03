Třinec poprvé v sezoně bodoval proti Olomouci, na Hané zvítězil 5:0

Olomouc - Hokejisté Třince zvítězili v 51. kole extraligy v Olomouci 5:0, když už po první třetině měli tříbrankový náskok. Obhájci titulu porazili Hanáky poprvé v sezoně a skončí po základní části šestí. Dva góly Ocelářů dal nejlepší střelec soutěže Marko Daňo, jenž navíc přidal i asistenci. Čtvrté čisté konto v sezoně vychytal díky 22 zákrokům Marek Mazanec.

Třinec začal aktivně, ale z prvního rychlého protiútoku Olomouce trefil Bambula horní tyč Mazancovy branky. První šance hostů měli Růžička s Daněm, jejichž pokusy z bezprostřední blízkosti pokryl Lukáš. Do vedení se Třinec mohl dostat v přesilové hře, kdy Růžička střílel k bližší tyči, Lukáš proti jeho střele zasáhl betonem a udržel puk před brankovou čarou, což si museli rozhodčí ověřit u videa.

V pokračující přesilové hře se hosté přesto prosadili, když po Jeřábkově střele Daňo přihrál Nestrašilovi, který už střílel do odkryté branky. Do konce první třetiny navíc hosté zvýšili náskok na rozdíl tří branek zásluhou dorážky důrazného Daňa a střely Jeřábka, jenž se prosadil v čase 19:59.

Snížit mohl na začátku druhé třetiny v přesilové hře Kusko, Mazanec se však proti jeho střele přesunul včas. Hosté si v průběhu druhé třetiny spíše hlídali vedení a iniciativu přenechali Olomouci. Domácí si však přes pevnou obranu Ocelářů šance hledali jen těžce, a protože neuspěli ani ve dvou přesilových hrách, druhá třetina žádnou branku nenabídla.

Na začátku třetí části nepřidali čtvrtou branku Třince Roman ani Nestrašil - Romanova střela mířila vedle pravé tyče a Nestrašilův pokus pokryl brankář Lukáš. Z ideální pozice mezi kruhy poté střílel olomoucký Rutar, ale Mazanec byl také tentokrát pozorný. Nestačil až na dorážku Anděla, který využil skrumáže v brankovišti a dorazil puk do sítě. Hosté však využili trenérskou výzvu a pro postavení útočícího hráče v brankovišti gól po přezkoumání videa neplatil.

Naopak se počtvrté v zápase prosadili hosté, když samostatný únik zakončil úspěšně mezi Lukášovy betony Daňo a přidal tak svoji druhou branku v zápase. Pátou branku hostů vstřelil minutu před koncem zápasu Chmielewski.

Hlasy trenérů po utkání:

Boris Žabka (Olomouc): "Není to pro nás teď jednoduché s ohledem na to, v jaké sestavě nastupujeme, navíc po těžkém zápase na Spartě. Potřebujeme, aby hráči, kteří zůstali v sestavě, hráli na svém limitu, což se nám dnes nepodařilo. Měli jsme šanci na začátku zápasu, kdy Bambula nastřelil tyčku. Možná by se ten zápas vyvíjel úplně jinak, kdybychom se na začátku dostali do vedení. Dostali jsme pak gól v oslabení, který nám naopak vůbec nepomohl. Poté jsme se snažili něčeho chytit, ale nevyšlo to ani při vstřelené brance, kterou nám neuznali. Není to pro nás teď jednoduché, ale musíme se dívat na další zápas a na předkolo. Uděláme maximum pro to, abychom byli úspěšní. Někteří hráči jsou na hraně návratu do sestavy a jejich návrat směřujeme hlavně směrem k předkolu play off. Síla v našem týmu a kabině určitě je a věřím, že to v play off ukážeme."

Vladimír Országh (Třinec): "Jsme rádi za důležité tři body i předvedenou hru. Od začátku to bylo vyrovnané utkání s velkým množstvím soubojů a velkou intenzitou. Hrálo se nahoru dolů a my jsme si pak pomohli třemi góly. Hlavně ten třetí gól do šatny byl důležitý, protože nás uklidnil. Dnes zahrály výborně speciální týmy, hlavně při ubráněném čtyřminutovém oslabení. Když bylo potřeba, tak nám zachytal také brankář. I když dnes Olomouc nastoupila v okleštěné sestavě, tak potvrdila to, co předvádí celou sezonu. Je to nepříjemný soupeř a těžko se proti ní hraje. Takto zvládnuté utkání nám před předkolem play off pomůže hlavně psychicky."

HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Nestrašil (Daňo, Marcinko), 18. Daňo (M. Růžička, Smith), 20. J. Jeřábek (Kaňák), 56. Daňo (M. Růžička), 59. Chmielewski (Dravecký). Rozhodčí: Hribik, J. Ondráček I - Rampír, Rožánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 4611.

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - Dujsík, Rašner, Švrček, Řezníček, A. Rutar, Mareš, T. Galvas - J. Navrátil, Kusko, Plášek - Bambula, J. Knotek, Olesz - Strapáč, Menšík, Klimek - Kucsera, Kučera, Anděl. Trenér: J. Tomajko.

Třinec: Mazanec - Zahradníček, Smith, L. Kaňák, J. Jeřábek, M. Adámek, M. Doudera, Roth - M. Růžička, Marcinko, Daňo - Hrňa, D. Voženílek, Nestrašil - Dravecký, Holinka, Chmielewski - Kurovský, M. Roman, Buček. Trenér: Moták.