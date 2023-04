Třinec má první šanci postoupit do finále, Pardubice chtějí prodloužit sezonu

Praha - Hokejisté Třince si mohou ve středu zajistit postup do finále play off extraligy. Oceláři vedou v sérii nad Pardubicemi 3:2 na zápasy a jen jedna výhra je tak dělí od páté účasti v bojích o Masarykův pohár za sebou. Dynamo, které vyhrálo základní část, je ale připraveno udělat vše pro to, aby si vynutilo rozhodující sedmý duel a odvrátilo možný konec sezony.

"Jedeme tam s tím, že vyhrajeme a v pátek se uvidíme v Pardubicích," řekl útočník Východočechů Tomáš Zohorna po pondělní domácí porážce 2:4. "Jestli stále věřím týmu, že sérii otočíme? Určitě, to je jednoznačné," uvedl trenér Radim Rulík.

Pardubice si věří i proto, že v sezoně dokázaly v Třinci již třikrát vyhrát. Uspěly v obou zápasech v základní části i v zatím posledním v play off. Brankář Roman Will navíc ve Werk areně dvakrát udržel čisté konto.

"Ještě není konec. Třinec vede, což je pro ně super, ale nemůžeme věšet hlavy. Na příští zápas musíme být plně koncentrovaní a nechat na ledě všechno. Bojovat a vědět, že jsme pro to udělali všechno," řekl útočník Adam Musil.

Že ještě není konec a o postupujícím do finále není rozhodnuto, si uvědomují i Třinečtí. "Ještě jsme nic nevyhráli, série není u konce. Pojedeme domů a připravíme se na šestý zápas," řekl kapitán Ocelářů Martin Růžička, jenž je s osmi góly a 15 body nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem play off.

Šampioni z předchozích tří kompletně odehraných sezon už v play off odehráli čtrnáct zápasů, o pět více než Pardubice. S kondicí prý ale problém nebude.

"To je o hlavě. Nějaká kondice v play off... Kdo chce víc a v hlavě to má, to rozhoduje. Věřím tomu, že u nás v kabině to v hlavách máme, hrozně chceme. Nemyslím, že by nás předkolo nějak poznamenalo," uvedl již dříve útočník Andrej Nestrašil.