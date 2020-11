Třinec otočil zápas v Liberci, vyhrál 3:1 a zůstává neporažený

Liberec - Hokejisté Třince zvítězili v dohrávce 8. kola extraligy na ledě Liberce 3:1 a i nadále zůstávají jediným neporaženým celkem soutěže. Oceláři zvládli i své čtvrté venkovní utkání a zároveň potvrdili, že se jim na Liberec v poslední době daří, když vyhráli šestý z posledních sedmi vzájemných duelů. Třinečtí se díky vítězství vyhoupli na čtvrté místo a Liberec je pátý.

Bílí Tygři se sice v utkání dostali zásluhou přesilovkové trefy Dávida Grígera do vedení, Filip Zadina ale dvěma góly strhnul zápas na stranu Ocelářů. Na konečných 3:1 pak ještě v samém závěru upravil Martin Gernát.

Liberec do utkání vlétnul a po půlminutě hry mohl otevřít skóre osamocený Birner, Štěpánek ale výborně zasáhnul. Na druhé straně prověřil Kváčovu pozornost Zadina. První přesilovku si zahráli Oceláři, domácí se ale v poklidu ubránili. Až po skončení početní výhody měl velkou šanci hostující Roman, Kváča jeho střelu vyrazil ramenem.

V polovině první třetiny si v pěti proti čtyřem zahráli také Bílí Tygři a Štěpánek měl plné ruce práce se střelami Bulíře a Lence. Do vedení pak mohli jít hosté, Jašek však z ostrého úhlu trefil pouze tyč. Skóre se tak poprvé měnilo až v samém závěru první části, kdy přesilovou hru Severočechů využil po Vlachově přihrávce pohotový Gríger.

Na začátku druhého dějství byl blízko vyrovnání Michal Kovařčík, Kváča se ale stačil včas přesunout. Na druhé straně to chytře zkoušel Lenc, také Štěpánek byl ale připraven. V polovině utkání dostal Třinec možnost dlouhé dvojnásobné přesilovky a tuto šanci proměnil ve vyrovnávací branku. Marcinko přistrčil mezi kruhy Zadinovi a ten nekompromisně propálil Kváču.

Vedení mohl Liberci vrátit rychlík Zachar, Štěpánek si ale s jeho bekhendovým blafákem poradil. Filippi poté z ideální palebné pozice mezi kruhy jen těsně minul.

Úvod třetího dějství patřil Ocelářům, kteří se ihned vrhnuli do útoku a zasypali Kváču několika ranami. Jejich aktivita byla posléze odměněna vedoucím gólem. Po sérii odrazů se dostal ke kotouči Zadina a střelou z otočky poslal svým druhým gólem v utkání Třinec do vedení.

Liberečtí se snažili o rychlou odpověď, často ale naráželi na dobře zformovanou hostující obranu. K výraznějšímu tlaku jim po faulu Davida Musila nepomohla ani početní výhoda. Pět minut před koncem třetí třetiny měl přesto na hokejce vyrovnání Filippi, před odkrytou brankou ale nedokázal dobře trefit skákající kotouč. Snahu o závěrečný nápor zhatil Grígerův faul a třineckou výhru pojistil v ponechané výhodě dobře mířenou ranou Gernát.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Bylo to hodně kvalitní a těžké utkání. Oba týmy hrály hodně bojovně, šance se střídaly na obou stranách. Dostali jsme se do vedení, Třinec ale ve dvojnásobné přesilovce vyrovnal. Klíčovým momentem pak byla druhá branku hostů v úvodu třetí třetiny. Myslím si, že to bylo vyrovnané utkání a Oceláři byli nakonec šťastnějším týmem."

Václav Varaďa (Třinec): "První třetina byla z naší strany špatná. Paradoxně nám uškodily přesilovky, které jsme sehráli velmi špatně. Ve druhé třetině jsme se ale zvedli a hráli jsme častěji na kotouči v útočném pásmu. Ve dvojnásobné přesilovce jsme pak dokázali vyrovnat a začínalo se nanovo. Ve třetí třetině jsme ze dvou střel na branku dali dva góly a strhnuli zápas na svou stranu. Tří bodů z Liberce si nesmírně vážíme."

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 20. Gríger (J. Vlach, P. Jelínek) - 32. F. Zadina (Marcinko, Martin Růžička), 44. F. Zadina (O. Kovařčík, Jaroměřský), 60. Gernát (Martin Růžička, Jašek). Rozhodčí: R. Šír, Hradil - Rampír, Špringl. Vyloučení: 6:5, navíc J. Vlach (Liberec) 10 min. Využití: 1:1. Bez diváků.

Liberec: Kváča - Šmíd, Knot, T. Hanousek, Rosandič, Derner, T. Havlín - Lenc, Bulíř, Birner - Gríger, Filippi, T. Rachůnek - Zachar, P. Jelínek, A. Musil - Průžek, A. Najman, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.

Třinec: J. Štěpánek - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Chmielewski, Marcinko, F. Zadina - O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák - Hrňa. Trenér: Varaďa.