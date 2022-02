Třinec má šanci převzít zpátky vedení v extralize

Praha - Základní část hokejové extraligy spěje do finiše a týmy před sebou mají posledních pět až šest zápasů. Otazníky však spíše přibývají, než ubývají. V pátečním programu 56. kola má obhájce titulu Třinec jedinečnou šanci přeskočit Hradec Králové a vrátit se na první místo, kde strávil většinu dlouhodobé fáze. Oceláře čeká zápas na ledě posledního Zlína. Liberec má možnost ještě více zdramatizovat dostihy o čtvrté místo. Drží ho Plzeň, kterou sedmí Bílí Tygři hostí pod Ještědem. Na zaváhání Indiánů čekají navíc České Budějovice a Sparta. Podobné drama nabízí i boj na hraně postupu do vyřazovacích bojů okolo 12. místa.

Zlín odstartoval svůj boj s osudem nejspíš až příliš pozdě. Na dně usazení Berani sice vyhráli šest z posledních 10 zápasů a v jednom dalším bodovali, jenže manko na předposlední Kladno činí aktuálně 12 bodů a pád do první ligy se tak začíná jevit jako neodvratný. Doma vyhráli Zlínští před duelem proti Třinci pětkrát za sebou. "Pořád věřím v to, že vyhrajeme co nejvíce zápasů a stát se může cokoli," prohlásil útočník Pavel Sedláček. Tým kvůli angažmá v Německu opustil kanadský útočník Mallet.

Třinec deklasoval v minulém kole Karlovy Vary 7:0. Obhájce titulu ale vyhrál teprve druhé z posledních šesti utkání a ztrácí v souboji o Prezidentský pohár dva body na Hradec Králové. Oběma zbývá odehrát pět utkání, Oceláři odehrají všechna na ledě soupeřů.

"Poslední zápasy se nám moc nedařily, tak se venku budeme snažit uhrát co nejvíc bodů, abychom vyhráli boj o první místo po základní části," podotkl gólman Ondřej Kacetl. Do středečního tréninku Ocelářů se už zapojili všichni tři bronzoví olympionici Marinčin, Daňo a Miloš Roman. Na ledě udílel pokyny uzdravený kouč Václav Varaďa, který mužstvu poslední tři zápasy chyběl.

Liberec a Plzeň dělí šest bodů, po přímé bitvě to však už taky mohou být po pátku jen tři. Severočeši se však k možnosti přímého postupu do čtvrtfinále nijak zvlášť neupínají, důležitější je pro ně vyladění vlastního výkonu na rozhodující část sezony. "Těžko o tom takhle přímo mluvit. Asi to ale každý z nás někde vzadu v hlavě máme. Je to blízko, ale zároveň také dost daleko, protože Plzeň hraje letos opravdu výborně. My si chceme připravit co nejlepší pozici pro play off, a když to bude první čtyřka, bude to super. Pokud ne, tak budeme bojovat o co nejlepší pozici," prohlásil útočník Tomáš Filippi.

Plzeňští hokejisté prohráli dva z posledních čtyř zápasů, ale v úterý ustáli vítězně souboj s Vítkovicemi, které jsou poslední ze smečky pronásledovatelů. "Koukáme na ostatní výsledky, ale hlavně se soustředíme sami na sebe. Chceme především vyhrávat naše zápasy a poté se nemusíme koukat na jiné týmy. Záleží pouze na nás, jak k tomu přistoupíme," řekl útočník Sebastián Malát.

Dohrávka 2. kola čeká Spartu a Olomouc. Pražané ve středu porazili České Budějovice a přestože zůstali v tabulce šestí, přiblížili se čtvrté Plzni na pět bodů. Další krok v boji o přímý postup do čtvrtfinále chtějí Pražané udělat v pátek. S Hanáky ale dvakrát v sezoně prohráli, vždy po nájezdech. "Olomouc hraje strašně nepříjemný hokej a bude to těžký zápas," řekl brankář Matěj Machovský. Utkání bude opět součástí akce Sparta vzdává hold na podporu složek Integrovaného záchranného systému a Armády České republiky.

Hanáci si výrazně pomohli v boji o první dvanáctku minulou výhrou nad Kladnem (4:1). "Spadl nám kámen ze srdce. Věděli jsme, jak tabulka vypadá. Byl to jeden z nejdůležitějších zápasů. Jsme moc rádi, že jsme jej zvládli," konstatoval útočník Lukáš Klimek.

Jihočeši mají přes porážku z metropole o bod více než Pražané. V pátek narazí na Litvínov, jemuž schází bod na 12. místo a s ním spojený postup do vyřazovací fáze. Pro Motor půjde o první z bloku tří domácích utkání. "Určitě je to výhoda. Diváci nás ženou dopředu. Chceme vyhrát každý zápas a na tabulku se budeme dívat až na konci," řekl obránce Roman Vráblík.

Třináctý Litvínov naznačil v poslední době zlepšení. Získal sedm bodů ze tří utkání, poslední dvě vyhrál bez ztráty a schází mu bod na Karlovy Vary.

