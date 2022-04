Třinec je krok od dovršení zlatého hattricku, porazil Spartu 7:3

Finále play off hokejové extraligy - 5. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha, 26. dubna 2022 v Třinci. Druhý gól Třince. Zleva překonaný brankář Július Hudáček ze Sparty, Tomáš Šmerha ze Sparty a Tomáš Marcinko z Třince.

Finále play off hokejové extraligy - 5. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha, 26. dubna 2022 v Třinci. Druhý gól Třince. Zleva překonaný brankář Július Hudáček ze Sparty, Tomáš Šmerha ze Sparty a Tomáš Marcinko z Třince. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Hokejisté Třince jsou jediný krok od dovršení zlatého hattricku. V pátém finále extraligy porazili doma Spartu 7:3 a v sérii vedou 3:2 na zápasy. Pražané ve finálové bitvě potřetí ztrácí, o vyrovnání se pokusí ve čtvrtek v Praze, kde se od 19 hodin odehraje utkání číslo šest.

Pod šestou výhru Slezanů ze sedmi domácích duelů během letošních vyřazovacích bojů se nejvýrazněji podepsali útočníci Martin Růžička, Marko Daňo a Ondřej Kovařčík. Růžička dal gól a na další dva nahrál, Daňo s Kovařčíkem dvakrát skórovali. Pod Javorovým dnes padlo nejvíce gólů v jednom finálovém utkání od série mezi Pardubicemi a Brnem v roce 2012.

Divoký duel po oboustranně opatrném úvodu nastartoval gól Třince v sedmé minutě. Brankář Hudáček rozehrávkou nabídl puk soupeři, Růžička skvělou bekhendovou nahrávkou našel najíždějícího Daňa a ten zblízka nezaváhal. Uběhlo však pouhých 41 sekund a bylo vyrovnáno. Němeček od vlastní branky nahodil kotouč, který byl na středu hřiště ještě tečovaný a strážce domácí branky Kacetl máchl lapačkou do prázdna.

V 10. minutě šli hosté do vedení a byl u toho znovu Němeček, jehož nahození od modré čáry tečoval mimo Kacetlův dosah Dvořáček. I v tomto případě následovala rychlá odpověď prohrávajícího týmu. Růžička další nahrávkou bekhendem nabil Daňovi, který prostřelil Hudáčka. Pražané pak hráli zkraje 14. minuty první přesilovku zápasu a Řepík byl blízko tomu, aby vrátil hosty do vedení, jeho pokus však zastavila branková konstrukce. Krátce poté ustál Kacetl i Formanovu dorážku.

Druhé dějství patřilo jasně Třinci. Ve 23. minutě našel Nestrašil dobře Michala Kovařčíka, jenž rychle našel svého bratra Ondřeje a do vedení šli Oceláři. Uběhlo jen 33 sekund a domácí měli na své straně už dvoubrankový náskok po trefě Marinčina. Pražané zkusili zastavit rozjetý Třinec střídáním gólmanů - Hudáčka nahradil Machovský.

V polovině 26. minuty vrátil sparťany do hry Šmerha a ke střídání stráží došlo i na druhé straně. Místo Kacetla šel do branky Mazanec. Chvilku nato fauloval Matuškin a po polovině z jeho trestu ho poslal zpátky do hry výstavní ranou z první Hrňa. Šanci na snížení nevyužil Dvořáček, místo toho se ve 38. minutě prosadil kanonýr Růžička. Michala Kovařčíka pak v přečíslení dvou na jednoho vychytal Machovský.

Ve třetí třetině si Třinečtí pečlivě hlídali cenný náskok a Sparta nenacházela protizbraň. Když pak Ondřej Kovařčík přidal po Nestrašilově šanci, kterou pokryl Machovský, z dorážky snadno gól na 7:3, bylo definitivně jasno. Domácí hokejisté si tak mohli za aplausu publika vychutnat poklidný závěr.

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 7:3 (2:2, 4:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Daňo (Martin Růžička), 12. Daňo (Martin Růžička), 23. O. Kovařčík (M. Kovařčík, A. Nestrašil), 23. Marinčin (Dravecký, Hrehorčák), 27. Hrňa (Marinčin), 38. Martin Růžička (M. Zbořil), 48. O. Kovařčík (Nestrašil) - 8. Němeček, 10. Dvořáček (Němeček, Matuškin), 26. Šmerha (Moravčík). Rozhodčí: Pešina, Šír - Hynek, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:2.

Sestavy:

Třinec: Kacetl (26. Mazanec) - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, M. Zbořil - Martin Růžička, Marcinko, Daňo - Svačina, P. Vrána, Chmielewski - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák - Hrňa. Trenér: Varaďa.

Sparta: J. Hudáček (23. Machovský) - Matuškin, Němeček, Polášek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, M. Forman - Chlapík, R. Horák, E. Thorell - Šmerha, D. Kaše, Buchtele - Dvořáček, D. Vitouch, J. Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.