Třinec i potřetí v sezoně porazil Budějovice bez inkasované branky

Třinec - Hokejisté Třince porazili ve 31. kole extraligy České Budějovice 3:0 a potvrdili svou pozici vedoucího týmu celé soutěže. Utkání rozhodl v 16. minutě přesnou střelou v přesilové hře Tomáše Kundrátek. Hosté si bez distancovaného kapitána Milana Gulaše připsali pátou porážku v řadě a potvrdili, že se jim v letošní sezoně proti Třinci nedaří. Ani ve třetím vzájemném zápase nedokázali Ocelářům vstřelit gól. Radost z toho měl brankář Ondřej Kacetl, kterému k čistému kontu stačilo pouhých 18 zákroků.

Úvodní třetina se hrála pod taktovkou třineckých hokejistů, kteří svého soupeře pouštěli do zakončení jen příležitostně, sami navíc byli nebezpeční. Už ve druhé minutě dostal s přispěním teče od brusle jednoho z bránících hráčů kotouč za záda brankáře Hrachoviny útočník Hrňa. Oceláři se ale ještě radovali zbytečně. Hostující lavička si všimla Hrňovy hry vysokou holí, která celé akci o několik vteřin dřív předcházela a rozhodčí po dlouhé poradě u videa nakonec trefu neuznali.

Úřadující mistři se tak z vedení radovali až na konci 16. minuty, kdy využili přesilovou hru. Kombinaci zakončil od modré čáry dělovku mezi betony brankáře obránce Kundrátek. V dalších příležitostech se krátce na to ocitli ještě Hrehorčák s Draveckým, ale to už si Hrachovina proti nim počínal úspěšně.

Po změně stran byli hráči Motoru přece jen o něco nebezpečnější, hrál se hokej ve vysokém tempu, ale na ledě kralovali dál hlavně brankáři. Výrazně víc starostí tak měl i Kacetl, který dostal v brankovišti Třince přednost před jedničkou Mazancem. V šanci ale vychytal lapačkou unikajícího Vráblíka a zhruba v polovině zápasu měl i štěstí, když Ondráček po Pechovi střílenou přihrávku tečoval jen těsně vedle třinecké branky.

Motor v té chvíli měl k dispozici dvě přesilové hry za sebou, ale Oceláři je bezpečně ubránili a nakonec přečkali i závar v brankovišti po ráně Šenkeříka, kterou se snažili za Kacetla dorážet Novotný s Hanzlem. Zbytek druhé třetiny už patřil Třinci, největší šanci si v přesilové hře po přihrávce Vrány vytvořil ránou z pravého kruhu Hrňa, ale Hrachovina se proti němu stačil přemístit. V závěru prostřední části Třinec dostal k dispozici i minutu dlouhou přesilovou hru pěti proti třem, ale jedinou střeleckou pozici v ní si vypracoval Růžička a zlomil při ní svou hůl.

V závěrečné třetině už hosté tak nebezpeční nebyli, Oceláři zavřeli střední pásmo a nepouštěli svého soupeře k nebezpečným příležitostem. Jedinou vážnější střelu si tak po úniku na levém křídle vypracoval jen obránce Štencel, ale pálil nad Kacetlovu bránu.

Třinec se navíc ve 47. minutě dostal do dvoubrankového trháku. Za obranou zůstal zcela nepokrytý Nestrašil, který měl dost času zpracovat kotouč a namířit ho mezi betony Hrachoviny. Od té doby měli domácí utkání pod kontrolou, což na konci 59. minuty potvrdil střelou do prázdné branky gólem na konečných 3:0 Ondřej Kovařčík.

Hlasy trenérů po zápase:

Václav Varaďa (Třinec): "Po nepříliš vydařeném utkání s Vítkovicemi jsme hráli velmi dobře, vytvářeli jsme si spoustu šancí, ale brankář hostů Hrachovina chytal dobré utkání. Ve druhé třetině jsme malinko znervózněli, protože jsme se dostali do problémů vyloučeními. Je škoda, že jsme se v jejím závěru v přesilové hře nedostali do dvoubrankového vedení, ale třetí třetinu jsme si už solidně hlídali, čekali na svou příležitost a ta přišla. Jsme rádi za tři body, před reprezentační přestávkou nás čeká ještě utkání s Plzní a moc bychom si přáli tenhle výsledek zopakovat."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Zápas se mi hodnotí těžko, přijeli jsme sem s konkrétním plánem, ale nebyli jsme schopni dodržovat disciplínu. Stálo nás to utkání proti kvalitnímu soupeři, který naše chyby dokáže trestat. Ve druhé třetině jsme pár šancí měli, dalo se to nějak zkorigovat, ale nedali jsme góly. Kámen úrazu je v přesilovkách, nedokázali jsme se v nich dostat k momentu, který by nás vrátil do zápasu, nedokázali jsme si v nich vytvořit ani šanci, takže jedeme domů s prázdnou. Třinec si třetí třetinu pohlídal, byl lepší."