Třinec může díky dohrávce ve Zlíně odskočit Spartě

Praha - Hokejisté Třince budou mít v úterý, kdy je na programu celkem šest dohrávek, příležitost navýšit náskok v čele extraligové tabulky. Zatímco druhá Sparta, která odehrála nejvíc zápasů ze všech týmů (47), má volno, Oceláři se představí na ledě předposledního Zlína. Domácí Berany čeká boj o zachování naděje na účast ve vyřazovací fázi soutěže. Lákadlem bude i poslední východočeské derby v základní části - Hradci Králové se postaví hráči Pardubic.

Zlínští půjdou do dohrávky 5. kola s vědomím, že definitivně ztratí jakoukoliv naději na postup do play off, pokud získají o dva body méně než Olomouc v duelu proti Litvínovu. Na pozici pro play off chybí Beranům 13 bodů, k mání jich je maximálně osmnáct. Teoretická naděje tak stále žije a drží se jí i hráči v kabině. "Říkám to za všechny - pokud je to možné, tak to nevzdáváme," řekl útočník Jakub Šlahař.

Třinec jako první tým v soutěži pokořil hranici sta bodů a na ledě předposledního Zlína je i vzhledem k momentální formě vysokým favoritem. "Chceme pokračovat v tom, co se nám dařilo v posledních kolech i naposledy v neděli v Liberci. Být organizovaní, důslední, využívat příležitosti," prohlásil trenér Marek Zadina.

Hradec Králové a Pardubice čeká dohrávka 6. kola. Utkají se znovu po šesti dnech. "Určitě to bude vyrovnaný zápas. Pardubice mají kvalitní tým, což se ukázalo už v tom posledním utkání v Pardubicích, kde jsme zbytečně přišli o body. Teď si je budeme chtít vzít zase zpátky," připomněl obránce Michael Gaspar těsnou porážku 3:4.

Dynamo vyšlo dvakrát za sebou bodově naprázdno a inkasovalo za tu dobu celkem devět branek. "Musíme přepnout na play off režim a dívat se dopředu. Budeme tam chtít vyhrát a navázat na nedávnou výhru ze vzájemného utkání. Chceme si před play off zlepšit náladu a ideálně do něj jít s vítěznou šňůrou," prohlásil brankář Milan Klouček.

Stejné kolo budou kompletovat i tabulkoví sousedé Brno a Karlovy Vary. Na západě Čech prohrála Kometa 17. února na nájezdy, v úterý se v případě výhry po 60 minutách bodově na soupeře dotáhne. Pokud oba týmy skončí na současné osmé a deváté příčce, změřily by síly i v předkole play off.

"Pro nás jsou teď podstatné výkony a ty mají vzrůstající tendenci. Hráči k zápasům přistupují velmi zodpovědně, proti Varům se musíme vyvarovat chyb, které jsme u nich dělali," řekl ČTK asistent trenéra Jan Zachrla po vítězství v Plzni (1:0).

Vítkovice v dohrávce 7. kola hostí Mladou Boleslav. Ostravané vyhráli pět z posledních šesti zápasů a oprášili ještě šanci na umístění v první osmičce. Proti Středočechům, které porazili v pátek na jejich ledě 2:1, chtějí udělat další krok za tímto cílem.

"Zase stačí připomenout jméno klubu; jsou to opravdu bruslaři s dobrým pohybem a kvalitou. Já se ale i tentokrát budu opakovat, hrajeme doma a domácí zápasy bychom měli vyhrávat," řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Mladoboleslavští v neděli zabrali a stále drží lichotivou třetí příčku. "Musíme teď formu neustále navyšovat, abychom byli v play off co nejlepší. Postavení v tabulce sice v hlavách nemáme, to by bylo svazující, ale určitě bychom se do té čtyřky chtěli dostat," ujistil útočník Oscar Flynn.

K 7. kolu se vztahuje i duel Liberce s posledními Českými Budějovicemi. Bílé Tygry čekají dva zápasy ve dvou dnech. V úterý si dají repete s Jihočechy, na jejichž ledě vyhráli v pátek 5:2, hned ve středu se pak představí v dohrávce 10. kola v Plzni. Severočeši drží čtvrté místo o jediný bod před Hradcem Králové.

