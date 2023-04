Třinec může doma udělat další krok k obhajobě titulu

Praha - Hokejisté Třince mohou o víkendu udělat další krok k zisku čtvrtého mistrovského titulu za sebou, v ideálním případě jej rovnou získat. Oceláři vyhráli oba zápasy na ledě Hradce Králové a teď je čekají dva souboje s Mountfieldem v domácím prostředí. Pokud by je oba zvládli, oslaví v neděli pátý triumf v extraligovém play off v klubové historii.

Slezané jsou před pokračováním série obezřetní a uvědomují si, že ještě není rozhodnuto. Možná i proto, že v play off doma prohráli tři z osmi utkání a ve Werk areně nezvládli dva poslední semifinálové souboje s Pardubicemi.

"Jestli to můžeme ukončit, nebo ne, o tom teď lze sotva mluvit. My se připravíme na třetí zápas a to je to, co máme v hlavě. Hradec je velice zkušené a aktivní mužstvo, snaží se hodně bruslit, což praktikují celou sezonu. A na to se budeme určitě také připravovat," řekl útočník Martin Růžička. "Do domácích zápasů jdeme s velikou pokorou, ale i s vírou," dodal sedmatřicetiletý hráč, který se podílel na všech čtyřech dosavadních titulech Ocelářů.

Hrdina prvních dvou finálových zápasů Daniel Voženílek, jenž si připsal dvě vítězné branky a celkem vstřelil tři góly, naopak působí v Třinci první sezonu. I on po druhém duelu poukázal na sílu soupeře. "Bylo by hezké, kdybychom se nemuseli už do Hradce vracet, ale my to máme nastavené tak, že ať se děje, co se děje, pořád jedeme stejně. Takhle daleko se nedíváme. Vidíme další dva domácí zápasy, nic víc," řekl Voženílek.

Východočeši naopak věří, že se jim podaří sérii zdramatizovat. Optimismus jim dodává i fakt, že v play off venku vyhráli pět ze šesti zápasů a jedinou porážku na ledě Vítkovic si připsali až v prodloužení. Navíc v Třinci dokázali vyhrát i v základní části soutěže.

"Věřím, že se z dvou domácích porážek dokážeme oklepat. Čeká nás třetí zápas, venku se nám daří a myslím si, že se může stát cokoliv. Budeme odhodlaní vyhrát a vrátit sérii k nám domů," řekl asistent trenéra Tomáš Hamara.

Podobně optimistický je i hlavní kouč Tomáš Martinec. "Podle mě hráči dobře vidí, že jsme schopni hrát s Třincem otevřenou partii a že opravdu záleží na detailech. Dvakrát se přiklonily k hostům, my potřebujeme pořád věřit systému a být trpěliví jako ve druhém zápase," podotkl devětačtyřicetiletý trenér.

Zatím poslední utkání vyhrál Třinec 2:1 v prodloužení, když byl Hradec v nastavení deset minut aktivnější a poté v 71. minutě rozhodl o výhře hostů Voženílek.