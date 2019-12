Třinec na úvod Spenglerova poháru podlehl týmu Kanady 1:4

Davos (Švýcarsko) - Hokejisté Třince vstoupili do Spenglerova poháru v Davosu porážkou s výběrem Kanady 1:4. Oceláři prohrávali už 0:3, o jediný gól českého mistra se postaral v 29. minutě polský útočník Aron Chmielewski. V závěru při hře Třince bez gólmana završil hattrick útočník Kevin Clark.

Kanaďané v šesté minutě potrestali hned první prohřešek Slezanů proti pravidlům. Předčasně zpět do hry poslal Michala Kovařčíka tvrdou ranou z kruhu Versteeg, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Chicagem. Podobně vypadal i úvod druhé třetiny. Na trestné lavici seděl Marcinko a početní výhodou využil tečující Clark.

Další oslabení chvilku nato sice Třinec přečkal bez úhony, jenže zkraje 28. minuty sehráli až do prázdné branky přečíslení dvou na jednoho Clark s Mitchellem a bylo to už 3:0. O minutu a půl později oživil naděje Ocelářů Chmielewski, když nasměroval do sítě Musilovo nahození od modré čáry.

"Viděli jsme hokej ve vysokém tempu, Kanaďané potvrdili to, co jsme očekávali. Byla tam velká přímočarost, skvělé bruslení, individuální kvality. Náš výkon ovlivnila oslabení. Nebudeme si nic nalhávat, některé fauly byly zbytečné. Oslabení nás stojí spoustu sil, hráči jsou pak přetížení. Do budoucna se toho musíme vyvarovat," řekl klubovému webu asistent trenéra Třince Jiří Raszka.

Před polovinou třetí části mohlo být Ocelářům ještě veseleji, to by však musel Dravecký proměnit svou šanci. Brankář kanadského výběru Fucale pak vyhrál i další souboj s Martynkem. V závěru opustil Kváča brankoviště Třince a obhájci extraligového titulu to zkusili se šesticí hráčů v poli, dali tak ale jen příležitost Clarkovi, aby završil hattrick.

"V poslední části jsme se s tempem hry srovnali, vytvářeli jsme si šance, kluky jsme nabádali k tomu, že zápas je stále hratelný. Dařilo se nám soupeře napadat už v útočném pásmu, získávali jsme kotouče a měli šance. Bohužel dvakrát netrefíme prázdnou branku, jednou to gólman vezme z brankové čáry. Tohle nás musí mrzet. Jsem přesvědčen o tom, že při hře pět na pět jsme byli vyrovnaným soupeřem," doplnil Raszka.

Ve skupině Cattini je vedle Třince a Kanady ještě domácí Davos, s nímž se Oceláři utkají v pátek od 20:15. "Pokud zítra proti Davosu udržíme disciplínu a nebudeme chodit na trestnou, můžeme uspět," dodal Raszka.

Výsledky hokejového Spenglerova poháru

Skupina Cattini:

HC Oceláři Třinec - Kanada 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 29. Chmielewski (D. Musil, Adamský) - 6. Versteeg (Jeffrey, Tambellini), 23. Clark (Noreau, Tambellini), 28. Clark (Mitchell), 59. Clark. Rozhodčí: Lemelin, Wiegand - Kovacs, Progin (všichni Švýc.). Vyloučení: 6:2. Využití: 0:2. Diváci: 6300.

Sestava Třince: Kváča - Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Zahradníček, Haman, M. Adámek - Dravecký, Marcinko, M. Stránský - Martynek, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Adamský, Polanský, Chmielewski - Hrňa, Š. Novotný, Szturc. Trenér: M. Zadina.

Skupina Torriani:

HC Ambri-Piotta - Salavat Julajev Ufa 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 24. a 60. Müller, 3. Sabolič, 16. D'Agostini - 39. Lisovec.