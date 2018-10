Praha - Město Třinec na Frýdecko-Místecku nadále povedou Osobnosti pro Třinec a lidovci, primátorkou zůstane Věra Palkovská. V Hradci Králové nabídlo vítězné hnutí ANO funkci primátora ODS, dosavadní jednání o vytvoření jakékoli koalice v Hradci skončila bez výsledku. V Ostravě je ANO již prakticky dohodnuto na vytvoření koalice s ODS a lidovci.

Město Třinec na Frýdecko-Místecku nadále povedou Osobnosti pro Třinec a lidovci. Koaliční dohodu podepíšou příští týden. ČTK to řekla současná primátorka Věra Palkovská, která bude primátorkou znovu.

Osobnosti pro Třinec mají v třiatřicetičlenném zastupitelstvu pohodlnou většinu 21 křesel. S lidovci budou mít dohromady 25 míst. Náměstci budou dva, lidovci budou mít jedno místo v jedenáctičlenné radě.

"V našem městě budeme dál pokračovat stejně jako v posledních obdobích. Důležité je, že vše zůstane tak, jak je, to znamená kontinuita, stabilita," řekla Palkovská.

Přestože osobnosti pro Třinec mají dostatek míst v zastupitelstvu, aby mohly vést město samy, lidovce přibraly, protože chtějí pracovat s dlouhodobým partnerem. "Není to o vládnutí jedné strany, ale společně se starat o město," řekla primátorka, podle které byla tato koalice jasná hned po volbách.

Možnost pracovat pro město budou mít podle Palkovské i členové ostatních stran, a to i těch, které se do zastupitelstva nedostaly. "Nabízíme spolupráci ve výborech a komisích všem, kteří jsou pracovití, schopní a charakterní. Takže kdo bude chtít pracovat pro město, bude mít prostor bez ohledu na to, v kterém uskupení je, a dokonce to nabízíme i těm, kteří zůstali, jak se říká, těsně u bran. Ti, kdo chtějí pracovat pro město, budou mít prostor," řekla primátorka.

Osobnosti pro Třinec dostaly v komunálních volbách přes 47 procent hlasů, KDU-ČSL 10,08 procenta. V zastupitelstvu budou ještě hnutí ANO, jež získalo 13,37 procenta hlasů a bude mít pět křesel, a Nezávislí, kteří za 7,76 procenta hlasů budou mít tři mandáty. K volbám přišlo 34,44 procenta voličů, tedy téměř 10.000 lidí. Slezský Třinec má 36.000 obyvatel a statutárním městem se stal na konci srpna.

Vítězné hnutí ANO je v Ostravě prakticky dohodnuto na vytvoření koalice s ODS a lidovci. S hnutím Ostravak, které ve volbách skončilo druhé, chce podmínky spolupráce ještě doladit. Koaliční dohoda by mohla být podepsána do konce tohoto týdne. ČTK to sdělil lídr hnutí a primátor Tomáš Macura (ANO), který se dnes vrací z veletrhu v Mnichově. Na cestě ho doprovází i lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák.

"Směřujeme stále blíže k modelu stávající čtyřkoalice (ANO, Ostravak, ODS a lidovci). Večer budeme mít klub, který bude nominovat i konkrétní jména. S ODS a KDU-ČSL máme již prakticky dohodnuto, s Ostravakem chci věci dotáhnout po návratu dnes odpoledne," uvedl Macura.

Primátor doplnil, že v tuto chvíli může potvrdit, že ODS by měla dva členy rady. "Získala by navíc jeden ekonomický resort, ale přišla by o školství a sport, lidovci jednoho člověka a zůstala by jim nejspíš kultura," podotkl Macura. ANO si podle něj nárokuje navíc resort investic. "Chceme se dohodnout tak, ať můžeme do konce týdne (dohodu) podepsat," uvedl primátor.

Komunální volby v Ostravě vyhrálo ANO, získalo 32,72 procenta hlasů a 21 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů. Na druhém místě skončilo hnutí Ostravak, které volilo 11,49 procenta lidí, má sedm mandátů. Na třetím místě je ODS se ziskem 9,73 procenta hlasů a šesti mandátů, čtvrtá KSČM dostala 8,96 procenta hlasů, což znamená také šest mandátů. Do pětapadesátičlenného zastupitelstva se rovněž dostali Piráti se ziskem 8,95 procenta hlasů a pěti zastupitelů. SPD, kterou volilo 6,77 procenta voličů, bude mít čtyři mandáty. Lidovci mají 5,83 procenta a tři zastupitele. ČSSD, která si výrazně pohoršila, má 5,53 procenta hlasů a rovněž tři mandáty.

Před čtyřmi lety se koalice v Ostravě rodila poměrně složitě. Na spolupráci se nakonec dohodlo vítězné hnutí ANO s ČSSD a lidovci. Jenže koalice se zhruba po ročním fungování rozpadla, ČSSD nahradil Ostravak a lidovci. Primátorem zůstal Macura, který už před letošními volbami opakovaně hovořil o tom, že by preferoval pokračování současné koalice.

