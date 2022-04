Třinec opět porazil Mladou Boleslav a počtvrté v řadě je ve finále

Mladá Boleslav - Hokejisté Třince vyhráli ve čtvrtém semifinále play off extraligy na ledě Mladé Boleslavi 2:1 a v nejrychlejší možné době postoupili do finále. Oceláři vyhráli sérii 4:0 na zápasy, v boji o titul se představí počtvrté v řadě a zároveň budou útočit na třetí triumf za sebou. V klubové historii se Třinec, jenž v letošním play off ještě neprohrál, ve finále představil doposud šestkrát, třikrát se mu podařilo boj o titul ovládnout.

Pod dnešní výhru se spolehlivým výkonem podepsal brankář Ondřej Kacetl, gólově se prosadili Vladimír Dravecký a v přesilové hře Martin Růžička. Za domácí snížil v 57. minutě Miloš Kelemen. Finále začnou Slezané v domácím prostředí v pondělí 18. dubna.

"Věřím, že zaslouženě postupujeme dále. Soupeři děkuji za skvělá utkání, určitě se vydali a donutili nás hrát na hraně. Bylo to 4:0, ale v utkáních to tak nevypadalo. Vážíme si postupu a těšíme se do finále, ať do něj (proti nám) postoupí kdokoliv," řekl třinecký trenér Václav Varaďa po zápase.

Do sestavy hostů se po jednozápasovém trestu vrátil Růžička, do branky se opět postavil Kacetl, kterého kouč Varaďa ve čtvrtek po druhém inkasovaném gólu stáhl ze hry.

Zatímco ve třetím duelu série se Bruslaři střelecky prosadili hned v úvodu, tentokrát se jim to nepodařilo. Kacetl si totiž pokus Šťastného ve 3. minutě pohlídal. I díky tomu mohli hosté jít v 10. minutě do vedení. Po rychlém protiútoku se dostal Dravecký sám před Krošelje a bekhendovou střelou jej překonal.

Oceláři byli aktivnější a dobrým pohybem nepouštěli soupeře do výraznějších šancí. Naopak ve 24. minutě mohli po Adámkově střele a následných dorážkách vedení zvýšit, Krošelj byl ale pozorný. Ve 29. minutě si poradil i s pokusem Michala Kovařčíka.

Ideální šanci vyrovnat měli Středočeši ve 108 sekund dlouhé přesilovce pět na tři, recept na Kacetla ale nenašli. Pouze Kelemen trefil tyč. "Potřebovali jsme tady dát gól. Mohlo to být 1:1 a zápas mohl nabrat jiný rozměr. Škoda, nepovedlo se a vše pro nás končí. Byla to dobrá jízda. Z 11. místa (po základní části) jsme ukázali, že máme kvalitní tým, a mrzí nás, že to skončilo takhle. Ale dali jsme do toho všechno," řekl Kelemen.

Jak hrát početní výhody, následně ukázali domácím Třinečtí. Při Kelemenově vyloučení se prosadil pohotově dorážející Růžička a připsal si první gól v play off. "Při přesilovce soupeře pět na tři jsme se dostali malinko do problémů, ale ustáli jsme to a následně jsme v naší jediné přesilovce dali gól," pochvaloval si Varaďa.

Hosté pak duel zkušeně kontrolovali a názorně dokumentovali, proč měli podle počtu inkasovaných branek druhou nejlepší defenzivu v základní části extraligy. Čtyři minuty před koncem se ale přece jen domácím podařilo snížit. Jánošíkovu střelu odraženou od mantinelu pohotově dorazil Kelemen a připsal si devátý gól v play off. Vyrovnat už ale Bruslaři nedokázali.

"Třinec byl jednoznačně lepší tým a postoupil zaslouženě. Snažili jsme se sérii zdramatizovat, ale bohužel tam, kde jsme šanci měli, tak jsme ji nedokázali využít. Mrzí nás, že to skončilo 4:0, chtěli jsme Třinec více potrápit, ale je to silný tým. Měli jsme daleko náročnější program v play off a myslím si, že v sérii nás to tam, kde se to lámalo, doběhlo," řekl trenér domácích Radim Rulík.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Gratuluji Třinci k postupu. V dnešním utkání jsme potřebovali vstřelit první gól, aby Třinec trošku otevřel hru. Bohužel jsme inkasovali a Třinec pak hrál výborně do obrany. My jsme to měli těžké. Mohli jsme to trošku zdramatizovat v přesilovce, bohužel jsme nastřelili břevno a neproměnili jsme ji. Naopak jsme poté sami v oslabení inkasovali druhý gól. I když jsme se pak s tím snažili něco udělat a podařilo se nám dát kontaktní gól na 2:1, tak si to Třinec už pohlídal. V zápase jsme stejně jako v sérii tahali za kratší konec. Celkově jsme prohráli čtyři utkání, Třinec byl jednoznačně lepší tým a postoupil zaslouženě. Snažili jsme se sérii zdramatizovat, ale bohužel tam, kde jsme šanci měli, tak jsme ji nedokázali využít. Mrzí nás, že to skončilo 4:0, chtěli jsme Třinec více potrápit, ale je to silný tým. Měli jsme daleko náročnější program v play off a myslím si, že v sérii nás to tam, kde se to lámalo, doběhlo."

Václav Varaďa (Třinec): "Chtěl bych klukům poděkovat za čtyři odmakané zápasy proti soupeři, proti kterému se nám hrálo těžce. Myslím si, že dnešní utkání nalomil první gól, který jsme dali. Dodal nám odvahy. Hráči si ale za vítězstvím šli od prvních minut. Malinko jsme se dostali do problémů při přesilovce soupeře pět na tři ve druhé třetině, ale ustáli jsme to a následně jsme v naší jediné přesilovce dali gól. Poté jsme solidně bránili až do momentu, kdy Bruslaři vstřelili kontaktní gól. V globálu to ale byl dobrý zápas a věřím, že zaslouženě postupujeme dále. Soupeři děkuji za skvělá utkání, určitě se vydali a donutili nás hrát na hraně. Bylo to 4:0, ale v utkáních to tak nevypadalo. Vážíme si postupu a těšíme se do finále, ať do něj (proti nám) postoupí kdokoliv."

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 57. Kelemen (Jánošík, Pláněk) - 10. Dravecký (M. Roman, Hrehorčák), 37. M. Růžička (P. Vrána, Hrňa). Rozhodčí: Šír, Lacina - Lederer, Rampír. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 4200 (vyprodáno). Konečný stav série: 0:4.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - D. Šťastný, Bičevskis, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Kelemen, Fořt, Lunter - J. Stránský, T. Knotek, Eberle. Trenér: Rulík.

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Adámek, M. Zbořil - M. Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Svačina - Chmielewski, M. Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.