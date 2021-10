Třinec může v Litvínově navýšit náskok v čele extraligy

Praha - Hokejisté Třince budou mít v úterním utkání 18. extraligového kola příležitost vzdálit se nejbližšímu pronásledovateli Pardubicím. Zatímco Oceláři, kteří bodovali čtrnáctkrát po sobě, se představí v Litvínově, Dynamo si duel na ledě O2 areny proti domácí Spartě předehrálo již ve středu a slavilo výhru 2:1 po nájezdech. Celkem je na programu šest utkání, třetí Hradec Králové vyzve Kladno a má možnost východočeského rivala přeskočit.

Litvínov po dvou zápasech s plným ziskem prohrál 0:3 v Liberci a má co napravovat nejen výsledkově, ale i po stránce výkonu, který mužstvo předvedlo. "Nejsme v situaci, kdy si můžeme přijít jen tak zahrát. Musíme hrát, jako kdyby nám šlo o život, což jsem v Liberci postrádal," řekl trenér Vladimír Országh.

"Každý prohraný zápas je zklamání. V tabulce se navíc nacházíme v pozici, ve které být nechceme, tudíž potřebujeme body. Do každého dalšího utkání musíme jít s myšlenkou na bodový zisk. Tabulka je hodně vyrovnaná, takže zklamání bude po každém prohraném zápase," doplnil brankář Denis Godla na klubovém webu.

Třinec odehrál o zápas méně než Pardubice, přesto má už nyní čtyři body k dobru. I díky tomu, že za poslední čtyři utkání Oceláři neztratili a vyhráli je s celkovým skóre 12:2. Před úřadujícími šampiony se musela naposledy sklonit Plzeň. "Bodů z Plzně si moc ceníme, je to pro nás důležitá vzpruha před úterním zápasem s Litvínovem. Byli jsme schopni ubránit přesilovky soupeře pět na tři, čímž jsme si hodně pomohli," uvedl trenér Václav Varaďa.

Hradec Králové má na Pardubice dvoubodové manko, přestože Mountfield sehrál dokonce o dva zápasy méně. "Kladno je nepříjemné; má v týmu spoustu bojovníků doplněné o Plekance s Jágrem, kteří jsou rozdílovými hráči, šikovní na puku, umí to rozdat a zbývající kluci pak dávají po jejich přihrávkách góly. Oni jsou sice v nižších patrech tabulky, ale to neznamená, že něco podceníme. Nesmíme jim dát ani kousek ledu zadarmo," zdůraznil obránce Bohumil Jank.

Rytíři v neděli udolali České Budějovice a ukončili více než měsíční čekání na tříbodový zisk. Teď by si přáli vnést do svých výkonů trochu více stability. "Myslím, že to máme zatím jako na horské dráze nahoru dolů. Porazíme Třinec, Spartu, bodujeme v Pardubicích, pak ale přijdou zápasy, v nichž bychom měli vyhrávat - s týmy okolo nás, které potřebujeme dotáhnout - ale nejsme schopní to zvládnout. Chce to ty výkony ustálit, navazovat na ty dobré a sbírat co nejvíce bodů," prohlásil útočník Nicolas Hlava.

Hráči Liberce si v neděli prožili vítěznou radost teprve podruhé za posledních 12 startů. Úspěch touží potvrdit proti Karlovým Varům. “Je to sice hezké vyhrát jeden zápas, v naší situaci a s naším postavením ale potřebujeme těch zápasů vyhrát co nejvíce a udělat šňůru. Pak se můžeme bavit o tom, že se někam posuneme a budeme v těch patrech tabulky, kde si všichni z nás přejeme,“ řekl zkušený útočník Michal Birner.

Tým Energie má jen o bod navíc v porovnání s Bílými Tygry. "Mají tam nějakou krizi, to asi rozhodně. Pár zápasů v řadě prohráli, ale myslím si, že ta hráčská kvalita tam je pořád hodně vysoká. Vůbec se nemůžeme dívat na to, jestli se někomu nedaří. Liga je letos extrémně vyrovnaná, je jedno, ať hrajeme s kýmkoliv," uvedl na klubovém webu obránce Tomáš Havlín.

Brno čeká zajímavá konfrontace s Mladou Boleslaví. Kometa se vrací na domácí led po dvou neúspěšných vystoupeních v Karlových Varech a ve Zlíně se shodným výsledkem 3:5. Spokojení s posledními výsledky nemohou být ani Středočeši, neboť za uplynulé tři zápasy dosáhli na jediný bod.

"Je pro mě někdy až frustrující, že nejsme schopni se vyvarovat chyb, co vždycky uděláme. Musíme si s tím poradit, mančaft je dobrý, ale někteří hráči už si musí hodně hluboko sáhnout do svědomí. Pokud chceme uspět, tak musíme mít čisté svědomí, že jsme pro to udělali maximum. A to teď ne všichni mají," zlobil se kouč brněnského týmu Jiří Kalous.

České Budějovice se proti Zlínu pokusí odčinit dva předchozí zápasy bez bodového zisku. Berani naopak výhrou nad Brnem utnuli sérii devíti porážek. "Musíme jít dál. Jsou další mraky zápasů, ale mrzí to hodně, protože každý bod je zlatý. Ale to je hokej. V úterý nás čeká Zlín a musíme se poučit z chyb, opakují se pořád dokola," řekl útočník Jiří Novotný.

Šestá Plzeň přivítá v souboji tabulkových sousedů Olomouc. Hanáci mají na Západočechy dvoubodovou ztrátu, ale odehráli o dva zápasy méně a jejich sebevědomí výrazně posílil i parádní nedělní obrat proti Spartě.

