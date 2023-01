Třinec pod širým nebem v Bratislavě přehrál Brno, stříleli Slováci

Bratislava - Hokejisté Třince porazili v historicky pátém extraligovém utkání pod širým nebem - druhém mimo území České republiky - Brno 6:1. Dohrávku 18. kola na fotbalovém stadionu Tehelné pole v Bratislavě, kterou sledovalo 11.367 diváků, opanovali slovenští hráči v dresu Ocelářů.

Marko Daňo vstřelil dvě branky a prosadili se i Vladimír Dravecký, Martin Marinčin a Libor Hudáček, který přidal i tři asistence. Tři kanadské body nasbíral Andrej Nestrašil. Třinec porazil Brno i potřetí v sezoně a vyhrál pátý zápas v řadě.

Již v první minutě mohl otevřít skóre třinecký Voženílek, nezamířil však přesně. Následně začalo ve slovenské metropoli drobně pršet a hráči obou týmů se museli vyrovnat s náročnějšími podmínkami. Naštěstí déšť brzy ustal.

Skóre se poprvé změnilo v osmé minutě a pod gól Třince se podepsali slovenští krajánci. Hudáček připravil gól pro Daňa, jenž si po pohotové střele připsal 21. branku sezony.

O první vážnější akci Komety se postaral ve 12. minutě junior Šalé, brankář Kacetl byl ale připravený. O dvě minuty později nebezpečně střílel na druhé straně Marinčin, trefil ale jen tyč. Brňané byli podle statistik střelecky aktivnější, Oceláři však nebezpečnější.

Do druhé třetiny oba týmy vyměnily speciální sady dresů za klasické extraligové a více ze hry měla Kometa. Brňané se tlačili do útoku, Kacetl byl ale pozorný. Jeho spoluhráči čekali na šanci, která přišla ve 27. minutě, kdy se do rychlého protiútoku dostali další dva slovenští hráči v kádru Ocelářů Hrehorčák a Dravecký a navýšili vedení Třince.

Brno mohlo snížit v oslabení, Kollár ale samostatný nájezd při Flekově vyloučení gólově nezakončil. Třinec první přesilovku nevyužil, druhou v rychlém sledu ale ano. A opět se autorem branky stal slovenský hráč. Z dorážky se podruhé prosadil Daňo.

Nejlepší střelec soutěže byl ve 36. minutě blízko hattricku, Furch jej ale tentokráte vychytal. Přesto se Oceláři ve druhé části ještě jedné branky dočkali, Jeřábek připravil krásnou přihrávkou gól pro Nestrašila.

Kometa měla ideální šanci snížit v přesilových hrách na začátku třetí části, kdy v Bratislavě začalo hustě pršet. Dvě výhody sice nevyužila, pět sekund po skončení druhé ale překonal Kacetla bekhendem Süss. Ještě ve stejné minutě byl ale vyloučený Pospíšil a Oceláři získali v přesilovce čtyřbrankové vedení zpět. Po ukázkové kombinaci se trefil Hudáček, další slovenský reprezentant.

A ze strany Slováků to nebylo vše. V 50. minutě na konci přesilové hry prostřelil Furcha od modré čáry obránce Marinčin. Oceláři následně zápas v klidu dovedli do vítězného konce, Kometa prohrála sedmý z posledních devíti zápasů.

HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 8. Daňo (L. Hudáček, Nestrašil), 27. Dravecký (Hrehorčák, Chmielewski), 33. Daňo (Marcinko, Nestrašil), 39. Nestrašil (J. Jeřábek, L. Hudáček), 47. L. Hudáček (D. Voženílek, Hrňa), 50. Marinčin (L. Hudáček) - 45. Süss (Ščotka). Rozhodčí: Stano, A. Jeřábek - Lederer, Hlavatý. Vyloučení: 2:4. Využití: 3:0. Diváci: 11.367.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Havránek, Čukste, J. Jeřábek, Roth, M. Doudera, Zahradníček - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Hrňa, Dravecký, Kurovský. Trenér: Moták.

Brno: Furch - Kundrátek, Kučeřík, Holland, Ščotka, Gulaši, Hrbas - Horký, Holík, Pospíšil - Flek, Kollár, Zaťovič - Šalé, A. Zbořil, Raška - Koblížek, Strömberg, Süss - Vincour. Trenér: P. Martinec.