Třinec pokračuje v náročném úvodu, v úterý se utká s Olomoucí

Praha - Hokejisté Třince pokračují v nabitém programu v úvodu extraligy. V úterý se v předehrávce 10. kola utkají s Olomoucí a čeká je šestý zápas ve dvanácti dnech. Podle původního rozpisu se měl duel odehrát v neděli 13. října, Oceláře však o dva dny později čeká závěrečný zápas základní skupiny Ligy mistrů v Lausanne.

Úřadující mistr doposud získal sedm bodů a v tabulce je osmý. Zatím Třinec doma vítězí a venku prohrává. S Olomoucí měl ale na domácím ledě poslední dobou potíže a tři ze čtyř zápasů těsně prohrál.

"Čeká nás další nesmírně houževnatý a nepříjemný soupeř, který hned v úvodu sezony dokazuje kvality a pravidelně sbírá body. Věřím ale, že navážeme na nedělní zápas s Litvínovem a budeme úspěšní," řekl trenér Václav Varaďa.

Oceláři stále mají značné problémy s marodkou. Schází Jiří Polanský, Martin Růžička, Lukáš Krajíček, Jakub Matyáš, Tomáš Kundrátek a David Musil, nejistý je start Petra Vrány.

"Máme teď náročný program, ale musíme se s tím vypořádat a makat dále. Věřím, že se odrazíme od výhry nad Litvínovem a budeme sbírat další body," uvedl útočník Matěj Stránský.

Olomouc má odehrané čtyři zápasy a ve všech bodovala, venku navíc dvakrát vyhrála. Uspěla ve Vítkovicích i ve Zlíně. A poté, co Hanáci v neděli zvládli dramatickou bitvu s Karlovými Vary, chtějí uspět i na ledě Ocelářů.

"Začátek soutěže je vždy důležitý a my jsme rádi, že nám relativně vyšel. Výsledky a výkony nejsou úplně špatné, ale stále máme na čem pracovat. Teď to půjde v rychlém tempu, musíme se na to dobře připravit," řekl trenér Zdeněk Moták.

Olomouc si užívá postavení v horní části tabulky, ale zároveň jej nepřeceňuje. "Jsme pokorní. Začátek je důležitý a jsme rádi, že máme devět bodů. Teď nás čeká Třinec a to určitě nebude nic jednoduchého," uvedl útočník Petr Strapáč.

"Už v minulé sezoně jsme si dokázali, že můžeme hrát s každým vyrovnané zápasy. Někdy to vyjde, někdy ne, ale tenhle tým se nikdy nevzdává a makáme na sto procent. Je tu vynikající parta, což je super," řekl útočník Lukáš Nahodil.

Statistické údaje před úterní přehrávkou 10. kola extraligy: HC Oceláři Třinec (8.) - HC Olomouc (4.). Začátek zápasu: 18:00 (ČT Sport). Nejproduktivnější hráči: Petr Vrána 5 zápasů/7 bodů (3 branky + 4 asistence) - David Ostřížek 4/3 (2+1). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák průměr 2,20 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,04 procenta, Petr Kváča 3,05 a 91,43 - Branislav Konrád 1,60 a 94,44, Jan Lukáš 1,00 a 97,14. Zajímavosti: - Mistrovský Třinec v obou domácích zápasech v této sezoně naplno bodoval - vyhrál nad Kladnem 6:2 a nad Litvínovem 3:2. Venku Oceláři získali ze tří duelů jen bod. - Olomouc v této sezoně v obou utkáních venku uspěla - zvítězila na ledě Vítkovic 2:1 v prodloužení a ve Zlíně 4:1. Hanáci bodovali ve všech čtyřech utkáních v ročníku a jen jednou z toho prohráli. - Oceláře čeká šestý zápas ve 12 dnech, minulý týden v úterý předehrávali také duel 33. kola na ledě Vítkovic. - Olomouc vyhrála v Třinci tři z posledních čtyř zápasů v extralize. - Oceláři se utkali s Olomoucí doma v srpnu v přípravě a prohráli 2:3 v prodloužení. - Třinecký obránce Milan Doudera může sehrát 400. zápas v extralize. - Slovenský brankář Branislav Konrád z Olomouce může odchytat 200. duel v české nejvyšší soutěži.