Statistické údaje před úterními zápasy 18. kola Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň (6.) - HC Olomouc (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:4. Nejproduktivnější hráči: Martinš Dzierkals 15 zápasů/18 bodů (7 branek + 11 asistencí) - David Krejčí 14/15 (9+6). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda průměr 1,84 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 93,08 procenta, Dominik Pavlát 2,98 a 85,26 - Jakub Sedláček 1,19, 95,80 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,17, 91,77 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň završí sérii čtyř domácích duelů a v pátek zavítá do Mladé Boleslavi. V neděli podlehla Třinci 1:2 a skončila její šňůra pěti výher před vlastním publikem. - Škoda prohrála jen dva z posledních devíti zápasů. - Olomouc vyhrála dvakrát za sebou a z posledních pěti utkání si připsala jedinou prohru. - Hanáci venku vyhráli tři z uplynulých čtyř duelů. - Olomouc, která vyřadila v březnu Plzeň v předkole play off 3:0 na zápasy, vyhrála ve vzájemných soubojích čtyřikrát za sebou. - Do obrany Plzně se může po odpykání jednozápasového disciplinárního trestu vrátit kapitán Jakub Kindl. Motor České Budějovice (8.) - PSG Berani Zlín (15.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:3. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 16/19 (7+12) - Tomáš Mikúš 16/14 (3+11). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 2,95 a 89,62, Jan Strmeň 5,45 a 83,33 - Libor Kašík 3,53 a 90,79, Daniel Huf 3,19 a 91,46. Zajímavosti: - Motor dvakrát za sebou nebodoval a prohrál tři z posledních čtyř zápasů. - České Budějovice doma prohrály tři z posledních čtyř duelů. - Zlín v neděli doma porazil Kometu Brno 5:3 a připsal si na 16. pokus v sezoně poprvé plný bodový zisk. Celkově to byla jeho druhá výhra v sezoně a Berani ukončili sérii devíti porážek. - Berani venku šestkrát za sebou prohráli a získali jediný bod. - Motor vyhrál ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou. - Útočník Pavel Kubiš ze Zlína si odpyká poslední díl ze čtyřzápasového disciplinárního trestu. HC Verva Litvínov (11.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Patrik Zdráhal 16/15 (7+8) - Martin Růžička 16/18 (9+9). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,51, 90,86 a jednou udržel čisté konto, Šimon Zajíček 5,28 a 83,13 - Marek Mazanec 1,55, 94,02 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,14 a 91,15. Zajímavosti: - Oceláři zakončí sérii čtyř vystoupení venku a v pátek přivítají Spartu. - Litvínov doma po sérii čtyř porážek dvakrát za sebou vyhrál. - Verva prohrála tři z posledních pěti duelů. - Třinec šestnáctkrát za sebou bodoval a z toho jen třikrát prohrál. Poslední čtyři zápasy je bez ztráty. - Oceláři venku sedmkrát v řadě bodovali a z toho šestkrát vyhráli. - Třinec vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. Mountfield Hradec Králové (3.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 18:00 (ČT Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 3:0. Nejproduktivnější hráči: Radek Smoleňák 15/12 (7+5) - Tomáš Plekanec 16/15 (4+11). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 1,76, 93,45 a třikrát udržel čisté konto, Henri Kiviaho 2,00 a 92,31 - Landon Bow 3,45 a 89,93, David Stahl 9,00 a 76,92. Zajímavosti: - Hradec Králové vyhrál šest z posledních sedmi zápasů. - Mountfield doma zvítězil pětkrát za sebou a neztratil ani bod. - Kladno vyhrálo dva z posledních tří zápasů. - Hradec Králové vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. Bílí Tygři Liberec (12.) - HC Energie Karlovy Vary (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi 16/12 (6+6) - Martin Kohout 16/13 (3+10). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,15, 92,97 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,22 a 89,17 - Filip Novotný 2,77, 91,92 a dvakrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 4,95 a 86,21. Zajímavosti: - Liberec po sérii čtyř porážek v neděli doma zdolal Litvínov 3:0 a byla to pro něj teprve druhá výhra z posledních 12 utkání. - Bílí Tygři doma třikrát za sebou bodovali a z toho dvakrát vyhráli. - Karlovy Vary prohrály sedm z posledních devíti zápasů. - Energie venku prohrála pětkrát za sebou a dosáhla na jediný bod. - Liberec vyhrál tři z posledních čtyř zápasů. HC Kometa Brno (9.) - BK Mladá Boleslav (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:5. Nejproduktivnější hráči: Michal Krištof 14/15 (3+12) - Jakub Kotala 16/12 (8+4). Statistiky brankářů: Matej Tomek 2,82 a 89,66, Lukáš Klimeš 4,08 a 87,74 - Gašper Krošelj 2,00, 92,50 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 1,40, 94,35 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,86 a 80,00. Zajímavosti: - Kometa po sérii tří vítězství dvakrát za sebou nebodovala. - Brňané doma po dvou porážkách dvakrát za sebou zvítězili. - Mladá Boleslav po šňůře tří výher třikrát v řadě prohrála a získala jediný bod. - Bruslařský klub venku prohrál tři z posledních čtyř zápasů. - Mladá Boleslav ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrála a z posledních pěti soubojů si připsala jednou prohru. - Útočníkovi Martinu Zaťovičovi z Komety chybí jedna trefa k hranici 200 branek v extralize. - Obránce Mladé Boleslavi Martin Ševc může nastoupit k 600. utkání v extralize. - Kanadský obránce Rhett Holland z Komety si odpyká poslední díl z třízápasového disciplinárního trestu.