Třinec podlehl Vítkovicím po nájezdech a prohrál potřetí v řadě

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili v utkání 29. kola extraligy vedoucí Třinec 2:1 po samostatných nájezdech. Oceláři vedli gólem Patrika Hrehorčáka, domácí však v třetí části srovnali svým nejlepším střelcem Dominikem Lakatošem a v nájezdech rozhodl Jan Hruška o tom, že lídr tabulky potřetí v řadě utrpěl porážku.

Tradičnímu derby tentokrát scházela atmosféra zaplněných tribun, ale i bez ní mělo utkání spád. Jako první dostali kotouč do sítě Třinečtí, Stránského teč z deváté minuty ovšem sudí po poradě s videem neuznali, protože hostující hráč puk zasáhl vysokou holí.

I přesto, že hostům hned zkraje utkání vypadl ze hry zraněný Marcinko, po vyrovnaném začátku postupně přebírali otěže. Tolik vyložených příležitostí si však nevytvářeli. Dolejš už ve druhé části zhatil pokus Doudery, ovšem vzápětí už se Oceláři přece jen radovali: Gernát zavel puk do pásma, přenechal jej do tandemu Hrehorčákovi, jenž se z kruhu zápěstím přes obránce ve 26. minutě trefil nad Dolejšův beton.

Vítkovice, které se za posledních čtrnáct kol teprve potřetí představily doma, před Kacetla pronikaly ještě hůře. Trška navíc faulem na Michala Kovařčíka v 32. minutě nabídl Třinci trestné střílení, Růžička ale svůj bekhendový blafák přetáhl a nezakončil přesně. Hosté pak další čtyři minuty obléhali útočné pásmo ve dvou po sobě jdoucích přesilovkách, ale druhý gól přidat nedokázali, a tak o těsný náskok přišli.

Chvíle domácích nastala ve 44. minutě: Lakatoš po Štencelově přihrávce překonal střelou po ledě Kacetla a připsal si už svůj 13. gól sezony.

Slezané zvýšili tempo i kadenci, ale Stránský orazítkoval pouze horní tyčku. V prodloužení měl Třinec i přesilovku pět na tři, jenomže ji nevyužil a v samostatných nájezdech ho k prohře odsoudil ve čtvrté sérii Hruška.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Dva důležité a sladké body proti nesmírně těžkému soupeři. V závěru poté, co jsme ustáli oslabení, jsme si to zasloužili. Podržel nás vynikajícím způsobem Dan Dolejš."

Václav Varaďa (Třinec): "Šance máme, ale i velký problém dávat branky. Ve vyložených šancích nám to přeskakuje nebo trefujeme brankáře, který dnes zachytal velmi dobře. Marcinko byl dohrán po odehrání kotouče rukou do hlavy a necítí se moc dobře. Uvidíme, co s ním bude."

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 44. Lakatoš (Štencel, R. Polák), rozhodující sam. nájezd J. Hruška - 26. Hrehorčák (Gernát, O. Kovařčík). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 6:3. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Štencel, P. Trška, Gewiese, L. Kovář, Koch - Lakatoš, J. Hruška, Schleiss - Dej, Marosz, L. Krenželok - M. Kalus, Werbik, Mallet - Fridrich, J. Mikyska, Ryšavý. Trenér: Holaň.

Třinec: Kacetl - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Jaroměřský, Kundrátek, od 21. M. Adámek - M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička - Hrňa, Marcinko, Kurovský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák - Šedivý, R. Veselý, Dravecký. Trenér: Varaďa