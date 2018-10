Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté porazili ve 13. kole extraligy na svém ledě Mladou Boleslav 4:1. Oceláře nasměroval ke třem bodům rychlý úvod, v deváté minutě vedli zásluhou branek Martina Adamského, který se nakonec prosadil dvakrát, a Martina Růžičky 2:0. Hosté ve druhé třetině snížili, ve třetí části ale opět dvakrát inkasovali.

Mladou Boleslav zchladil úvodní gól, který inkasovala při vlastní přesilové hře. Na útočné modré čáře nezpracoval Pláněk těžkou přihrávku a ze sólového úniku uspěl s forhendovým blafákem Adamský.

Vzápětí bylo s hosty hůře. Růžička se po návratu z trestné lavici zapojil do útoku a s velkým přehledem zvýšil. K vyhlášenému kanonýrovi se odrazil puk po střele Musila, dlouhou kličkou obelstil gólmana Krošelje a zakončil do prázdné branky.

Středočeši se vzpamatovali v závěru první třetiny, slibné střelecké Pabišky a Šťastného z mezikruží ale zneškodnil Hrubec. Další nápor hostů po přestávce nepřišel. Naopak ve vzduchu visel třetí gól Třince. Domácí ale pokazili dvakrát přečíslení špatnou přihrávkou a při několika gólových šancích, které si vytvářela zejména čtvrtá formace, podržel hosty Krošelj.

A tak přišel trest. Po přísném vyloučení Musila za faul na Vondrku měla Mladá Boleslav 79 sekund dlouhou výhodu dvou mužů v poli. Tu sice promarnila, ale viditelně oslabená formace neměla dost síly, aby následně vzdorovala ve čtyřech. Gól dal navíc Vondrka, jehož střílená přihrávka z pravého kruhu na teč prošla pod chrániči Hrubce.

Třinec ubránil v úvodu třetí třetiny oslabení za příliš mnoho hráčů na ledě a sám ve stejné herní situaci udeřil. První přesilovou hru domácích v zápase využil Doudera, jehož střela od modré čáry prošla až za záda Krošelje. Oceláři následně náskok bez velkých problémů kontrolovali a hru hostů bez brankáře, které se odhodlali už v 57. minutě, ztrestal Adamský.

Třinec se v tabulce po výhře posunul na deváté místo. Mladá Boleslav je po první čtvrtině odehrané soutěže předposlední.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "V první třetině nám pomohl gól v oslabení na 1:0. To nás nastartovalo. Ještě nás uklidnil druhým gólem Martin Růžička, který to udělal perfektně. Druhá třetina nebyla z naší strany dobrá, byla hodně živelná. Boleslav byla lepší, vypracovala si dost šancí, podržel nás ale Šimon Hrubec. V kabině jsme si řekli, že takhle hrát nemůžeme, a znovu jsme se uklidnili, když jsme proměnili přesilovku na 3:1. Chtěli jsme potom dobře bránit střední pásmo a to se nám povedlo. Pohlídali jsme si to až do konce, ale byl to těžký zápas. Kluci zaslouží pochvalu, jak zápas odmakali."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do utkání jsme vstoupili špatně. Hned v první přesilovce nám Třinec ujel, dal z toho gól a to nás ve zbytku první třetiny poznamenalo. Třinec byl v ní jasně lepší a zaslouženě vedl 2:0. Potom jsme se trošku zvedli, srovnali jsme krok, možná jsme byli chvilkami i lepší a dali jsme kontaktní gól. Bohužel ve třetí třetině dal Třinec gól na 3:1, to bylo asi rozhodující. Pak už jsme se k ničemu nedostali a zaslouženě jsme prohráli."

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Adamský, 9. M. Růžička (D. Musil), 45. M. Doudera (Hrňa, M. Růžička), 58. Adamský (Dravecký) - 32. Vondrka (Kotvan). Rozhodčí: Horák, Šír - Gebauer, Špringl. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4487.

Třinec: Hrubec - Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera - M. Růžička, Marcinko, Roberts Bukarts - Svačina, Polanský, Adamský - Hrňa, Werek, Dravecký - Cienciala, M. Kovařčík, Chmielewski - O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Mladá Boleslav: Krošelj - Kurka, Jan Hanzlík, Bernad, Kotvan, Pláněk, T. Voráček, Němeček - D. Šťastný, Klepiš, Skalický - Vondrka, T. Knotek, Pacovský - M. Látal, P. Musil, Orsava - M. Procházka, Najman, L. Pabiška. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.