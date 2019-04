Praha - Třetím zápasem bude dnes pokračovat finále play off hokejové extraligy mezi Třincem a Libercem. Oceláři se od 17:00 poprvé představí v domácím prostředí, kam si přivezli jednu výhru zpod Ještědu. Bílí Tygři zase mohou čerpat sebevědomí z druhého duelu, v němž dokázali uspět a vyrovnat stav série na 1:1.

"Kdyby nám někdo řekl před sérií, že to bude 1:1, tak to bereme všemi deseti," řekl třinecký brankář Šimon Hrubec. "Musíme být mnohem agresivnější. Víme, že pokud budeme hrát tím naším systémem jako ve čtvrtek, tak máme velkou šanci na výhru. V druhém zápase jsme v tom ale nebyli tak důslední," připomněl útočník Tomáš Marcinko.

Zkušený liberecký obránce Ladislav Šmíd nabádal, aby tým Bílých Tygrů nepodlehl přílišnému uspokojení po zvládnutí druhého zápasu. "Vyrovnání v sérii nás nakopne. Doufám, že si každý v kabině zapamatuje, co to vítězství obnášelo, a převedeme to i do třineckých utkání," řekl Šmíd.

Statistické údaje před zápasy finále play off extraligy (22. a 23. dubna): HC Oceláři Třinec (po základní části 2.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátky: pondělí 17:00 (ČT sport a O2 TV Sport), úterý 17:00 (ČT sport a O2 TV Sport). Stav série: 1:1. Výsledky zápasů v sérii: 2:1, 1:3. Nejproduktivnější hráči v sérii: Tomáš Marcinko 2 zápasy/2 body (1 branka + 1 asistence) - Petr Vrána 2/2 (1+1). Nejproduktivnější hráči v play off: Martin Růžička 13 zápasů/15 bodů (6 branek + 9 asistencí) - Michal Birner 13/11 (6+5). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 42/44 (19+25) - Marek Kvapil 47/57 (25+32). Statistiky brankářů v sérii: Šimon Hrubec průměr 2,00 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,98 procenta - Roman Will 1,52 a 94,91. Statistiky brankářů v play off: Šimon Hrubec 2,08, 92,50 a jednou udržel čisté konto - Roman Will 1,79 a 93,16. Statistiky brankářů v základní části: Šimon Hrubec 2,18, 92,17 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Daneček 1,50 a 92,86, Pavel Kantor 2,22, 90,96 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71 - Roman Will 2,26, 91,55 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,74 a 90,43. Zajímavosti: - Liberec v Třinci vyhrál dva z posledních tří zápasů. - Oceláři doma vyhráli pět z uplynulých sedmi utkání, před vlastním publikem neuspěli v prvních dvou duelech semifinále s Plzní. - Bílí Tygři vyhráli venku tři z minulých čtyř utkání. - Obránce Patrik Husák z Třince oslaví v úterý 29. narozeniny. - Útočníkovi Martinu Růžičkovi z Třince chybějí tři branky k tomu, aby vstoupil do Klubu hokejových střelců deníku Sport s 250 góly v domácí nejvyšší soutěži a české reprezentaci.