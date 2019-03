Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince zdolali v předposledním kole extraligy Chomutov 4:1 a před závěrečným utkáním v Mladé Boleslavi stále mohou živit naději na zisk Prezidentského poháru. Na vedoucí Liberec i nadále ztrácí dva body. Slezané si zároveň jako druzí po Bílých Tygrech zajistili účast v příštím ročníku Ligy mistrů.

Šestou výhru Ocelářů v řadě zařídili dvougóloví střelci Tomáš Marcinko a Ethan Werek. Třinec v základní části s Piráty ovládl všechna čtyři utkání.

Rozjetý Třinec si po pěti výhrách venku záhy i doma navedl zápas na vítězný kurs. Do pohody mu pomohla hned první přesilovka. Martin Růžička v ní nejprve zazvonil na tyč, ale v šesté minutě se už prosadil z brankoviště Marcinko.

Hned v dalším střídání ujel Ondřej Kovařčík, ale blafákem puk Petersovi mezi betony neprocedil. Třinec byl v první části lepší a soupeře až na krátké pasáže držel pod stálým tlakem, ale další branky přidával až ve druhé dvacetiminutovce.

Znovu se blýskl Marcinko, který ve 25. minutě využil chomutovských zmatků v obraně a na Peterse vyzrál prudkým švihem z levého kruhu.

Až pak se do šance dostali i Piráti, ale Klhůfek ztroskotal na Hrubcovi. Ve 35. minutě naopak vypálil zápěstím z osy kluziště Werek a zřejmě i vinou zakrytého výhledu Peters na jeho projektil nedokázal včas zareagovat. Přihrávkou na třetí branku oslavil domácí centr Polanský svůj 900. start v extralize.

Hostům se však za 96 vteřin povedlo snížit a Vladimír Růžička při hře pět na čtyři chytrým pokusem prostřelil Hrubce. Chomutovští pak pookřáli, vyvinuli na soupeře a ve své nejsvětlejší pětiminutovce v celém utkání nebyli daleko od kontaktní trefy. Ale Hrubec v 38. minutě zblízka vychytal Guta.

Domácí v závěru kontrolovali průběh a nepřipustili drama. Gól byl na spadnutí spíše před chomutovskou brankou, ale Peters pohotově vyrazil Hrňovu teč i Polanského dorážku. Přesto 22 sekund před koncem po nájezdu v přečíslení doklepl puk do sítě Werek a uzavřel domácí výhru na 4:1.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Myslím, že jsme viděli bojovné utkání, které mělo tempo. Vypracovali jsme si šance, dali gól, ale přesto jsme to chtěli zjednodušit v útočném pásmu, kde jsme potom hodně přidržovali kotouče a hráli více na krásu, než abychom se tlačili do brány. Od druhé třetiny jsme to zlepšili a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Akorát jsme si nepomohli v přesilovkách, kterých byla spousta a které jsme nedokázali využít. Ale jinak jsme si za průběh utkání tři body zasloužili."

Jan Šťastný (Chomutov): "Myslím, že jsme neodehráli úplně špatné utkání. Při hře pět na pět jsme byli domácím rovnocenným soupeřem. Rozhodlo neproměňování šancí, což je naše dlouhodobější bolest. V průměru teď dáváme jeden gól na zápas, což je strašně málo. Druhá věc je ta, že jsme strašně nedisciplinovaní a strašně vylučovaní. Měli jsme znovu osm nebo devět vyloučených. S takovým soupeřem nám pak v závěru chybí drajv a síla. To rozhoduje a rozhodlo to i dneska. Gratuluji soupeři k zaslouženému vítězství."

HC Oceláři Třinec - Piráti Chomutov 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Marcinko (Martin Růžička, Hrňa), 25. Marcinko, 35. Werek (Galvinš, Polanský), 60. Werek (Polanský, Š. Novotný) - 36. V. Růžička ml. (J. Sklenář). Rozhodčí: Kubičík, Pavlovič - Bryška, Lučan. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:1. Diváci: 4487.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Matyáš, Adámek - M. Růžička, P. Vrána, Svačina - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Š. Novotný, Polanský, Werek - Cienciala, O. Kovařčík, Chmielewski - Raška II. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, Trefný, Blaha, Dietz, Valach - T. Svoboda, V. Růžička ml., Tomica - J. Havel, Raška I, Sklenář - J. Stránský, Vantuch, Marjamäki - Gut, Klhůfek, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.