"Máme nabitý program, je to ale pro všechny týmy stejné. S Českými Budějovicemi musíme navázat na páteční výkon, kdy jsme je na jejich ledě porazili a byli lepším týmem. Naším jednoznačným cílem je tříbodový zisk," prohlásil obránce Ronald Knot.

Jihočeši utnuli sérii pěti porážek vítězstvím 3:2 ve Zlíně. Na třinácté Berany mají díky tomu opět jen šestibodové manko.

Dohrávka 19. kola svede dohromady Olomouc a Litvínov. Olomouc překvapivou výhru ze Sparty nezhodnotila a nedělní neúspěch s Mladou Boleslaví se pokusí opět v domácím prostředí odčinit v úterý. "Musíme být efektivnější. Herně to nebylo špatné, ale když se zápas lámal, neproměnili jsme šance," řekl olomoucký kouč Jan Tomajko.

Jedenáctý Litvínov má na dvanácté Hanáky k dobru pět bodů. I díky tomu, že v neděli ukončil výhrou 3:1 v Pardubicích sérii čtyř porážek.

Statistické údaje před úterními dohrávkami Tipsport extraligy: Dohrávka 5. kola: PSG Berani Zlín (13.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 2:3 v prodl., 2:5. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 34 zápasů/23 bodů (6 branek + 17 asistencí) - Martin Růžička 46/58 (18+40). Statistiky brankářů: Libor Kašík průměr 3,08 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,53 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 3,06, 90,92 a jednou udržel čisté konto, Michal Kořének 3,91 a 88,10 - Jakub Štěpánek 2,33, 90,26 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,27 a 89,90. Zajímavosti: - Zlín definitivně přijde o naději na postup do play off, pokud získá o dva body méně než Olomouc z duelu proti Litvínovu. - Berani dvakrát za sebou nebodovali a vyhráli jediný z posledních devíti zápasů. - Zlín doma prohrál čtyři z uplynulých pěti duelů. - Třinec čtyřikrát za sebou vyhrál a neztratil ani bod. Prohrál jediné z uplynulých dvanácti utkání. - Oceláři venku třikrát za sebou vyhráli a prohráli mimo svůj led jediný z minulých šesti zápasů. Dohrávky 6. kola: Mountfield Hradec Králové (5.) - HC Dynamo Pardubice (7.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:2, 3:2, 3:4. Nejproduktivnější hráči: Radek Smoleňák 46/31 (18+13) - Anthony Camara 39/31 (18+13). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 2,17, 92,31 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,31, 91,54 a dvakrát udržel čisté konto - Pavel Kantor 2,55, 90,64 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,08 a 90,45, Konstantin Barulin 3,14, 89,29 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec Králové po sérii tří vítězství prohrál dva z posledních tří zápasů. - Mountfield doma po šňůře tří výher v neděli podlehl Spartě 1:4. - Pardubice se venku představí po sérii čtyř domácích duelů, přičemž v posledních dvou nebodovaly. Předtím držely sérii šesti utkání s bodovým ziskem, z nichž pět vyhrály. - Dynamo venku třikrát za sebou bodovalo a z toho dvakrát vyhrálo. - Východočeské derby se odehraje znovu po šesti dnech. Minulý týden ve středu vyhrály v duelu 45. kola Pardubice doma 4:3. - Útočník Patrik Poulíček z Pardubic může sehrát 300. zápas v extralize. - Běloruský útočník Andrej Kosticyn z Pardubic si odpyká druhý díl z dvouzápasového disciplinárního trestu za faul na obránce Davida Musila a do sestavy Dynama se může vrátit v pátek v Mladé Boleslavi. HC Kometa Brno (9.) - HC Energie Karlovy Vary (8.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 3:0, 4:5 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 40/55 (26+29) - Jakub Flek 43/30 (15+15). