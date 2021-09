Třinec ovládl reprízu posledního finále, Liberec porazil 7:2

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince porazili v 9. kole extraligy na svém ledě Liberec 7:2. Úřadující mistr rozhodl reprízu finále v rozmezí 20. až 31. minuty, kdy otočil z 0:1 na 5:1. Na obratu se podílel dvěma góly Martin Růžička, který už má v této sezoně na kontě jedenáct bodů (6+5), a Erik Hrňa si připsal tři body (1+2). Hosté zaznamenali nejvyšší porážku sezony a v posledních čtyřech zápasech získali jen bod.

Třinec byl v úvodní třetině střelecky aktivnější (14:7), ale skóre se měnilo na druhé straně. Hrehorčákovu rozehrávku vystihl na útočné modré čáře Filippi, navázal na sebe dva protihráče i pozornost Mazance a uvolnil u levé tyčky Záborského. Vzápětí mohlo být s domácími ještě hůř. Ordoš obral o puk Nestrašila a pohotovou ranou z mezikruží rozezvonil horní tyč.

Oceláři vyrovnali ještě v první třetině v přesilové hře, Marinčinova střela od modré čáry se zastavila až v síti. Slovenský bek dal svůj první gól v extralize. Po přestávce fauloval Derner v úniku Růžičku, který z následného trestného střílení překonal Kváču švihem mezi betony. Třetí gól přidal po elegantním manévru Michal Kovařčík, který se neukvapil střelou z levého kruhu, obkroužil kolem branky a zakončil do prázdné branky. Obrat pokračoval gólem Marcinka z brejku dva na jednoho po přihrávce Hrni.

Hostující kapitán Jelínek poté trefil horní tyč a po nepřehledném závaru dopravil puk i do branky. Rozhodčí si ale vyžádali videozáznam a gól neuznali, protože mu předcházela hra rukou. Snížit mohl i Ordoš, na obranné modré čáře vzal Růžičkovi puk, vyrazil do sóla, ale Mazanec zasáhl vyrážečkou. Poté Růžička využil přesilovou hru střelou mezi betony Kváči. Třinecký kanonýr se 541. bodem vyrovnal v historické tabulce produktivity Ocelářů druhému Polanskému.

Liberec se ale přeci jen dočkal gólu, zblízka se prosadil ve 37. minutě agilní Ordoš. Úvod třetí třetiny se nesl v duchu náporu Liberce, ale udeřili domácí. Z brejku zvýšil po přihrávce Marcinka do prázdné branky Hrňa. Domácí byli při chuti, po křížném pasu Michala Kovařčíka střílel do odkryté branky Nestrašil. Oceláři nasázeli v sezoně sedm gólů podruhé. Smůlu hostů završil další tyčkou Šmíd.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Odehráli jsme jedno z nejlepších utkání sezony. Dobře jsme vstoupili do utkání, po naší chybě sice soupeř dal gól, ale srovnali jsme a druhá třetina byla velmi dobrá. Vytvořili jsme si spoustu šancí a hlavně jsme byli produktivní. Kluci se tím uklidnili a dostali na koně. Chtěl bych jím poděkovat, protože hráli dobře, organizovaně, plnili, co jsme chtěli a odmakali celý zápas. Jsme hrozně rádi, že máme tři body a že jsme v té sérii tři domácích zápasů zvládli první utkání."

Patrik Augusta (Liberec): "Gratuluju domácím k výbornému výkonu, za nás jsem zklamaný z druhé třetiny. Odehráli jsme relativně dobrou první třetinu, dostali jsme ale gól (na 1:1) ke konci v oslabení a po druhé brance se naše hra sesypala. Vyskytlo se tam spousta nezodpovědného výkonu od hráčů, to rozhodlo celé utkání. Nezbývá, než si nasadit boty a jít do práce, protože pár posledních zápasů více mluvíme, než děláme, a to je potřeba rázně utnout a začít jinak. Naše top lajny nejsou produktivní a ještě navíc inkasují. Každý z hráčů se musí podívat do zrcadla a přístup musí být od dalšího zápasu jiný. Chci věřit, že tohle byla poslední facka."

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 7:2 (1:1, 4:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 20. Marinčin (A. Nestrašil), 24. Martin Růžička z tr. střílení, 28. M. Kovařčík (O. Kovařčík), 31. Marcinko (Hrňa, Šedivý), 36. Martin Růžička (Hrňa), 46. Hrňa (Marcinko, Šedivý), 50. A. Nestrašil (M. Kovařčík) - 12. Záborský (Filippi), 37. Ordoš (Najman). Rozhodčí: R. Šír, Vrba – Gerát, Hynek. Hynek. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 3396.

Třinec: Mazanec - Kundrátek, D. Musil, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský, Matyáš - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Šedivý - Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.

Liberec: Kváča - Melancon, Šmíd, Rosandič, Vitásek, M. Ivan, Derner - Ordoš, Gríger, Birner – Zachar, Filippi, Záborský - Faško-Rudáš, P. Jelínek, J. Vlach - J. Šír, Najman, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.