Vítkovice čeká proti Brnu slavnostní zápas. V retro dresech vzdají Ostravané hold prvním mistrům z roku 1952. Termín je dobře načasovaný, po rozvolnění vládních opatření může poprvé na hokej více než tisíc lidí.

"Těšíme se. Fanoušci na tribuně a atmosféra, to by mělo hráče nabudit," uvedl trenér Miloš Holaň. "Musíme začít zápas aktivně se spoustou střelby, se spoustou soubojů. To nám v předchozích dvou zápasech šlo, na Spartě i v Plzni jsme rozdali dost hitů, dost ran, byl to už takový play off hokej. Tím si musíme chtít naklonit fanoušky, no a samozřejmě dát alespoň o gól více než soupeř," dodal Holaň.

Kometa vyšla za dvě poslední kola bodově naprázdno, v obou zápasech vstřelili svěřenci kouče Jiřího Kalouse jediný gól. Dvanácté Karlovy Vary hostí devátou Mladou Boleslav, na niž mají šestibodové manko. Domácí mají z posledních dvou utkání skóre 1:11.

Kladno má v sezoně s třetími Pardubicemi unikátní bilanci, když prohrálo třikrát boj o druhý bod v nastavení; dvakrát v prodloužení a jednou v nájezdech. Na Litvínov ztrácí Rytíři osm bodů. Dynamo čtyřikrát v řadě nebodovalo.

