Třinec může dovršit nadvládu nad Spartou, Kladno se pokusí zaskočit i Liberec

Praha - Souboj dvou hlavních předsezonních favoritů na titul mezi Třincem a Spartou bude ozdobou pátečního programu zápasů 49. kola hokejové extraligy. Prognózy naplňují v dosavadním průběhu pouze Oceláři, kteří vévodí tabulce a sokovi z Prahy nepřenechali za tři zápasy tohoto ročníku ještě ani bod. Druhý Hradec Králové se představí v Karlových Varech, Kladno se bude snažit potvrdit výrazný vzestup proti Liberci.

Třinec Spartu v této sezoně obral o všechny body a ve třech zápasech jí nasázel 19 branek. "Vyhrávali jsme, ale nebyli jsme spokojeni s obrannou hrou. Také jsme inkasovali dost gólů (11). Sparta ukázala, že má kvalitní útok, na což si musíme dát příště pozor," uvedl útočník Patrik Hrehorčák, který skóroval v Praze dvakrát v poslední přestřelce 8:5. "Se Spartou to bývá nahoru dolů a padá hodně branek. Možná to teď ale bude jiné," dodal Hrehorčák.

Obhájce titulu zvítězil v minulém zápase i bez pětice olympioniků v Litvínově 6:2. Pod výhru se podepsal dvěma body Vladimír Svačina. "Jsme rádi za každou příležitost. Když už jsme tady v prvním týmu, chceme na ledě nechat všechno. Hlavně ať to klukům nekazíme. Snažíme se plnit vše, co se po nás chce. Góly a nahrávky navíc, to už je jen taková odměna," uvedl Svačina, který nasbíral ve dvou zápasech této sezony za Třinec pět bodů (1+4).

Pražané se musejí obejít bez tahounů ofenzivy Řepíka se Sobotkou, v Pekingu je s nimi mezi náhradníky i čerstvý navrátilec Tomášek. "Všichni vědí, že jsou to top hráči, kteří hrají přesilovky i oslabení. Ztráta to bude citelná, ale na druhou stranu věřím, že máme dost kvalitních hráčů, kteří je dokážou zastoupit, a v Třinci navážeme na zápas proti Dynamu, kdy jsme ve třetí třetině hráli opravdu pěkný hokej a ukázali, že jsme silní," uvedl pro klubový web obránce Tomáš Pavelka.

Karlovy Vary vyzvou Hradec Králové jen krátce poté, co si oba kluby vyměnily brankáře. Lukeš přišel do Karlových Varů výměnou za Novotného. "Ještě před týdnem jsem byl s klukama v šatně a nyní budu v roli soupeře. Bude to mít něco do sebe. Nyní jsem ale tady a budeme chtít Mountfield porazit," uvedl Štěpán Lukeš.

Královéhradečtí prožili v úterý s Kladnem neobvyklý zápas. Přestože vypálili na branku soupeře 68 přesných ran, prohráli 3:4. "Těch 68 střel zní hezky, ale ten zápas se nám celkově vůbec nepovedl, nebylo tam de facto vůbec nic. Neumím si to vysvětlit. A pokud chceme takhle nastupovat teď v závěru základní části, tak nás všichni převálcují, protože všichni hrají o hodně. Musíme se poučit, protože si myslím, že těch facek už jsme dostali dost," řekl asistent trenéra Ladislav Čihák.

Kladno bude čekat na dnešní zaváhání Litvínova, aby se pokusilo odmazat další kousek ze šestibodového manka, které mělo po úterních zápasech. "Pořád se blížíme. Když si vezmu, kde jsme byli v prosinci, tak v lednu jsme se opravdu nakopli. Když dokážeme porazit i tým jako Hradec, pro týmové sebevědomí je to fantastické. Snad v tom budeme pokračovat," uvedl brankář Landon Bow.

Liberec sice v sezoně Rytíře nijak neválcoval, ale i tak si připsal všech devět bodů, které byly ve hře. Za poslední dvě vystoupení však vyšli Bílí Tygři bodově naprázdno a dali dohromady jen tři branky. I proto podlehli v neděli doma Českým Budějovicím (1:2). "Vůbec jsme si nepomohli přesilových hrách a nevytvořili si skoro žádné šance," naznačil Patrik Augusta, kde čeká od svých svěřenců zlepšení.

Poslední Zlín změří síly s Vítkovicemi. Berani bodovali třikrát po sobě, což je jejich sezonní maximum. Z toho dvakrát vyhráli, jenže dobrou formu má i Kladno, mezi oběma týmy je tak stále propast - aktuálně činí 15 bodů. Domácí se budou muset obejít bez lotyšského beka Mamčicse, jenž se dočkal dodatečné nominace na OH.

Vítkovice se nechtějí nechat zmást pohledem na tabulku, ve které Zlín sedí až na úplném dně. "Je to soupeř, který možná ztratil naději, možná taky ne. Je tam spoustu hráčů, kteří hrají o své další angažmá," řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Zlín získal v posledních třech zápasech šest bodů a pro ostravský klub je také varováním, že prohrál minulé vzájemné utkání s Berany před Vánoci doma 1:2 v prodloužení. "Poslední tři zápasy hráli velice dobře, s nadšením, hrabali z nuly na sto. My pokud nebudeme důslední, silní v soubojích, pokud nebudeme bruslit, tak nemůžeme počítat s tím, že tam něco urveme. I v tomhle smyslu jsme tomu přizpůsobili tréninky," dodal Holaň.

