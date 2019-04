Třinec (Frýdecko-Místecko) - Gólem Milana Doudery dvacet sekund před koncem rozhodli hokejisté Třince o vítězství nad Plzní v pátém semifinále play off extraligy nad Plzní 3:2. Domácí ještě tři minuty před koncem prohrávali 1:2, ale v 58. minutě vyrovnal Michal Kovařčík a v závěru se trefil od modré čáry Doudera. Poprvé v sérii vyhrál domácí celek, Třinec vede 3:2 na zápasy a v sobotu na plzeňském ledě bude útočit na čtvrtý postupový bod.

Třinci nevyšel ani pátý pokus o vedoucí gól v sérii. Byť při jeho aktivním nástupu od něj nebyl daleko; Marcinko ve čtvrté minutě v přesilové hře těsně před Frodlem tečoval střelu od modré čáry, ale puk šel těsně vedle tyčky.

Pak ale začal vystrkovat růžky i soupeř. Hrubec se v desáté minutě vyznamenal při obrovské šanci Straky, který se záhy ještě dostal do rohovnické vložky s Polanským. Hosté ale dobyli třineckou branku v úvodní přesilovce, kterou švihem pod břevno z levého kruhu zužitkoval Stach.

Plzeň se ale z gólu neradovala dlouho. O 70 sekund později chybovala ve středním pásmu, Marcinko se dostal do sólového nájezdu, který proměnil dlouhou kličkou do forhendu.

Domácí mohli i rychle stav otočit, ale Svačinovi scházelo více rychlosti a s jeho pokusem si Frodl věděl rady. Poté musel další bravurní zákrok vytasit Hrubec, který zázračně betonem vyrazil Němcovu střelu z brankoviště.

Plzeň se z dvou domácích proher znovu zmátořila a Ocelářům stejně jako v úvodních partiích série brnkala na nervy aktivitou i dobrým pohybem. Domácí byli ve druhé části střelecky aktivnější, ale na šance to bylo rovnovážné. Jednou stoprocentní pohrdli ve 27. minutě bratři Kovařčíkové, kteří nedokázali úspěšně zakončit únik ve dvou na brankáře.

Hosté naopak brejk z 32. minuty sehráli ukázkově: puk přes Straku a Nedorosta putoval na hůl Pulpána, který bez přípravy trefil přesně k tyči. Třinec ke konci druhé části soupeře přitlačil a svíral ho i v třetím dějství, ale tlak v pásmu jen sporadicky proložil šancí. Před Frodla ve 46. minutě proklouzli krátce po sobě bratři Kovařčíkové, ale gól z toho nebyl.

Plzeň měla díky ofenzivě domácích víc prostoru a tím i vyloženější možnosti. Pour byl ve 47. minutě zcela sám před Hrubcem, Třinec ale spasila tyčka. Když měli hosté třetí výhru na dohled, přišel nečekaný knokaut: v 58. minutě Michal Kovařčík šťastným bekhendem propasíroval puk za Frodla, ale Plzeň se nedožila ani prodloužení. V čase 59:40 vystřelil zpoza hráče od modré čáry Doudera a Frodl na puk přes zakrytý výhled nezareagoval. Kratičká power play hostů už neměla efekt.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Myslím, že dnešní zápas byl více než krásný hokej, urputná bitva. My jsme znovu dostali první gól, který nám nepomáhá ve hře. I když to bylo vyrovnané v prvních dvou třetinách, pořád jsme tahali za kratší konec. Ve druhé třetině jsme si vytvořili dvě velké šance Ondrou a Michalem Kovařčíkovými, tam jsme si mohli pomoct a srovnat. V třetí třetině nám to Plzeň udělala hrozně těžké. Vyhazovala kotouče z obranného pásma, my jsme se tam nemohli usadit, abychom si vytvořili nějakou velkou příležitost. V závěru jsme byli šťastnější a podařilo se nám vstřelit dvě branky, které utkání rozhodly."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Pro nás smolné utkání. Celou dobu se to odvíjelo pro nás, bohužel tři minuty takového nedůrazu a stálo nás to zápas. Hraje se na čtyři vítězné zápasy, Třinec vede 3:2 a jsme na řadě, abychom to doma zastavili, vrátili se do Třince a tady se o to porvali v sedmém zápase."

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Marcinko (Gernát, Hrňa), 58. M. Kovařčík (M. Doudera), 60. M. Doudera (Dravecký) - 12. Stach (N. Jones, Indrák), 32. Pulpán (V. Nedorost, P. Straka). Rozhodčí: Pešina, Pražák - D. Hynek, Zíka. Vyloučení: 4:6, navíc Polanský - P. Straka 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:2.

Třinec: Hrubec - Gernát, Dravecký, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Husák, Adámek - Martin Růžička, P. Vrána, Chmielewski - Hrňa, Marcinko, Werek - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Allen, Vráblík, Moravčík, N. Jones, Pulpán - Gulaš, Jan Kovář, Pour - D. Kindl, Kracík, V. Němec - Indrák, Kratěna, Stach - Eberle, V. Nedorost, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.