Třinec má v pátek třetí šanci zajistit si mistrovský titul

Praha - Hokejisté Třince mají v pátek třetí mečbol k zisku mistrovského titulu. Hradec Králové dokázal ve finále play off extraligy již dvakrát odložit možnou korunovaci Ocelářů a výrazně tak zdramatizoval sérii. Třinec, který ve finále vedl 3:0 na zápasy, tak aktuálně vede již jen 3:2. Slezané ale věří, že v šestém utkání před svými fanoušky uspějí a získají čtvrtý titul za sebou.

"Sice jsme vedli 3:0, ale nemuselo to tak být. V Hradci jsme vyhráli v prodloužení. Mají velmi kvalitní tým, a kdyby nám někdo před sérií řekl, že povedeme 3:2 a budeme hrát šestý zápas doma, tak to určitě vezmeme," řekl útočník Andrej Nestrašil novinářům po středeční porážce 0:3 v Hradci Králové.

Podobně se vyjadřovali i jeho spoluhráči. "Vedeme a jedeme domů. Co víc si přát? Je to super stav série," uvedl útočník Daniel Voženílek. "Věřím, že v pátek vyhrajeme. Požene nás plná hala. To je to, co jsme si před sérií přáli," doplnil sedmadvacetiletý hráč.

Třinečtí si ale uvědomují, že musejí změnit svou hru a vrátit se k výkonům, které podávali na začátku finálové série. "Musíme si uvědomit, že jsme se dostali od předkola až sem poctivou prací. K tomu se musíme vrátit. Všichni si to vzít, dodržovat a být víc hladoví po gólech. A hrát pořád naši hru," podotkl kapitán Petr Vrána.

Hradec Králové v semifinále proti Vítkovicím vedl 3:0 na zápasy a poté třikrát prohrál. Teď chce Mountfield svého předešlého soupeře napodobit a poté obrat dokonat v domácím prostředí.

"Ze semifinále sami víme, že není úplně jednoduché vést 3:0 na zápasy a udělat ten poslední krok. Když to řeknu blbě, tak nemáme co ztratit. My už můžeme jen vyhrávat," řekl útočník Radek Pilař, který si ale zároveň uvědomuje, že jeho tým čeká dál těžká práce. "Pořád musíme být na špičkách, Třinec ne nadarmo vyhrál tři tituly v řadě," dodal.

Východočeši hrají první finále v klubové historii. Před pokračováním série je povzbuzuje fakt, že v sezoně vyhráli v Třinci dva ze čtyř zápasů. "Návodem je pro nás čtvrtý (finálový) zápas v Třinci, který si myslím, že jsme odehráli skvěle. To je náš cíl zopakovat a vyrovnat na 3:3," řekl útočník Radek Miškář, který je s čtyřmi góly druhým nejlepším střelcem týmu v play off. Do hradecké sestavy se přitom dostal až ve druhém semifinálovém utkání.