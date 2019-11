Třinec může jít při úspěchu v derby s Vítkovicemi před Spartu

Třinec - Třetí ocelářské derby v sezoně obstará čtvrteční předehrávku 20. kola hokejové extraligy mezi Třincem a Vítkovicemi. Obhájci titulu ztrácejí po úterní výhře 6:3 nad Brnem už jen tři body na vedoucí Spartu, a pokud s Ostravany zvítězí alespoň o čtyři branky, Pražany v čele tabulky vystřídají.

Třinečtí se ale podobnými úvahami nezabývají a před rivalem se drží na pozoru. "Otočily doma zápasy s Kometou a Pardubicemi. Je to těžký soupeř, který si věří a má vnitřní sílu. Musíme se na ně pořádně připravit," prohlásil asistent trenéra Marek Zadina.

Mistrovský Třinec měl i loni touto dobou skvělou formu a vyhrál deset zápasů v řadě. Aktuálně neztratil ani bod ve čtyřech utkáních při skóre 15:4. "Samozřejmě jsme rádi, že vyhráváme. Ale každý zápas je jiný a na každý musíte být stoprocentně nachystaný. Začíná se vždy od stavu 0:0, uvidíme. Ale chceme derby zvládnout," dodal Zadina.

Třinci v posledním utkání chyběli obránci Lukáš Krajíček, Vladimír Roth, Jakub Matyáš a Marian Adámek a útočníci Martin Růžička s Tomášem Marcinkem.

Vedle vzájemného měření sil dvou zhruba 50 kilometrů od sebe vzdálených rivalů nabídne utkání také bratrský minisouboj mezi Matějem Stránským, který hájí barvy Slezanů, a o více než čtyři roky mladším Šimonem v sestavě hostů. Oba dali v sezoně shodně osm gólů, na body celkově vede 16:11 Matěj, do trháku šel ale hlavně díky čtyřem bodům (2+2) s Kometou.

"Vyhráli jsme čtyři zápasy v řadě, chceme to válet dál a využít toho, že hrajeme doma. Vítkovice teď zvládly několik utkání ve třetí třetině, i nám už s nimi jednou utekl závěr zápasu. Musíme podat kvalitní výkon po celých šedesát minut," podotkl starší z bratrské dvojice.

V živé paměti má stále první derby sezony, ve kterém Třinec vedl v 56. minutě 3:1, ale prohrál 3:4. "To mě tehdy pěkně štvalo a asi dva dny jsem se s nikým nebavil. Vážně nerad prohrávám, navíc ještě se svým bráchou," doplnil Matěj Stránský.

Hosté mohou od reprezentační pauzy kvůli turnaji Karjala vylepšovat do konce listopadu bilanci převážně v domácím prostředí. Před svými diváky hráli v pátek i v neděli, právě derby v Třinci sehrají jako jediné v této době na ledě soupeře, doma pak přivítají postupně Plzeň, Spartu a Mladou Boleslav.

"Je to derby, hodně se těšíme. V současném programu to bude atraktivní změna, vypadnout z domácího stereotypu a hrát v Třinci. Bude to třaskavé v hledišti a věřím, že i na ledě. Motivace je na obou stranách," uvedl pro klubový web kouč Jakub Petr. "Třinec má obrovskou sílu v defenzivě. Samozřejmě každý vidí v prvé řadě jejich vysokou produktivitu, ale i v defenzivě jsou neskutečně silní," upozornil Petr.

Jeho svěřenci vydřeli z předchozích dvou utkání čtyři body po výhrách v nájezdech, přestože prohrávali s Kometou už 0:3 a pak s Pardubicemi 0:2. "Nemůžeme ale neustále spoléhat na to, že budeme donekonečna otáčet zápasy. Jedeme na led jasného favorita, který vyhrál z deseti domácích zápasů devět. Takový soupeř nám nepromine výpadek během zápasu. Musíme se soustředit a být zarputilejší, především v koncovce," zdůraznil Petr.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou 20. kola extraligy HC Oceláři Třinec (2.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4, 6:4. Nejproduktivnější hráči: Michal Kovařčík 21 zápasů/18 bodů (8 branek + 10 asistencí) - Roberts Bukarts 15/21 (10+11). Statistiky brankářů: Petr Kváča průměr 2,37 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,37 procenta a jednou udržel čisté konto - Miroslav Svoboda 2,73, 92,41 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,47 a 88,07. Zajímavosti: - Oceláři čtyřikrát za sebou naplno bodovali a vyhráli pět z posledních šesti zápasů. - Ostravané vyhráli dvakrát za sebou a pětkrát z uplynulých sedmi utkání, ale na plný zisk čekají už osm zápasů. - Třinec vyhrál v moravskoslezském derby šest z posledních sedmi duelů