Hnutí ANO, které vyhrálo volby v Hradci Králové, nabídlo ODS funkci primátora. Oblastní rada ODS nabídku projedná ve čtvrtek, řekl ČTK předseda oblastní rady Václav Řehoř (ODS). Dosavadní jednání o vytvoření jakékoli koalice v Hradci skončila bez výsledku. Podle místních politiků bude důležité, ke komu se přikloní ODS.

"Dostali jsme nabídku a teď si to sami musíme vyřešit," řekl ČTK Řehoř. Koho ODS nominuje, zatím nesdělil. "ODS nabídku zváží na oblastní radě," dodal.

Monika Štayrová z hnutí ANO informaci ČTK potvrdila a řekla, že po úterní schůzce se zástupci ODS je optimistou. "Snažili jsme se mluvit o větších detailech vzájemné spolupráce v koalici, bavili jsme se i o programech. Nic dohodnuto ale nebylo. Mohu za sebe říci, že vyjednávání s ODS vidím optimisticky," řekla ČTK Štayrová.

Podle lídra dosud opoziční Změny pro Hradec Adama Záruby nabídka hnutí ANO pro ODS nic neznamená. "Uvidíme, jak se to vyvrbí, koho ODS navrhne (na primátora). Mohou být ještě takové zvraty, že se můžeme divit. Nepovažuji to za nic převratného," řekl ČTK Záruba.

ANO získalo v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu 11 mandátů, Hradecký demokratický klub (HDK) primátora Zdeňka Finka sedm mandátů, ODS a Piráti mají po pěti mandátech. Uskupení Změna pro Hradec a Zelení získalo tři křesla, stejně jako Koalice pro Hradec, která reprezentuje lidovce. Tři křesla má KSČM.

Na stole jsou stále dvě varianty možné koalice. Podle Štayrové je pro ANO preferovanou variantou koalice s ODS, Změnou pro Hradec a Zelenými a s Koalicí pro Hradec.

Také ve volbách druhý subjekt HDK vyjednává o možné koalici, ale bez ANO. Také v tomto případě je ve hře ODS, Koalice pro Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení a navíc Piráti.

Hnutí ANO preferuje v Českých Budějovicích koalici s Občany pro Budějovice (HOPB) a s ODS. Oběma dnes nabídlo koaliční spolupráci a čeká na jejich reakce. ČTK to dnes řekl lídr českobudějovické kandidátky ANO a dosavadní primátor Jiří Svoboda.

Zvolení zástupci ANO se dnes shodli, že preferují koalici s druhým a třetím v pořadí, s Občany pro Budějovice a s ODS. "Měla by výraznou nadpoloviční většinu. Nabídku na jednání v tomto duchu jsem odeslal jak předsedovi ODS, tak předsedovi OPB. Při původních jednáních jsme o této koalici také mluvili a z žádné strany nebyla tato koalice vyloučená, připadala jako možná v úvahu," řekl Svoboda.

V komunálních volbách získalo ANO 12 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhé skončilo hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) s devíti mandáty. Třetí ODS bude mít osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti mají šest mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě KSČM. Šesté je spojenectví STAN a Čistých Budějovic se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice Společně pro Budějovice rovněž se třemi zastupiteli.

Předseda HOPB Ivo Moravec dnes ČTK řekl, že nabídka od ANO je pro něj nová informace. "Musíme se o ní nejprve poradit," uvedl. Variantu velké koalice kategoricky neodmítá. Zároveň řekl, že nezná žádné konkrétní parametry spolupráce - není jasné rozdělení funkcí ve vedení města a ani programové priority pro následující čtyři roky. Pro HOPB nejsou stále uzavřené ani jiné alternativy koalice i s dalšími případnými partnery kromě KSČM.

Podle primátora by koalice s HOPB a ODS odrážela výsledek voleb, vůli výrazné nadpoloviční většiny voličů. "A přijde nám korektní, aby subjekty, které získaly ve volbách nadpoloviční většinu, se podílely na vedení města. Pokud to s městem všechny ty subjekty myslí vážně, tak je to varianta, o které je třeba jednat. V okamžiku, kdy bude odmítnuta, tak se tam dostávají osobní animozity, individuální zájmy a nejde o to, aby šlo město dopředu, ale aby šli dopředu jenom někteří jednotlivci," řekl Svoboda.

Lídr ODS Martin Kuba uvedl, že se spolupráci s ANO a HOPB nebrání. "Ovšem musíme se shodnout na základních věcech, jak bude město fungovat. Zatím žádné podrobnější informace nemáme. Nicméně tato koalice by vzhledem k počtu mandátů měla výhodu ve velké stabilitě a v tom, že v ní sedí subjekty se zkušenostmi s vedením města," řekl ČTK Kuba.