Třinec na startu přípravy prohrál na ledě Vítkovic, Kladno porazilo Motor 7:2

Praha - Hokejisté mistrovského Třince pod novým trenérem Zdeňkem Motákem prohráli na úvod přípravy na sezonu extraligy v moravskoslezském derby na ledě Vítkovic 1:2 v prodloužení. Na lavičku Kladna se postavil poprvé po letitém působení ve Švédsku kouč Otakar Vejvoda mladší a s dalšími trenéry Jiřím Burgrem a Miroslavem Machem dovedli Rytíře v Příbrami k vítězství nad Českými Budějovicemi 7:2.

V dalším souboji extraligových klubů porazil Litvínov doma v podkrušnohorském derby Karlovy Vary 5:2. Sparta poprvé pod koučem Pavlem Paterou zdolala v souboji pražských celků prvoligovou Slavii 3:2. Kometa Brno, kterou nově vede trenér Martin Pešout, podlehla doma dalšímu zástupci druhé nejvyšší soutěže Třebíči 2:3.

Vítkovice se ujaly vedení ve 26. minutě díky brance obránce Petra Gewieseho. V čase 48:37 smazal ztrátu v přesilové hře polský útočník Aron Chmielewski, ale po 20 sekundách nastavení rozhodl také v početní výhodě americký kanonýr Peter Mueller, posila z Komety Brno.

Kladno hrálo bez Jaromíra Jágra, který avizoval pozdější zapojení do hry v sezoně, ale nechyběl kapitán Tomáš Plekanec, který se na vítězství podílel dvěma góly. Tři body za branku a dvě asistence si připsal Ladislav Zikmund. Motor, který už v pátek hostil doma Salcburk (3:2), tentokrát nechal odpočívat řadu opor včetně kapitána Milana Gulaše či Lukáše Pecha. Na jeho lavičce stojí jako asistent Jaroslava Modrého dosavadní trenér Kladna David Čermák.

Padesátiletý Vejvoda, který posledních sedm let působil ve švédském týmu Lidingö do 18 let, se vrátil ze Stockholmu do Kladna po 26 letech. Tehdy ho opustil jako útočník takzvané "Blue Line" s Paterou a Martinem Procházku. Do mužstva by rád přenesl některé prvky ze Švédska. "Když jsem byl tam, tak jsem nechtěl dělat jen švédský hokej a dal jsem si tam to dobré české. A teď to, co jsem se naučil tam, budu chtít dát klukům, co jsou tady u nás mužstvu," řekl Vejvoda ČTK.

"Když jsem byl ve Švédsku, tak jsem přišel z Čech a v té době jsme byli nejlepší na světě tím, že celkově je náš národ kreativní. A v hokeji nebo fotbale jsme tou kreativitou vždycky udávali tón. Tak jsem chtěl tohle přinést do švédského hokeje a naučit se zase, jak pracujou ve Švédsku. Tam se soustředí hodně na detaily těch herních situací, ale i detaily bruslení nebo držení hokejky, nad čímž jsme my tolik nepřemýšleli a což vyplynulo ze hry," dodal Vejvoda.

Pro Litvínov i Karlovy Vary se jednalo o druhý test. Verva ve čtvrtek vyhrála na ledě prvoligového Sokolova 3:0 a Energie tam o dva dny dřív při debutu nového trenéra Davida Bruka prohrála 0:1 po nájezdech. Pod dnešní výhru Litvínova se podepsal dvěma góly útočník Patrik Zdráhal.

Sparta zdolala Slavii díky vítězné brance z 56. minuty. Dal ji útočník Daniel Přibyl, který si připsal i asistenci. Pražské derby sledovalo v Holešovicích téměř sedm tisíc diváků. "Bylo úžasné, kolik diváků přišlo. Takovou kulisu jsem teď v létě nečekal. Za to jim patří obrovské poděkování," řekl útočník Roman Horák, který v 5. minutě otevřel skóre. "Byl to ale první zápas a na spoustě věcí se musí zapracovat. Jsme ale rádi, že jsme vyhráli," dodala opora Sparty.

O vítězství Třebíče v Brně rozhodl v čase 38:12 útočník Vojtěch Šilhavý.

Přípravné hokejové zápasy: HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0) Branky: 26. Gewiese, 61. Mueller - 49. Chmielewski. HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) Branky: 12. a 37. P. Zdráhal, 19. Estephan, 31. Fronk, 53. P. Straka - 29. Kofroň, 40. J. Baláž. Rytíři Kladno - HC Motor České Budějovice 7:2 (3:0, 2:2, 2:0), hráno v Příbrami Branky: 16. a 59. Plekanec, 3. Zikmund, 16. O. Bláha, 33. M. Procházka, 38. M. Indrák, 44. M. Beran - 26. V. Tomeček, 37. Bindulis. HC Kometa Brno - SK Horácká Slavia Třebíč 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Branky: 10. I. Sedláček, 35. R. Koblížek - 18. M. Tomajko, 33. Ferda, 39. Šilhavý. HC Sparta Praha - HC Slavia Praha 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Branky: 5. R. Horák, 25. Sobotka, 56. Přibyl - 33. Houška, 42. T. Knotek.