Třinec má další šancí jít před Spartu, potřebuje porazit Zlín

Praha - Hokejisté Třince budou mít v úterý další příležitost vystřídat Spartu v čele extraligové tabulky. V utkání 22. kola obhájci titulu přivítají Zlín, a pokud vyhrají v základní hrací době, poskočí na první místo. Spartu čeká další zápas až ve středu ve Vítkovicích, jinak vyjedou všechny týmy na led v úterý.

Třinec bude mít po dvou dnech příležitost k nápravě nedělního domácího debaklu 1:6 s Karlovými Vary. "Zlín má výborný pohyb. Očekávám, že budou hrát dobře organizovaně ve středním pásmu a v obranném si nebudou nic komplikovat. V útoku se zase budou tlačit do brány a všechno na ni střílet. Hrají o všechno, o každý bod, ale věřím, že to zvládneme," uvedl trenér Marek Zadina. Třinci v posledním zápase scházeli v obraně Krajíček, Roth, Matyáš a Adámek, v útoku Vrána s Růžičkou.

Zlín je až dvanáctý, přesto míří do Třince s optimismem, neboť se tam Beranům tradičně daří. "Jejich styl nám sedí," přitakal trenér Robert Svoboda. "Jedeme tam ale s pokorou. Víme, že Třinec podlehl v neděli Varům. Ale extraliga je tak vyrovnaná, že v každém kole se stane nějaké překvapení. Teď se o něj pokusíme my," dodal Svoboda.

S týmem už naplno trénuje gólman Libor Kašík, ale na zápas ještě nebude připraven. "Nechceme to uspěchat," vysvětlil Svoboda. Na marodce zůstávají obránci Žižka a Řezníček.

Předposlední Litvínov jde do podkrušnohorského souboje s Karlovými Vary po pěti porážkách za sebou a debaklu 2:6 v Hradci Králové, kde měl tříbrankové manko už po 40 minutách. "Do poslední třetiny jsme šli s tím, že odsud odjedeme alespoň se vztyčenou hlavou," řekl trenér Jiří Šlégr.

Karlovarští hokejisté odehráli poslední zápasy v arénách šampionů z předchozích dvou sezon a oba deklasovali. V Brně slavili po výsledku 7:2 a v Třinci vyhráli 6:1. Dobré výkony chtějí potvrdit i v Litvínově.

"Litvínov asi není v úplně ideální situaci, ale doma je neskutečně obětavý, silný, houževnatý. A byť ty výsledky nemá takové, tak co jsem sledoval jejich poslední zápasy, hrají velmi slušně. Jsou nebezpeční. Čekáme těžký zápas a musíme využít těch posledních dvou utkání, která jsme zvládli velmi dobře. Věřím, že nám v našem sebevědomí pomůžou a že zvládneme i úterní utkání," uvedl asistent trenéra Tomáš Mariška.

"Pro nás je to velmi důležitý zápas, možná důležitější než v Třinci, protože se chceme od spodku co nejvíce odpoutat a snažit se hrát v klidnějších patrech tabulky," dodal Mariška.

Plzeň se triumfem 5:0 v Ostravě vrátila na vítěznou vlnu a nyní přivítá Kladno. "Předchozí dva zápasy nebyly ideální, ale občas padne na tým deka a jsem rád, že tímhle úspěchem jsme to snad zlomili," uvedl na klubovém webu gólman Dominik Frodl.

Rytíři vyhráli tři z posledních čtyř zápasů. "V Plzni nám může pomoct, že nemáme co ztratit, můžeme jen překvapit. Mohli bychom tam jet s čistou hlavou," prohlásil útočník Jakub Strnad. Z devátého místa ztrácejí Středočeši osm bodů na první šestku. "Budeme rádi, když udržíme extraligu, všechno nad je bonus," brzdí optimismus Strnad.

Mladou Boleslav čeká proti Hradci Králové třetí ze čtyř duelů, které sehraje v sedmi dnech. Hned ve čtvrtek se představí na ledě Vítkovic. "Jsme radši, když jdou zápasy rychle za sebou, než když se trénuje," řekl obránce Marek Hrbas. Bruslařský klub bodoval třikrát za sebou.

