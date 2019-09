Třinec podlehl v Mladé Boleslavi a venku prohrál i počtvrté

Mladá Boleslav - Hokejisté Třince podlehli v 5. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 3:4 a i počtvrté v sezoně venku prohráli. Naopak Středočeši zvítězili doma i potřetí. Dvěma góly se o to postaral Ondřej Najman a dvěma nahrávkami Jan Stránský. Mladá Boleslav zdolala úřadující mistry potřetí za sebou.

Třinec už po minutě hry otevřel skóre. Domácí útočník Žejdl nedůrazným výhozem přihrál Hrňovi, jehož střelu dorazil Marcinko za gólmana Krošelje. Bruslařský klub odpověděl za necelé čtyři minuty zásluhou Pavla Musila, který se prosadil střelou před kruhem.

Za téměř dvě minuty dokonali Středočeši obrat. Obránce Pláněk naznačil střelu, ale místo toho přihrál na Najmana, který puk jemně tečoval a překonal brankáře Bartošáka. Hostující lavička si vyžádala trenérskou výzvu kvůli údajnému porušení pravidel, rozhodčí však posoudili gól jako regulérní.

Oceláři odpověděli za 95 vteřin. Vrána našel před brankou nikým nehlídaného Hrehorčáka, který zařídil nerozhodný stav a v sedmém extraligovém zápase se radoval z premiérové branky. Vedení na stranu Slezanů mohl strhnut Adamský, jehož střelu zastavil Krošelj lapačkou.

Gólová přestřelka pokračovala. Ševc přihrál volnému Vondrkovi, jehož střela se snesla za Bartošáka a na brankovišti byl nejrychlejší Skalický, jenž zaznamenal třetí gól domácích. Od druhé třetiny se místo Bartošáka postavil do branky Kváča.

Ve 32. minutě se před Kváčou objevil sám Zbořil, který však zamířil pouze do třineckého gólmana. Na druhé straně promáchl puk z bezprostřední blízkosti David Musil.

V 39. minutě přidal Najman druhou trefu v utkání. Jednadvacetiletý útočník zachytil na modré kotouč, vyměnil si ho s Janem Stránským a zakončením mezi kruhy zvýšil na dvougólový rozdíl. Vzápětí ujeli domácí do přečíslení dvou na jednoho, ale Šťastný po Žejdlově pasu zamířil jen do Kváči.

V úvodu závěrečné třetiny se netrefil zblízka Žejdl. V 48. minutě snížil Dravecký, který dostal puk do sítě před posunutím branky. Sudí uznali gól po zhlédnutí videozáznamu. Také Mladá Boleslav využila trenérské výzvy, která však původní verdikt nezměnila. Druhou asistenci večera zaznamenal Hrňa.

Dvoubrankový náskok mohl domácím vrátit Zohorna, jenže ležícího Kváču nepřekonal. Následně Bruslaři nevyužili ani dvouminutovou početní výhodu. Hosté se v závěru nedostali ani ke hře bez brankáře, jelikož se Hrňa nechal vyloučit. Středočeši tak dohráli závěr utkání v poklidu.

Mladá Boleslav zvítězila ve čtvrtém z pěti úvodních zápasů a bodově se na Oceláře dotáhla. Navíc sehrála o dva duely méně. Slezané, kteří před vlastními diváky naplno bodovali ve všech třech utkáních, si ve čtyřech venkovních soubojích připsali pouze bod.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Pro nás bylo strašně důležité, že jsme se vrátili do zápasu po nepovedeném začátku, kdy jsme inkasovali. Bylo strašně důležité, že jsme dali dvě branky a otočili jsme to na 2:1. Pak jsme sice gól dostali, ale první třetinu jsme vyhráli, což bylo klíčové pro další vývoj. Bylo to vyrovnané a byli jsme šťastnější."

Václav Varaďa (Třinec): "Zápas byl velmi vyrovnaný. Měli jsme skvělý vstup do utkání, ta branka byla zasloužená, měli jsme skvělý pohyb, ale paradoxně nám ublížila do další fáze utkání. Nechali jsme si v první třetině dát tři laciné branky, které nás v konečném důsledku stály tento zápas. Ve druhé a třetí třetině to bylo hodně urputné a domácí dnes byli hladovější, hlavně v osobních soubojích, ať už v obranném nebo útočném pásmu, a to jim přineslo body. Nám to pouze přineslo cestu domů s prázdnou. Další zápas, který nás čeká v neděli, musíme odehrát lépe."