Třinec omladil kádr a chce obhájit titul z roku 2019

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince chtějí útočit na obhajobu extraligového titulu z roku 2019. Letos jim tuto možnost sebralo předčasné ukončení soutěže kvůli pandemii koronaviru. Oceláři skončili v základní části druzí za Libercem a vybojovali si opět účast v Lize mistrů, v které je čeká v polovině listopadu Junosť Minsk. Do extraligy vstoupí vítěz letního Poháru Generali České pojišťovny v pátek na ledě Komety Brno.

"Minulá sezona dopadla výborně, obhájili jsme druhé místo v základní části. Mrzí nás, že jsme nemohli obhájit titul. Turnaj Generali Česká Cup se povedl. Těší nás, že jsme historicky prvními vítězi. Ukázalo se, že ten turnaj má budoucnost. Všichni se těšíme na sezonu. Věřím, že restrikce budou co nejmenší," řekl na tiskové konferenci sportovní manažer Ocelářů Jan Peterek.

V týmu už nepokračují po konci kariéry obránce Lukáš Krajíček s útočníkem Jiřím Polanským. Z ofenzivy odešli také Martin Adamský (Havířov), Jan Hladonik (Karlovy Vary), Štěpán Novotný (přerušení kariéry), Roman Szturc (Havířov) a dále obránci Vladimír Roth, Jakub Matyáš (Prostějov) a brankář Petr Kváča (Liberec).

Dočasnými posilami ze zámoří jsou útočník Filip Zadina z Detroitu z NHL a brankář Josef Kořenář z farmy San Jose a Lukáš Jašek ze záložního týmu Vancouveru. Do útoku přišli také Daniel Kurovský z Vítkovic, Miloš Roman z Vancouver Giants z WHL a Radek Veselý z Havířova. Do obrany Oceláři získali Jana Jaroměřského z Olomouce a Patrika Husáka z Poruby, vrátil se brankář Nick Malík ze Sault Ste. Marie Greyhounds z OHL.

Po odjezdu zámořských posil Třinečtí uvidí, jestli kádr posílí. "Řešíme situaci tady a teď. Variant je spoustu. Pokud budeme cítit, že tým potřebuje pomoct, tak třeba kluci z Frýdku nám budou schopni pomoct," uvedl Peterek.

"Věděli jsme, že skončí hráči, kteří tady působili delší dobu. Společně s Honzou Peterkem jsme hledali hráče, o které se budeme moci v budoucnu opřít. Věřím, že s tímto týmem budeme hrát o nejvyšší příčky. Naši hráči jsou na to připraveni a půjdou s chutí do extraligových bojů," řekl k obměně kouč Václav Varaďa.

Stejně jako ostatní týmy i ambiciózní Třinec v koronavirové krizi šetří. "Úsporný režim jsme nastolili už dávno. Sportovní manažer Jan Peterek má za cíl udělat sezonu za co nejméně peněz a dopřát divákům co nejvíce muziky. Mzdy byly snížené o dvacet procent v době celoplošné karantény," prohlásil prezident klubu Ján Moder.

"Do budoucnosti počítáme s podporou, která je, i když musíme hledat rezervy. V pátek jsme měli setkání s menšími sponzory a všichni nám zachovali přízeň. Ekonomická situace není lehká, ale věřím, že se podaří zachovat jako nyní," dodal Moder.

Do sezony jde tým s novým kapitánem Petrem Vránou, nástupcem Krajíčka a zaskakujícího Adamského. "Vážím si volby kluků. V týmu fungujeme společně, je tam dobrá parta lidí. Je to jen písmeno na dresu, ale v šatně jsme jeden tým. Prošel jsem toho hodně, tady to funguje, kluci nemají problém přijmout někoho nového. Podporujeme se, pomáháme si, problémy se snažíme řešit společně," uvedl Vrána.

V třinecké Werk Aréně je při současných opatřeních snížena kapacita z 5400 na 3200 diváků. "Věřím, že se v semaforu dostaneme do bílé barvy, že restrikce nebudou brané pro celou republiku. Věřím, že se dočkáme plného stadionu," řekl Peterek.

V týmu Ocelářů problémy s nákazou covidem-19 neměli. "Jsem rád, že jsme byli schopni absolvovat celou přípravu bez virózy a karantény. Hráči odehráli velice kvalitní zápasy, které nás vynesly až na nejvyšší stupínek. Hráli jsem pohledný hokej. Věřím, že na tyto zápasy navážeme," dodal Varaďa.