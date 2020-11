Třinec deklasoval Karlovy Vary 7:2, Stránský dal hattrick

Karlovy Vary - Hokejisté Třince deklasovali v 15. kole Karlovy Vary na jejich ledě 7:2 a vyhráli i čtvrté utkání sezony, Energii porazili již podruhé. Hattrickem se na výhře Ocelářů podílel Matěj Stránský, který si připsal i asistenci. Třinec se posunul na páté místo neúplné tabulky, před svého dnešního soupeře.

Slezané duelu kralovali od první minuty, i když do úvodní velké šance se dostal domácí Černoch. V samostatném úniku ale nastřelil jen tyč Kořenářovy branky. Na druhé straně v 8. minutě otevřel účet první třetiny střelou z levého kruhu Zadina, který tak potrestal Graňákovo vyloučení.

O dvě minuty později využili Oceláři i druhou přesilovou hru, když Gernátem nahozený puk od modré tečoval Stránský. V pohodě hrající hosté dále navyšovali skóre. Bednáře nejdříve překonal ve 14. minutě střelou z mezikruží Růžička, který se podílel i na čtvrtém gólu o dvě minuty později. Jeho pokus dorazil za nešťastného domácího gólmana Vrána.

Ani přeskupení domácích útočných formací nevedlo ve druhé třetině ke změně průběhu zápasu, i díky velké nedisciplinovanosti karlovarských hráčů. Při Plutnarově vyloučení se opět prosadil Stránský.

Karlovarští díky Pulpánově bekhendové střele v polovině zápasu sice korigovali průběžný stav utkání, ale po chybě domácích za vlastní brankou navýšil skóre opět na pětibrankový rozdíl Ondřej Kovařčík po nezištné přihrávce svého bratra Michala.

V závěrečné dvacetiminutovce, která se dohrávala již z povinnosti, se nejdříve trefil domácí Hladonik a definitivní podobu domácího debaklu dal v 50. minutě Stránský, který tak dovršil hattrick. Závěr poznamenal faul Redlicha, který narazil ostře na mantinel Zadinu a předčasně putoval do kabin s vyšším trestem.

Hlasy trenérů po zápase:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Dnes jednoznačně rozhodla první třetina, byť jsme jí prohráli 0:4, nebylo to v útoku z naší strany až tak špatný. Měli jsme první šanci, jeli jsme sami na bránu a dali tyčku. Hosté naopak proměnili dvě přesilové hry, což je posadilo na koně a uklidnilo. Potom je těžké s tak silným mužstvem jako je Třinec něco ještě se zápasem udělat. Třinečtí byly navíc na rozdíl od nás ve hře velice produktivní. Myslím, že na šance byla i ta první třetina jakž takž vyrovnaná, ale bohužel pro nás skončila 0:4 a bylo po zápase. I přesto, že jsme ještě chtěli něco se zápasem udělat, Třinec si to již pohlídal."

Marek Zadina (Třinec): "Zápas rozhodla první třetina, ve kterém jsme využili dvě přesilovky a celkově ji vyhráli 4:0. To dalo ráz celému utkání. V každém případě jsme čekali těžký zápas, který to byl. Vary hrály dobře, hrály svojí hru, dobře bruslily, výborně forčekovaly. Ale, jak se dostanete do stavu 0:4 po první třetině, tak samozřejmě, jde druhý tým níž. Zápas jsme zvládli, chtěli jsme bodovat, což se nám povedlo. Sehráli jsme dobře i přesilovky, takže jsme spokojeni."