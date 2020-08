Třinec, Plzeň a Liberec jsou v semifinále poháru

Čtvrtfinále play off hokejového poháru Generali Česká Cup - odvetný zápas: HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 26. srpna 2020 v Třinci. Druhý gól Hradce Králové. Na zemi jsou překonaný brankář Třince Josef Kořenář a v pozadí autor gólu Filip Pavlík z Hradce Králové.

Čtvrtfinále play off hokejového poháru Generali Česká Cup - odvetný zápas: HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 26. srpna 2020 v Třinci. Druhý gól Hradce Králové. Na zemi jsou překonaný brankář Třince Josef Kořenář a v pozadí autor gólu Filip Pavlík z Hradce Králové. ČTK/Ožana Jaroslav

Praha - Hokejisté Třince, Plzně a Liberce postoupili do semifinále Poháru Generali České pojišťovny. Plzeň vyhrála v odvetném zápase čtvrtfinále na ledě Litvínova 5:2, Liberci stačila k postupu remíza na ledě Sparty 2:2 a Třinec prošel mezi čtveřici nejlepších i přes domácí prohru 2:3 s Hradcem Králové. Čtvrtého semifinalistu určí čtvrteční souboj Pardubic a Zlína.

Oceláři po úvodní jasné výhře 7:1 v Hradci Králové nastoupili do odvety bez řady opor. Odpočívat nechali elitní formaci i posilu z Detroitu Filipa Zadinu. Naopak poprvé oblékl dres Třince brankář Josef Kořenář, kmenový hráč San Jose.

"Pepa chytal dobře, byl to spolehlivý výkon. Nastoupil po dlouhé době do zápasu, trénoval jen týden. Myslím, že je tady reálný předpoklad, že se bude ještě zlepšovat," řekl trenér domácích Marek Zadina na klubovém webu.

Dvaadvacetiletý gólman poprvé inkasoval v 11. minutě, kdy jej překonal Vladimír Růžička. V polovině utkání vyrovnal Aron Chmielewski, ale hosté se o tři minuty později dostali opět do vedení. Po 38 sekundách třetí části sice opět vyrovnal Adam Raška, ale poslední slovo měl při vyloučení Miloše Romana v 56. minutě kapitán hostů Radek Smoleňák.

"Neodehráli jsme moc dobré utkání, bylo to hodně rozházené, nedali jsme si přesně kotouč, chyběla větší agresivita. Musíme se z toho poučit, teď už myslíme na semifinále," dodal Zadina.

V souboji Litvínova a Plzně byla výchozí pozice obou týmů vyrovnaná, v pondělí totiž zápas skončil 2:2. Na Stadionu Ivana Hlinky ale Západočeši rázně vykročili za postupem již v první třetině, kterou vyhráli 3:0. Novou brankářskou jedničku Vervy Denise Godlu postupně překonali Filip Suchý, Pavel Musil a Matyáš Kantner.

"První dvě střídání jsme měli dobré, ale to bylo vše. Pak nás soupeř předčil a byl lepší," řekl trenér Vervy Vladimír Országh.

Litvínov ve druhé třetině snížil, ale na branku Pawla Zygmunda odpověděl v přesilovce David Stach. V závěrečné dvacetiminutovce se poprvé mezi střelce zapsal navrátilec ze zámoří Jan Myšák, ale výhru hostů zvýraznil Jan Eberle.

"Dvakrát jsme dokázali snížit, nadechovali jsme se, měli další šance, ale Plzeň vždy dokázala skórovat. A po pátém gólu si to už pohlídala," uvedl slovenský kouč domácích na klubovém webu.

Trenér Západočechů Ladislav Čihák byl maximálně spokojený. "Chtěli jsme postoupit, chtěli jsme dojít co nejdál. Samozřejmě kluci jsou stále v tréninku, je to příprava, na druhou stranu je to zajímavý turnaj a podle toho jsme k tomu přistoupili. Jsem rád, že se nám povedla úvodní část, konečně nám tam napadaly góly," řekl Čihák.

Sparta potřebovala k postupu smazat dvoubrankové manko ze zápasu v Liberci, což se jí nepovedlo. Opět inkasovala jako první, když již ve 3. minutě otevřel skóre junior Jakub Rychlovský. Domácí nevyužili řadu šancí a ve 34. minutě přiblížil Liberec postupu Radan Lenc.

Pražané se stejně jako v pondělí prosadili až ve třetí třetině, kdy nejprve v oslabení snížil David Tomášek a poté v přesilovce vyrovnal uzdravený kapitán Michal Řepík. Další gól ale domácí nepřidali, i když v závěru dlouho riskovali bez brankáře.

"Myslím, že Liberec byl lepší. My jsme ve čtvrtfinále odehráli dvě nebo možná dvě a půl třetiny dobře a to je na takového soupeře málo. Tygři postoupili zaslouženě," uznal trenér Sparty Miloslav Hořava. Jeho protějšek Patrik Augusta byl spokojený s produktivitou svého celku. "V celém dvojutkání jsme byli produktivnější a v obou případech jsme zvládli koncovku," řekl.

Pohár Generali České pojišťovny, čtvrtfinále - 2. zápasy:

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 31. Chmielewski (Kurovský, M. Adámek), 41. Raška - 11. V. Růžička (Sklenář, Kelly Klíma), 34. F. Pavlík (Kevin Klíma, Perret), 56. Smoleňák (Zámorský, Chalupa). Rozhodčí: Kubičík, Obadal - Axman, Hranoš. Vyloučení: 8:9. Využití: 0:1. Diváci: 1000. Výsledek prvního zápasu: 7:1, postoupil Třinec.

HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 26. Zygmunt (Kudla), 42. Myšák (M. Hanzl) - 3. Suchý (Jiříček, Pour), 3. P. Musil (Gulaš, Budík), 18. Kantner (Mertl), 34. Stach (Kracík, Pour), 45. Eberle (Straka, Kodýtek). Rozhodčí: Úlehla, T. Veselý - Lučan, Kis. Vyloučení: 5:8. Využití: 0:2. Diváci: 494. Výsledek prvního zápasu: 2:2, postoupila Plzeň.

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 2:2 (0:1, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 42. Tomášek (Sukeľ, Piskáček), 47. Řepík (Horák, Tomášek) - 3. Rychlovský (Najman, J. Vlach), 34. Lenc (Birner, Gríger). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:9, navíc Rosandič (Liberec) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1423. Výsledek prvního zápasu: 2:4, postupuje Liberec.