Třinec - Hokejisté Třince ovládli i druhé čtvrtfinále play off extraligy a Vítkovice na domácím ledě porazili 3:0. Hosté vyšli poosmé v sezoně střelecky naprázdno, takže vítězný byl už zásah Vladimíra Svačiny z desáté sekundy. U dvou branek asistoval Martin Růžička. Oceláři vedou 2:0 na zápasy, třetí utkání se bude hrát v neděli od 15 hodin v Ostravě.

Oba celky vstoupily do druhého duelu beze změn a stejný byl i vývoj. S tím rozdílem, že gólový úder Třince tentokrát přišel po pouhých deseti sekundách hry. Svačina našlápl po pravém křídle, spíše jen z povinnosti poslal puk na Bartošáka, kterému ale střela nečekaně pod vyrážečkou prošla do sítě.

Třinečtí pokračovali v ofenzivě ze středečního souboje a opět diktovali tempo hry. Z tlaku vyvstaly další možnosti, tu největší promarnil v šesté minutě Hrňa, který v přečíslení tří na jednoho přestřelil.

Vítkovice proti výborně bruslícímu protivníkovi nedokázaly najít žádnou účinnou zbraň. Až ve 13. minutě se po domácí chybě otevřela dálnice před Hrubce Zdráhalovi, který ale nestihl nabrat potřebnou rychlost a v tísni z dálky vypálil nad branku.

Třinec mohl do kabin odkráčet s dvougólovým náskokem. Přestože po Marcinkových dorážkách puk poskakoval centimetry od brankové čáry už za Bartošákem, hosté ho do branky nepustili.

Domácí udávali rytmus i ve druhé části a znovu v ní připojili jednu branku. Chmielewski sice z kruhu zakončil pohotovým příklepem bez přípravy, ale puku po odrazu od tyčky pomohl do vítkovické branky manévr pravého betonu brankáře Bartošáka.

Vítkovice se v útočném pásmu jen lopotně prosazovaly. Ojedinělou příležitost v 33. minutě neproměnil Roman, centimetry pak na druhé straně scházely Vránově teči v přesilovce. Hosté i díky přesilovce v závěru třetí třetiny dokázali přece jen zvyšovat aktivitu, ani jejich nejnebezpečnější hráč a jediný střelec v sérii Tybor ale ve 48. minutě ze sóla Hrubce nepřekonal. Polanský naopak v 52. minutě zblízka padajícího Bartošáka přehodil a gólem na 3:0 definitivně rozhodl.

Stejný hráč mohl ještě zvýšit, ale stoprocentní šanci mu před koncem zlikvidoval Bartošák.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Očekávali jsme, že Vítkovice budou vzdorovat více. Pomohla nám rychlá branka z desáté sekundy. Tenhle zápas byl velmi vyrovnaný. I když jsme měli spoustu příležitostí, ale i Vítkovice si vytvořily šance ve druhé třetině, kde to smrdělo brankou. Potom jsme si pomohli signálem po buly a druhým, šťastným gólem, který nám malinko dodal klid. Ve třetí třetině jsme si to zkušeně hlídali a došli jsme si pro vítězství. Vnímáme, že to je dobrý start do série, ale série je dlouhá a ve Vítkovicích to nebudeme mít jednoduché. Myslím, že to budou znovu vyrovnané zápasy."

Jakub Petr (Vítkovice): "Paradoxně jsme podali lepší výkon než v prvním utkání, ale rozdíl ve skóre je výraznější. Byly tam věci, které nám ve středu chyběly. Ale našli jsme si cestu, jak favoritovi této série vzdorovat, a uvidíme, jak se to vyvine v Ostravě. Co mi tam markantně chybí, je celková herní rychlost rozhodování. V tom je zatím diametrální rozdíl mezí námi a Třincem. To je vidět v rozhodujících fázích a momentech zápasu. Z dnešního výkonu, přístupu hráčů i herního projevu se můžeme odrazit v domácích zápasech. Vedení Třince v sérii je ale zasloužené."

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Svačina (Martin Růžička, P. Vrána), 27. Chmielewski, 52. Polanský (Martin Růžička). Rozhodčí: Kika, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Třinec: Hrubec - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, Matyáš, M. Doudera - Martin Růžička, P. Vrána, Svačina - Hrňa, Marcinko, Werek - Dravecký, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala - Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Vítkovice: Bartošák - Trška, Hrabal, J. Mrázek, Výtisk, D. Krenželok, Šidlík - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Schleiss, Poletín, Szturc - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.