Hradec Králové se s Litvínovem dočkal výhry po sérii pěti porážek. "Přichází důležité období. Do Vánoc máme zápasy, v nichž na nás většinou čekají soupeři někde kolem nás. Boleslav je dobře organizovaný tým, mají dobré trenéry, kteří dbají na systém a hráči je poslouchají jak hodinky. Snad uděláme zase nějakou vítěznou šňůru," řekl útočník Radek Smoleňák.

Kometa o víkendu nehrála, na sobotu naordinoval trenér Libor Zábranský hráčům kondiční blok a na neděli volno. "Kluci perfektně makají, ukázal to zápas s Hradcem, jsme na správné cestě," pochvaloval si klubový šéf. "Daří se nám přesilovky, ale na druhé straně děláme hrubé chyby, těch se musíme vyvarovat. S Olomoucí je to vždy specifické, fanoušci se těší, bude to úporný hokej, nelze čekat žádné ofenzivní hody," předpověděl Zábranský.

Olomouc za posledních šest zápasů neuhrála ze tří startů doma ani bod, ale uspěla třikrát venku. "Při hře pět na pět nejsme úplně produktivní. Šancí moc nemáme, takže bychom je měli začít proměňovat. Pokud chceme bodovat, tak na jeden gól to asi těžko půjde," uvedl brankář Jan Lukáš.

Liberec vyhrál už sedmkrát za sebou a úspěšnou sérii může prodloužit s posledními Pardubicemi. "Nálada je dobrá, ale musíme na tom pořád pracovat a držet si svoji hru. Nesmíme nic vypustit, protože se to může rychle otočit. Od té naší krize jsme to zjednodušili. Předtím jsme to chtěli hrát dozadu a takový už dnes hokej není. Hrajeme takový jednodušší a efektivnější hokej. Proti Pardubicím to budeme chtít potvrdit a dojít si pro další výhru," uvedl útočník Lukáš Krenželok.

Dynamu nestačilo v Kladně k bodům ani dvoubrankové vedení. "Dělali jsme strašné chyby, takhle nemůžeme vyhrávat. Pořád si říkáme, že musíme hrát hlavně do obrany. A stejně pak uděláme takové hrubky," řekl asistent trenéra Petr Čáslava. Pardubice prohrály čtyřikrát za sebou. "Mít kouzelný prsten, tak s ním otočím. Řešení tu ale není, což je nejvíc ubíjející. Člověk neví, jak z toho ven. Musíme se z toho ale dostat sami," řekl Čáslava.

