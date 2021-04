Třinec má v pondělí první šanci obhájit extraligový titul

Praha - Hokejisté Třince mají v pondělí první šanci zajistit si obhajobu titulu a potřetí v klubové historii se stát extraligovými šampiony. Oceláři vedou ve finálové sérii play off nad Libercem 3:1 na zápasy a drží v rukách všechny trumfy. Bílí Tygři jsou ale odhodláni sérii zdramatizovat, vybojovat si její prodloužení a udělat vše pro to, aby se neopakoval rok 2019.

Slezané si vypracovali mečbol v pátek, kdy vyhráli 1:0 v prodloužení na ledě Liberce. Trenér Václav Varaďa si ale dobře uvědomuje, že rozhodnuto ještě není. I když jeho svěřenci ve finále Severočechy doma dvakrát porazili a v play off ve Werk areně vyhráli sedm z osmi zápasů.

"Cestovat k nám za stavu 2:2 nebo 3:1 je velký rozdíl. Liberec se nás teď musí snažit třikrát za sebou porazit a já věřím, že naši hráči jsou na další zápas připraveni a půjdou s maximálním úsilím za tím, aby finále překlopili na naši stranu," řekl Varaďa.

Oceláři věří, že se bude opakovat situace z finále v roce 2019, kdy vyhráli v prodloužení pátý zápas na ledě Liberce a následně doma slavili titul. Před dvěma lety duel rozhodl Ondřej Kovařčík v 87. minutě, v pátek Matěj Stránský v 70. minutě.

"Hned jsem si na to vzpomněl. Viděli jsme tam poskakovat a radovat se hráče a teď už před sebou vidí následující nejdůležitější zápas. Věřím, že tam nechají vše a vyjde to. Třeba ne, ale určitě ze sebe vydají vše a to od nich chci," podotkl třinecký kouč.

Hokejisté Liberce nejsou v ideální situaci, ale nevzdávají se. Po disciplinárním trestu se vrátí do sestavy kapitán Petr Jelínek, nejistý je ale start Michala Birnera. Nejproduktivnější hráč play off nezasáhl do pátečního prodloužení, od třetí třetiny nehrál ani obránce Tomáš Hanousek.

"Když vypadne nějaký hráč, tak je to vždy komplikace, a když vám chybí útočník typu Michala Birnera, tak je to obrovská komplikace. Kádr nemáme tak široký a jakýkoliv hráč, který vypadne, chybí. Klobouk dolů před ostatními, jsou to bojovníci," řekl trenér Patrik Augusta.

Liberec dokázal v lednu ve 34. kole extraligy v Třinci vyhrát, i proto věří, že se mu to podaří i v pondělí. "Za poslední zápas nemám hráčům, co vytknout. Bojovali o každý metr ledu jako Tygři, hráli jsme až do konce a přestože to pro nás mělo smutný konec, ještě není konec. Dokud někdo nevyhraje čtyři zápasy, není konec. My se na další připravíme," podotkl Augusta.

Utkání začíná v 17:00.