Statistické údaje před pátečními zápasy hokejové Tipsport extraligy: Dohrávka 2. kola: HC Sparta Praha (6.) - HC Olomouc (11.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 po sam. nájezdech, 3:4 po sam. nájezdech, 6:1. Nejproduktivnější hráči: Filip Chlapík 47 zápasů/58 bodů (28 branek + 30 asistencí) - David Krejčí 45/39 (17+22). Statistiky brankářů: Július Hudáček průměr 1,76 branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,86 procenta a jednou udržel čisté konto, Matěj Machovský 2,43, 91,53 a dvakrát udržel čisté konto - Jan Lukáš 2,82, 89,90 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,13, 91,95 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta ve středu po dvou prohrách porazila České Budějovice a připsala si pátou výhru z posledních sedmi zápasů. - Pražané doma bodovali šestkrát za sebou, z toho pětkrát vyhráli. - Olomouc bodovala třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrála. - Hanáci venku prohráli třikrát v řadě a získali jediný bod. - Sparta, která loni vyřadila Olomouc ve čtvrtfinále po výhře 4:0 na zápasy, zvítězila v pěti z posledních sedmi vzájemných zápasů a obě porážky si připsala až po nájezdech. 56. kolo: HC Motor České Budějovice (5.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:3, 2:3, 4:3. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 50/53 (21+32) - Giorgio Estephan 50/42 (17+25). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 2,71, 90,65 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 1,86, 93,20 a jednou udržel čisté konto - Denis Godla 2,70, 90,32 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,00 a 89,33, Šimon Zajíček 5,42 a 84,48. Zajímavosti: - České Budějovice po sérii sedmi vítězství prohrály dva z posledních tří duelů. - Motor doma zvítězil osmkrát za sebou a ztratil jen tři body. - Litvínov po sérii čtyř porážek dvakrát za sebou naplno bodoval. - Verva venku bodovala ve třech z uplynulých čtyř duelů, ale jen jednou z toho vyhrála. - Litvínov po sérii čtyř vítězství ve vzájemných zápasech v posledním souboji podlehl doma Českým Budějovicím 3:4. - Obránce Jan Štencel z Českých Budějovic oslaví v sobotu 27. narozeniny, kouči Motoru Jaroslavu Modrému bude v neděli 51 let. - Útočník Václav Karabáček z Českých Budějovic může v neděli proti Karlovým Varům sehrát 100. zápas v extralize. HC Vítkovice Ridera (8.) - HC Kometa Brno (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 3:2, 6:3. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 48/29 (9+20) - Peter Mueller 42/46 (22+24). Statistiky brankářů: Aleš Stezka 2,52, 91,13 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,15, 93,05 a jednou udržel čisté konto - Jakub Sedláček 2,44, 91,83 a třikrát udržel čisté konto, Matej Tomek 2,75 a 90,18, Marek Čiliak 2,47 a 92,86 . Zajímavosti: - Vítkovice po sérii tří vítězství prohrály v úterý v Plzni 1:3. - Ostravané doma vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů. - Kometa dvakrát za sebou nebodovala a prohrála čtyři z uplynulých šesti duelů. - Brňané venku čtyřikrát za sebou prohráli a nezískali ani bod. - Vítkovice, které loni s Kometou vypadly v předkole po porážce 2:3 na zápasy, vyhrály šest z posledních devíti vzájemných soubojů. - Obránci Rhettu Hollandovi z Komety zbývá odpykat si dva duely ze sedmizápasového trestu za faul na pardubického útočníka Ondřeje Rohlíka. HC Energie Karlovy Vary (12.) - BK Mladá Boleslav (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 3:0. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Vondráček 47/38 (19+19) - Pavel Kousal 50/35 (15+20). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 2,54, 90,60 a čtyřikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,04 a 89,09 - Gašper Krošelj 2,43, 91,00 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,53, 90,80 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71. Zajímavosti: - Karlovy Vary dvakrát za sebou nebodovaly a prohrály čtyři z posledních pěti zápasů. - Energie zvítězila doma ve třech z uplynulých čtyř duelů. - Mladá Boleslav prohrála dvakrát za sebou a vyhrála jediný z posledních devíti zápasů. - Bruslařský klub venku prohrál čtyřikrát za sebou a získal jediný bod. - Karlovy Vary bodovaly ve třech z posledních čtyř vzájemných zápasů a z toho dvakrát vyhrály. - Brankář Štěpán Lukeš z Karlových Varů v pátek oslaví 26. narozeniny a útočníkovi Tomáši Rachůnkovi z Energie bude v sobotu 31 let. - Slovenský obránce Adam Jánošík z Mladé Boleslavi může v neděli proti Zlínu sehrát 300. zápas v české extralize. PSG Berani Zlín (15.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 2:1 v prodl., 2:6. Nejproduktivnější hráči: Daniel Gazda 46/21 (11+10) - Martin Růžička 49/47 (20+27). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,12 a 91,20, Daniel Huf 3,25 a 90,24, Michal Kořének 4,00 a 90,00 - Ondřej Kacetl 1,69, 92,43 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,18, 91,15 a pětkrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Zlín vyhrál dvakrát za sebou a na předposlední Kladno ztrácí se šesti zápasy do konce 12 bodů. - Berani doma zvítězili pětkrát za sebou a ztratili jen jeden bod. - Třinec vyhrál jen dva z posledních šesti zápasů. - Oceláři venku bodovali pětkrát za sebou, ale jen dvakrát z toho vyhrál. - Třinec ve vzájemných zápasech bodoval sedmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrál. - Útočník Štěpán Fryšara ze Zlína může v neděli v Mladé Boleslavi sehrát 200. zápas v extralize, Bílí Tygři Liberec (7.) - HC Škoda Plzeň (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 4:2, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi 45/36 (18+18) - Michal Bulíř 51/54 (26+28). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,40, 91,73 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,00 a 90,35 - Miroslav Svoboda 2,62 a 91,58, Dominik Pavlát 2,21, 91,52 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec bodoval pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrál. - Bílí Tygři doma zvítězili ve třech z posledních čtyř duelů. - Plzeň vyhrála šest z uplynulých osmi zápasů. - Škoda venku dvakrát za sebou prohrála a nebodovala. - Liberec bodoval v pěti z posledních šesti vzájemných zápasů a z toho čtyřikrát vyhrál. Rytíři Kladno (14.) - HC Dynamo Pardubice (3.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 po sam. nájezdech, 4:5 v prodl., 3:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 50/49 (16+33) - Robert Říčka 43/41 (25+16). Statistiky brankářů: Landon Bow 3,15, 90,35 a třikrát udržel čisté konto - Dominik Frodl 2,34, 91,48 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,73, 90,91 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kladno po sérii tří porážek dvakrát za sebou nebodovalo. - Rytíři ve svém působišti v Chomutově vyhráli dvakrát za sebou a neztratili ani bod. - Pardubice prohrály čtyřikrát za sebou bez bodového zisku. - Dynamo venku v posledních čtyřech duelech nezískalo ani bod. - Pardubice ve vzájemných zápasech prohrály čtyřikrát za sebou. Tabulka: 1. Hradec Králové 51 29 8 4 10 170:106 107 2. Třinec 51 30 4 7 10 164:108 105 3. Pardubice 51 21 11 4 15 164:136 89 4. Plzeň 51 23 5 7 16 157:140 86 5. České Budějovice 50 23 5 3 19 146:134 82 6. Sparta Praha 50 21 6 6 17 177:143 81 7. Liberec 50 22 3 8 17 130:133 80 8. Vítkovice 50 20 7 4 19 125:129 78 9. Mladá Boleslav 51 19 3 6 23 116:135 69 10. Brno 49 15 9 5 20 129:145 68 11. Olomouc 50 15 8 4 23 116:140 65 12. Karlovy Vary 50 16 4 7 23 145:161 63 13. Litvínov 50 16 3 8 23 136:159 62 14. Kladno 50 12 5 8 25 129:168 54 15. Zlín 50 9 5 5 31 100:167 42 Další program: Neděle 27. února: Dohrávka 42. kola: 15:15 HC Olomouc - HC Oceláři Třinec (vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 1:5, 1:3; ČT sport). Dohrávka 57. kola: 15:30 HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera (4:1, 3:4 po sam. nájezdech, 6:1), 16:00 HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec (3:2 po sam. nájezdech, 4:1, 3:4), BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín (4:0, 3:1, 7:2), 16:30 HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno (8:1, 4:1, 4:3 v prodl.), 17:00 HC Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary (5:3, 2:5, 4:0), HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové (0:3, 1:3, 3:2 po sam. nájezdech).