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,76, 91,27 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 2,98 a 92,11, Lukáš Klimeš 2,89, 91,79 a jednou udržel čisté konto - Filip Novotný 2,95, 90,81 a dvakrát udržel čisté konto, Patrik Hamrla 3,94 a 88,14, Vladislav Habal 3,85 a 86,96, Adam Horák 5,00 a 86,49. Zajímavosti: - Kometa bodovala čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrála. - Brňané v pátek doma porazili Zlín 9:3 a zabrali na vlastním ledě po sérii sedmi proher, při kterých nezískali ani bod. - Karlovy Vary po sérii tří vítězství podlehly v neděli na ledě Vítkovic 2:5 a prohrály šestý z posledních devíti duelů. - Karlovy Vary vyhrály tři z posledních čtyř vzájemných zápasů, ale v Brně dvakrát za sebou prohrály při celkovém skóre 1:12. Naposledy spolu hrály minulý týden ve středu, kdy Energie doma zvítězila 5:4 po samostatných nájezdech. - Obránce Martin Weinhold z Karlových Varů dnes slaví 24. narozeniny. Dohrávky 7. kola: HC Vítkovice Ridera (10.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátek zápasu: 16:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 3:1, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 42/39 (20+19) - David Šťastný 45/45 (23+22). Statistiky brankářů: Daniel Dolejš 2,45, 92,14 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,67, 91,10 a dvakrát udržel čisté konto - Jan Růžička 2,14, 91,63 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,40 a 91,28. Zajímavosti: - Vítkovice třikrát za sebou naplno bodovaly a prohrály jediný z uplynulých šesti zápasů. - Ostravané doma vyhráli tři z posledních čtyř utkání. - Bruslařský klub v neděli po dvou duelech bez bodu vyhrál v Olomouci 4:1 a zvítězil v šestém z uplynulých devíti utkání. - Mladá Boleslav venku vyhrála tři z uplynulých čtyř duelů. - Vítkovice po sérii šesti porážek ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrály. V Mladé Boleslavi se představily naposledy v pátek, kdy tam zvítězily 2:1. - Útočník Vladimír Svačina z Vítkovic může sehrát 700. zápas v extralize. - Vítkovický útočník Zbyněk Irgl čeká deset zápasů na dovršení hranice 200 branek v extralize. - Útočník David Stach z Vítkovic dnes slaví 29. narozeniny. - Brankář Jan Růžička z Mladé Boleslavi v úterý oslaví 24. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (4.) - Madeta Motor České Budějovice (14.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 po sam. nájezdech, 7:0, 5:2. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 43/39 (11+28) - Zdeněk Doležal 45/32 (16+16). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,02, 92,74 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,21, 90,72 a jednou udržel čisté konto - Marek Čiliak 4,14 a 86,73, Jan Strmeň 2,94 a 90,17. Zajímavosti: - Liberec po sérii čtyř vítězství prohrál dva z posledních tří zápasů. - Bílí Tygři doma dvakrát za sebou nebodovali a vyhráli na vlastním ledě jediný z uplynulých čtyř duelů. - Motor po sérii pěti porážek v neděli zabral a vyhrál ve Zlíně 3:2. - České Budějovice venku bodovaly ve čtyřech z posledních pěti zápasů a z toho třikrát vyhrály. - Motor po návratu do nejvyšší soutěže prohrál s Libercem všechny tři zápasy. V pátek Liberec zvítězil na jihu Čech 5:2. Dohrávka 19. kola: HC Olomouc (12.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 po sam. nájezdech, 1:2 v prodl., 4:3. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 42/22 (12+10) - Patrik Zdráhal 45/30 (10+20). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,57, 91,68 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,20 a 90,02 - Denis Godla 2,53, 91,25 a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,52 a 88,33. Zajímavosti: - Olomouc se v případě, že získá o dva body více než Zlín z duelu s Třincem, stane posledním 12. účastníkem play off. Litvínov si pojistil postup v neděli. - Olomouc po čtyřech zápasech s bodovým ziskem, z nichž tři vyhrála, podlehla v neděli doma Mladé Boleslavi 1:4. - Hanáci doma prohráli čtyři z posledních pěti duelů. - Litvínov po sérii čtyř porážek v neděli zabral a vyhrál v Pardubicích 3:1. - Verva venku vyhrála jediné z uplynulých čtyř utkání. - Olomouc proti Litvínovu bodovala desetkrát za sebou a z toho sedmkrát vyhrála. - Útočník Patrik Zdráhal z Litvínova může sehrát 300. zápas v extralize. Další program: Středa 24. února - dohrávka 10. kola: 16:30 HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec (6:3, 2:3 v prodl.).