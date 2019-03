Ostrava - Hokejisté Třince jsou druhým semifinalistou play off extraligy. Úřadující vicemistr a druhý tým základní části vyřadil Vítkovice v minimálním počtu utkání, poté co dnešní čtvrtý zápas vyhrál v Ostravě na ledě soupeře 5:2.

Vítkovice sice poprvé v sérii vstřelily první gól, hosté ale skóre obrátili třemi využitými přesilovkami. Zlomový gól na 4:2 dal deset minut před koncem při hře pět na tři David Cienciala, v power play zpečetil postup Ocelářů Ethan Werek.

Domácím po rozbruslení ze sestavy vypadl zraněný elitní centr Roman, přesto konečně poprvé v sérii otevřeli skóre zápasu. Třineckou chybu využil už po 164 sekundách Stránský, který mezi kruhy zamíchal pukem a pak ho zpoza Rotha zápěstím parádně umístil k tyči.

Ale morální vzpruha byla rychle pryč. Třinec se záhy dotáhl zásluhou Svačiny, který si v sedmé minutě najel na Růžičkovu přihrávku a ranou na lapačku překonal Bartošáka.

Hosté od vyrovnávací trefy znovu převzali otěže utkání. Už v 10. minutě otočili i skóre, když Vrána v první přesilovce před Bartošákem sklepl Douderovo nahození.

Ani následná bitka mezi Trškou a Polanským Třinec nevyvedla z vítězné cesty. Oceláři totiž v 15. minutě zužitkovali druhou přesilovku: odražené nahození tentokrát z voleje uklidil do sítě Hrňa.

Tři góly během devíti minut Vítkovicemi značně otřásly, ale z tvrdého direktu ve druhé části dokázali povstat. Nešlo by to bez Bartošáka, který nepovolil čtvrtou trefu Douderovi. Pak si s domácími zahrálo trochu i štěstí, protože Schleissova střela se ve 27. minutě od tyčky odrazila Hrubcovi do zad a putovala za brankovou čáru.

Vítkovice ožily, Kucsera se Zdráhalem v půli utkání mohli srovnat, ale Hrubec obě těžké rány lapil. Krušné chvíle ale přežili i domácí, Wereka i Růžičku zblízka vychytal Bartošák.

Domácí v nástupu do třetí části podnikli závěrečnou ofenzivu, jenže z tlaku nic nevytěžili a málem inkasovali, když Draveckého únik v oslabení zlikvidoval Bartošák. V době vítkovické převahy se však nechali rychle za sebou vyloučit Schleiss a Zdráhala a takřka stosekundovou přesilovku pět na tři v závěru využil nekompromisní dělovkou z kruhu Cienciala.

Za stavu 4:2 už hosté zápas nepustili. Při závěrečné power play naopak přidal pátý gól do prázdné branky Werek.

Oceláři jsou po mistrovské Kometě druhým celkem, který si zajistil účast v semifinálových bojích. Brňané také ve čtyřech zápasech vyřadili Hradec Králové.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Ten dnešní zápas charakterizoval celou sérii. Odešel nám Ondra Roman z rozcvičky, a i když jsme se dostali do vedení, v těch čtyřech lajnách jsme neměli ten potřebný tlak. Třinec to otočil ještě v první třetině. My jsme to pak stáhli na tři lajny a snížili jsme skóre a byly tam šance i na vyrovnání. Stěžejní věc byla přesilovka pět na tři. Třinec s ní uměl naložit. A tady se budu opakovat, v těchto situacích jsme v sérii byli špatní. Mrzí nás to, pro domácí fanoušky jsme aspoň jedno vítězství chtěli urvat. Ale hráči tam nechali všechno a já jim za celou sezonu i tuto sérii děkuju."

Václav Varaďa (Třinec): "Nepovedl se nám dnes vstup. Chtěli jsme dát brzký gól, ale ten dal soupeř. Tam jsme se dostali do problémů. Ale musím kluky pochválit, velmi dobře bruslili, byly tam fauly na naše hráče, které jsme dokázali z přesilovek potrestat. Pak domácí zapnuli a ve druhé části se jim povedlo snížit. Pak měl i Zdráhal velkou příležitost srovnat. Ale Hrubec předvedl ohromné zákroky. Za stavu 3:2 jsme to se štěstím ustáli, kluci to odbojovali, hráli do těla a jednoduše. Cením si toho postupu. Nečekali jsme to takhle před sérií, ale přáli jsme si to. Odehráli jsme velmi dobrá utkání, měli jsme převahu. Vítkovice byly těžký oříškem. Byly podpořené Bartošákem, který je držel ve všech utkáních. Nebýt jej, ty zápasy by asi dopadly větším rozdílem pro nás."

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 3. Š. Stránský, 27. Schleiss (Tybor) - 7. Svačina (Martin Růžička), 10. P. Vrána (M. Doudera, Hrňa), 16. Hrňa (Roth, Martin Růžička), 50. Cienciala (M. Doudera, Svačina), 60. Werek. Rozhodčí: Hribik, Mrkva - Hynek, Zíka. Vyloučení: 7:6, navíc Trška - Polanský oba 10 min. Využití: 0:3. Diváci: 9039. Konečný stav série: 0:4.

Vítkovice: Bartošák - Trška, Hrabal, Šidlík, D. Krenželok, J. Mrázek, Výtisk, T. Černý - Tybor, Dej, D. Květoň - Olesz, Poletín, Szturc - Guman, Lev, Schleiss - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.

Třinec: Hrubec - Roth, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Matyáš, Adámek - Martin Růžička, P. Vrána, Svačina - Hrňa, Marcinko, Werek - Dravecký, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala - Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.