V Olomouci se představí v poslední době výborně hrající České Budějovice. Jihočeši jsou po třech výhrách pátí a mohou směle pomýšlet i na první čtyřku. "Čeká nás kolem třinácti čtrnácti zápasů, je to poměrně dlouhá doba ke konci. Možná ke konci budeme sledovat, kdo jak hrál. Zatím ale koukáme především na sebe. Chceme se porvat o místa nahoře, je pak obrovská výhoda, když máte před play off pauzu zhruba deset dní. Doléčíte šrámy a jste lépe nachystaní. Snad to tak bude," řekl útočník Motoru Jiří Ondráček.

Mladá Boleslav vyzve na souboj Plzeň. Právě hráči Škody jsou na čtvrtém místě před Jihočechy. Mají sedmibodový náskok, ale sehráli o dva zápasy více. Domácí střídají výhry s porážkami a propadli se až na deváté místo.

Statistické údaje před pátečními zápasy 49. kola Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (1.) - HC Sparta Praha (7.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 7:4, 4:2, 8:5. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 42 zápasů/40 bodů (17 branek + 23 asistencí) - Filip Chlapík 40/50 (24+26). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl průměr 1,78 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,84 procenta a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,12, 91,41 a pětkrát udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,65, 90,91 a jednou udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 3,05 a 88,89. Zajímavosti: - Třinec po dvou porážkách za sebou vyhrál v úterý v Litvínově 6:2 a připsal si pátou výhru z posledních sedmi zápasů. - Oceláři doma po sérii šesti vítězství v neděli podlehli Plzni 0:1. - Sparta třikrát za sebou vyhrála a neztratila ani bod. - Pražané venku vyhráli dva z posledních tří duelů. - Třinec porazil Spartu třikrát za sebou a šestkrát z posledních osmi duelů. HC Energie Karlovy Vary (12.) - Mountfield Hradec Králové (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 1:4, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mikúš 40/33 (8+25) - Ahti Oksanen 44/40 (20+20). Statistiky brankářů: Vladislav Habal 2,93 a 89,38 - Henri Kiviaho 2,08, 91,95 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Karlovy Vary bodovaly čtyřikrát v řadě a z toho třikrát vyhrály. - Energie doma zvítězila třikrát za sebou a ztratila jediný bod. - Mountfield prohrál čtyři z posledních šesti zápasů. - Hradec Králové venku po sérii čtyř vítězství dvakrát za sebou prohrál a dosáhl na jediný bod. - Mountfield vyhrál pět z posledních šesti vzájemných zápasů. PSG Berani Zlín (15.) - HC Vítkovice Ridera (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:6, 1:2, 2:1 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Daniel Gazda 39/16 (9+7) - Roberts Bukarts 32/26 (8+18). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,23 a 91,00, Daniel Huf 3,15 a 90,26 - Aleš Stezka 2,47, 91,42 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,81 a 91,53. Zajímavosti: - Zlín bodoval třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrál. - Berani po domácí sérii čtyř porážek bez bodového zisku naposledy v neděli porazili Kometu Brno 5:2. - Vítkovice čekají čtyři zápasy na plný bodový zisk - dvakrát vyhrály v prodloužení a dvakrát vyšly naprázdno. - Ostravané venku vyhráli dva z posledních tří duelů. - Vítkovice ve vzájemných zápasech bodovaly šestkrát za sebou a jen jednou z toho prohrály. BK Mladá Boleslav (9.) - HC Škoda Plzeň (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 2:1, 1:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 43/34 (15+19) - Michal Bulíř 45/49 (23+26) . Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,37, 91,19 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,61, 90,55 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71 - Miroslav Svoboda 2,49 a 91,94, Dominik Pavlát 2,43 a 90,37. Zajímavosti: - Mladá Boleslav prohrála čtyři z posledních šesti zápasů. - Bruslařský klub doma prohrál dva z uplynulých čtyř duelů. - Plzeň čtyřikrát za sebou bodovala a z toho třikrát vyhrála. - Škoda venku vyhrála dva z uplynulých tří duelů. - Mladá Boleslav ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou bodovala a z toho pětkrát vyhrála. Rytíři Kladno (14.) - Bílí Tygři Liberec (10.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 2:4, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 44/43 (12+31) - Tomáš Filippi 37/30 (14+16). Statistiky brankářů: Landon Bow 3,28, 90,12 a jednou udržel čisté konto, David Stahl 8,18 a 78,57 - Petr Kváča 2,46, 91,43 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,54 a 87,27. Zajímavosti: - Kladno bodovalo v osmi z posledních devíti zápasů a z toho pětkrát vyhrálo. - Rytíři ve svém dočasném působišti v Chomutově prohráli dva z posledních tří duelů. - Liberec po sérii tří vítězství dvakrát za sebou nebodoval. - Bílí Tygři venku vyhráli dva z posledních tří zápasů. - Liberec ve vzájemných duelech vyhrál čtyřikrát za sebou a neztratil ani bod. - Útočník Jan Ordoš z Liberce může sehrát v neděli proti Mladé Boleslavi 300. zápas v extralize. HC Olomouc (11.) - HC Motor České Budějovice (5.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 2:5, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 42/37 (14+23) - Lukáš Pech 43/46 (17+29). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,92, 89,39 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,13, 91,95 a jednou udržel čisté konto - Dominik Hrachovina 2,71, 90,65 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 1,60 a 94,29. Zajímavosti: - Olomouc prohrála šest z posledních sedmi zápasů. - Hanáci doma vyhrál jen dva z uplynulých osmi duelů. - České Budějovice třikrát za sebou vyhrály a ztratily jen dva body. - Motor venku vyhrál dva z posledních čtyř duelů. - Olomouc vyhrála tři z uplynulých pěti vzájemných utkání.