Statistické údaje před úterním 22. kolem Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (2.) - PSG Berani Zlín (12.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:2. Nejproduktivnější hráči: Petr Vrána 22 zápasů/19 bodů (7 branek + 12 asistencí) - Antonín Honejsek 21/15 (5+10). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 2,27 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,46 procenta a jednou udržel čisté konto, Nick Malík 6,00 a 79,31 - Marek Čiliak 3,00, 89,71 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 2,73, 90,83 a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 3,05 a 89,84. Zajímavosti: - Oceláři po sérii pěti vítězství, při kterých neztratili ani bod, v neděli prohráli doma s Karlovými Vary 1:6. - Berani venku bodovali ve čtyřech z posledních pěti zápasů, z toho třikrát vyhráli. - Třinec vyhrál ve vzájemných zápasech třikrát za sebou. HC Škoda Plzeň (4.) - Rytíři Kladno (9.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 5:7. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 20/39 (21+18) - Brady Austin 21/17 (7+10). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,41, 90,84 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 0 a 100 - Denis Godla 2,97, 90,88 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Cikánek 5,04 a 86,23, Adam Brízgala 5,00 a 85,00 Zajímavosti: - Plzeň bodovala v osmi z posledních devíti zápasů a pět z nich vyhrála. - Rytíři vyhráli pět z uplynulých sedmi duelů. - V Plzni se Kladno představí v extralize poprvé od 30. prosince 2013, kdy tam prohrálo 2:4. BK Mladá Boleslav (5.) - Mountfield Hradec Králové (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:2. Nejproduktivnější hráči: Pavol Skalický 21/21 (9+12) - Radek Smoleňák 22/18 (9+9). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,00, 92,90 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 1,35 a 95,73, Radek Haas 4,00 a 90,24 - Marek Mazanec 2,59, 89,23 a třikrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,04 a 82,05. Zajímavosti: - Mladá Boleslav třikrát za sebou bodovala, z toho dvakrát vyhrála. Zvítězila v pěti z uplynulých osmi duelů. - Hradec Králové po pěti porážkách za sebou v neděli zdolal doma Litvínov 6:2. - Hradec Králové bodoval ve třech z posledních čtyř vzájemných zápasů,z toho dvakrát vyhrál. HC Verva Litvínov (13.) - HC Energie Karlovy Vary (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Richard Jarůšek 21/15 (7+8) - Tomáš Rachůnek 21/23 (8+15). Statistiky brankářů: David Honzík 2,93 a 90,39, Jaroslav Janus 3,69 a 89,24 - Filip Novotný 2,20, 93,25 a jednou udržel čisté konto, Jan Bednář 3,84, 89,29 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Litvínov pětkrát za sebou prohrál a získal jediný bod. - Karlovy Vary po sérii tří porážek dvakrát za sebou zvítězily a vyhrály pět z posledních sedmi duelů. - Karlovy Vary ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou bodovaly, z toho dvakrát vyhrály. - Útočník Adam Raška z Karlových Varů oslaví v úterý 25. narozeniny. HC Kometa Brno (7.) - HC Olomouc (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:1. Nejproduktivnější hráči: Martin Zaťovič 21/23 (13+10) - Zbyněk Irgl 21/16 (9+7). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,58, 91,88 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 6,58 a 75,76 - Jan Lukáš 2,61, 91,72 a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,75 a 90,88. Zajímavosti: - Kometa po šesti porážkách v řadě vyhrála v pátek doma nad Hradcem Králové 3:2 v prodloužení. - Olomouc venku třikrát za sebou zvítězila a byly to její jediné tři výhry z minulých devíti utkání. - Brňané vyhráli třikrát za sebou, z toho dvakrát až v nastavení. - Majitel a staronový trenér Komety Libor Zábranský dnes slaví 47. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (3.) - HC Dynamo Pardubice (14.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 17/22 (10+12) - Radoslav Tybor 19/15 (9+6). Statistiky brankářů: Justin Peters 3,50, 88,18 a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 1,50 a 94,44, Marek Schwarz 2,62, 89,68 a jednou udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 2,30 a 92,81, Michal Borovička 5,00 a 84,21, Vojtěch Nečas 12,00 a 72,22. Zajímavosti: - Liberec po předchozích pěti zápasech bez zisku sedmkrát za sebou naplno bodoval. - Dynamo čtyřikrát v řadě prohrálo a získalo jen dva body. Vyhrálo jediné z uplynulých deseti utkání. - Pardubice vyhrály čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů. - Slovenský obránce Juraj Mikuš z Pardubic může sehrát 300. zápas v české extralize. Tabulka: 1. Sparta Praha 21 10 7 1 3 78:49 45 2. Třinec 23 13 1 2 7 79:59 43 3. Liberec 20 12 2 0 6 71:61 40 4. Plzeň 20 12 0 3 5 70:52 39 5. Mladá Boleslav 21 10 3 2 6 60:45 38 6. Karlovy Vary 21 11 1 1 8 77:54 36 7. Brno 21 9 3 2 7 61:62 35 8. Hradec Králové 22 8 2 2 10 58:64 30 9. Kladno 21 7 2 3 9 57:73 28 10. Vítkovice 22 4 6 3 9 54:70 27 11. Olomouc 21 6 2 3 10 41:59 25 12. Zlín 21 7 0 1 13 58:68 22 13. Litvínov 21 4 1 4 12 50:74 18 14. Pardubice 21 5 0 3 13 42:66 18