Statistické údaje před pátým zápasem finále hokejové extraligy HC Oceláři Třinec (po základní části 2.) - Bílí Tygři Liberec (4.). Začátek: 17:00 (ČT sport a O2 TV Sport). Stav série: 3:1. Výsledky zápasů v sérii: 6:2, 3:1, 0:3, 1:0 v prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Matěj Stránský 4 zápasy/4 body (2 branky + 2 asistence) - Michal Birner 4/4 (1+3). Nejproduktivnější hráči v play off: Martin Růžička 15/15 (8+7) - Michal Birner 15/16 (4+12). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 52/63 (19+44) - Michal Birner 50/45 (14+31). Statistiky brankářů v sérii: Ondřej Kacetl průměr 1,21 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,98 procenta a jednou udržel čisté konto - Petr Kváča 1,78, 92,50 a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,91 a 86,36. Statistiky brankářů v play off: Ondřej Kacetl 1,19, 95,24 a pětkrát udržel čisté konto - Petr Kváča 1,69, 92,66 a třikrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,91 a 86,36. Statistiky brankářů v základní části: Jakub Štěpánek 2,31, 90,54 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,45 a 88,76 - Petr Kváča 2,07, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,15, 91,08 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec může dosáhnout na třetí titul v klubové historii. V roce 2011 vyhrál ve finále nad Vítkovicemi 4:1 a před dvěma roky zdolal v boji o zlato právě Liberec 4:2 na utkání. Ve sbírce má taky stříbro z let 2008, 2015, 2018 a bronz z roku 1999. - Liberec získal titul jednou v roce 2016, na stříbro dosáhl v letech 2017 a 2019 a má i dva bronzy z let 2005 a 2007. - Bílí Tygři se v případě porážky ve finále nekvalifikují do Ligy mistrů a vítěze základní části Spartu a druhý Třinec doplní třetí tým dlouhodobé soutěže Mladá Boleslav. - Sérii z 0:2 na zápasy se dosud nikomu ve finále domácí nejvyšší soutěže nepodařilo otočit. - Otočit nepříznivý vývoj série z 1:3 na zápasy se podařilo v historii play off domácí nejvyšší soutěže jen šestkrát. V roce 1971 se to v semifinále povedlo Brnu proti Kladnu, v samostatné české extralize to dokázal jako první v roce 2002 ve čtvrtfinále Zlín proti Znojmu. O dva roky později předvedla takový obrat v semifinále Slavia proti Spartě, v roce 2005 také v semifinále opět Zlín proti Vítkovicím, čtyři roky nato ve čtvrtfinále ztratily tento stav opět Vítkovice se Slavií a v roce 2011 v boji o finále se povedl obrat Třinci proti Slavii. - Třinecký trenér Václav Varaďa v pondělí oslaví 45. narozeniny. - Do sestavy Liberce se může po dvouzápasovém trestu za faul na útočníka Matěje Stránského vrátit centr Petr Jelínek. - Oceláři doma vyhráli čtyřikrát za sebou a celkově zvítězili v pěti z posledních sedmi duelů. - Liberec venku prohrál tři z posledních čtyř duelů a celkově vyhrál pouze z uplynulých osmi duelů. - Třinec vyhrál osm z posledních deseti vzájemných duelů. - Oba tituly s Oceláři v letech 2011 i 2019 získali ze současného kádru útočníci Erik Hrňa a Martin Růžička. Předloni byli u triumfu také obránci Marian Adámek, Milan Doudera, Martin Gernát a David Musil a útočníci Aron Chmielewski, Vladimír Dravecký, David Kofroň, Michal Kovařčík, Ondřej Kovařčík, Tomáš Marcinko, Rostislav Martynek, Jonáš Peterek a Petr Vrána. - Kouč Václav Varaďa získal s Oceláři v roce 2011 titul jako hráč a o osm let později jako trenér. Je také mistrem světa z let 2000 a 2005, v roce 1996 získal Calder Cup s Rochesterem a v roce 2007 titul ve Švýcarsku s Davosem. Jeho asistent Marek Zadina, také bývalý útočník, byl v mistrovském v kádru Jihlavy v roce 1991 a jako asistent u titulu Ocelářů před dvěma roky. - Útočník Martin Růžička, mistr světa z roku 2010, byl v roce 2006 i v mistrovském kádru Sparty. Útočník Rostislav Martynek z Třince získal v roce 2015 titul s Litvínovem. - Brankář Jakub Štěpánek je mistrem světa z roku 2010 a v roce 2016 získal švýcarský titul s Bernem. Polský útočník Aron Chmielewski slavil triumf v roce 2013 v Polsku s Krakovem, slovenský forvard Vladimír Dravecký má zlato z rodné země z let 2010 a 2011 s Košicemi a jeho krajan Tomáš Marcinko slavil se stejným klubem v roce 2014. - Útočník Matěj Stránský dosáhl v roce 2014 v nižší zámořské AHL na Calder Cup s Texasem. Slovenský bek Martin Gernát vyhrál v roce 2012 zámořskou juniorskou WHL s Edmonton Oil Kings. Slovenský útočník Patrik Hrehorčák získal v roce 2019 Memorial Cup a vyhrál i QMJHL s Rouyn-Noranda Huskies.