Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec, 25. března 2019 v Ostravě. Zleva Petr Šidlík z Vítkovic, třnecký Petr Vrána, brankář Vítkovic Patrik Bartošák a jeho spoluhráč Jan Výtisk sledují puk v brance. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Hokejisté Třince jsou druhým semifinalistou play off extraligy. Úřadující vicemistr a druhý tým základní části vyřadil Vítkovice v minimálním počtu utkání, poté co dnešní čtvrtý zápas vyhrál v Ostravě na ledě soupeře 5:2.

Vítkovice sice poprvé v sérii vstřelily první gól, hosté ale skóre obrátili třemi využitými přesilovkami. Zlomový gól na 4:2 dal deset minut před koncem při hře pět na tři David Cienciala, v power play zpečetil postup Ocelářů Ethan Werek.

Domácím po rozbruslení ze sestavy vypadl zraněný elitní centr Roman, přesto konečně poprvé v sérii otevřeli skóre zápasu. Třineckou chybu využil už po 164 sekundách Stránský, který mezi kruhy zamíchal pukem a pak ho zpoza Rotha zápěstím parádně umístil k tyči.

Ale morální vzpruha byla rychle pryč. Třinec se záhy dotáhl zásluhou Svačiny, který si v sedmé minutě najel na Růžičkovu přihrávku a ranou na lapačku překonal Bartošáka.

Hosté od vyrovnávací trefy znovu převzali otěže utkání. Už v 10. minutě otočili i skóre, když Vrána v první přesilovce před Bartošákem sklepl Douderovo nahození.

Ani následná bitka mezi Trškou a Polanským Třinec nevyvedla z vítězné cesty. Oceláři totiž v 15. minutě zužitkovali druhou přesilovku: odražené nahození tentokrát z voleje uklidil do sítě Hrňa.

Tři góly během devíti minut Vítkovicemi značně otřásly, ale z tvrdého direktu ve druhé části dokázali povstat. Nešlo by to bez Bartošáka, který nepovolil čtvrtou trefu Douderovi. Pak si s domácími zahrálo trochu i štěstí, protože Schleissova střela se ve 27. minutě od tyčky odrazila Hrubcovi do zad a putovala za brankovou čáru.

Vítkovice ožily, Kucsera se Zdráhalem v půli utkání mohli srovnat, ale Hrubec obě těžké rány lapil. Krušné chvíle ale přežili i domácí, Wereka i Růžičku zblízka vychytal Bartošák.

Domácí v nástupu do třetí části podnikli závěrečnou ofenzivu, jenže z tlaku nic nevytěžili a málem inkasovali, když Draveckého únik v oslabení zlikvidoval Bartošák. V době vítkovické převahy se však nechali rychle za sebou vyloučit Schleiss a Zdráhala a takřka stosekundovou přesilovku pět na tři v závěru využil nekompromisní dělovkou z kruhu Cienciala.

Za stavu 4:2 už hosté zápas nepustili. Při závěrečné power play naopak přidal pátý gól do prázdné branky Werek.

Oceláři jsou po mistrovské Kometě druhým celkem, který si zajistil účast v semifinálových bojích. Brňané také ve čtyřech zápasech vyřadili Hradec Králové.

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 3. Š. Stránský, 27. Schleiss (Tybor) - 7. Svačina (Martin Růžička), 10. P. Vrána (M. Doudera, Hrňa), 16. Hrňa (Roth, Martin Růžička), 50. Cienciala (M. Doudera, Svačina), 60. Werek. Rozhodčí: Hribik, Mrkva - Hynek, Zíka. Vyloučení: 7:6, navíc Trška - Polanský oba 10 min. Využití: 0:3. Diváci: 9039. Konečný stav série: 0:4.

Vítkovice: Bartošák - Trška, Hrabal, Šidlík, D. Krenželok, J. Mrázek, Výtisk, T. Černý - Tybor, Dej, D. Květoň - Olesz, Poletín, Szturc - Guman, Lev, Schleiss - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.

Třinec: Hrubec - Roth, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Matyáš, Adámek - Martin Růžička, P. Vrána, Svačina - Hrňa, Marcinko, Werek - Dravecký, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala - Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.