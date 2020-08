Třinec deklasoval Hradec a je blízko semifinále

Úvodní utkání čtvrtfinále play off hokejového poháru Generali Česká Cup: Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec, 24. srpna 2020 v Hradci Králové. Filip Zadina (vlevo) z Třince střílí gól, vpravo je brankář Hradce Králové Marek Mazanec.

Praha - Hokejisté Třince deklasovali v prvním zápase čtvrtfinále play off Poháru Generali České pojišťovny domácí Hradec Králové 7:1 a jsou blízko postupu do semifinále. Dvěma góly se na výhře Ocelářů podílel útočník Filip Zadina z Detroitu, jenž nastoupil za slezský celek poprvé. Vítězně vstoupili do čtvrtfinále i hráči Zlína a Liberce, kteří porazili 4:2 Pardubice respektive Spartu. V posledním dnešním zápase remizovala Plzeň s Litvínovem 2:2.

Třinec vykročil za jasnou výhrou a postupem již v první třetině. Zadina, který má začít sezonu v extralize s ohledem na pozdější start NHL, otevřel skóre hned při svém prvním střídání v čase 1:17. Poté se v přesilovce prosadil Matěj Stránský, na jehož trefu sice odpověděl Jakub Lev, ale ve 13. minutě podruhé skóroval Zadina.

Ve druhé třetině přidali Oceláři další tři branky, jednu v dvojnásobné početní výhodě. Poslední slovo měl ve 48. minutě David Kofroň, středeční odveta tak bude zřejmě jen formalita.

Prestižní souboj mezi Libercem a Spartou ovládli domácí zejména díky vydařenému začátku. V první třetině získali dvoubrankový náskok, který ve 21. minutě navýšil při hře čtyři na čtyři Tomáš Filippi. Pražané ve třetí třetině snížili na 2:3, poté co se vedle Jana Buchteleho trefil i Marek Kvapil, jenž do Sparty přišel před rokem z Liberce a proti svému bývalému týmu nastoupil poprvé. Většinu minulé sezony totiž vynechal kvůli zranění. Vyrovnat se ale hostům nepodařilo, naopak při vlastní přesilové hře inkasovali počtvrté. Druhý gól v zápase si připsal Jaroslav Vlach.

Zlín o výhře nad Pardubicemi rozhodl ve druhé třetině, kdy si brankami Zdeňka Okála vypracoval klíčový náskok. Nejprve se domácí útočník prosadil při hře čtyři na čtyři, poté v přesilovce. Ve 49. minutě snížil Vladimír Svačina na 2:3, ale o 74 sekund později vrátil domácím dvoubrankové vedení Bedřich Köhler.

Litvínov měl v Plzni dobrý vstup do zápasu a v 8. minutě otevřel skóre Samson Mahbod. Richard Jarůšek následně neproměnil trestné střílení, ale v závěru první třetiny se přece jen dočkal branky.

Domácí ale ve druhé třetině snížili a ve třetí části Tomáš Mertl vyrovnal. Klíčové zákroky předtím převedl brankář Dominik Pavlát, jemuž nejprve pomohla tyč a poté zlikvidoval tři samostatné nájezdy.

"Jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu alespoň k remíze, když už jsme prohrávali. Trefovalo mě to a musím se přiznat, že ani loni v první lize jsem si tolik nezachytal," řekl Pavlát České televizi.

Odvetné zápasy jsou na programu ve středu a ve čtvrtek.

Pohár Generali České pojišťovny, čtvrtfinále - 1. zápasy:

HC Škoda Plzeň - HC Verva Litvínov 2:2 (0:2, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 29. P. Musil (Gulaš, Budík), 55. Mertl (Kantner, Gulaš) - 8. Mahbod (P. Zdráhal, Jarůšek), 20. Jarůšek (P. Zdráhal, Kudla). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 642.

PSG Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Šlahař (Köhler), 27. Okál (Šlahař, Gazda), 35. Okál (Šlahař, Nosek), 50. Köhler (Václavek, Suhrada) - 18. Poulíček (Mandát, Svačina), 49. Svačina (Mandát, Hrádek). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Lederer, Hlavatý. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 696.

Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Lev (R. Pavlík, Zámorský) - 2. Zadina (D. Musil), 5. M. Stránský (Hrňa, M. Růžička), 13. Zadina (M. Doudera, Gernát), 23. Chmielewski (Veselý, Raška), 29. Raška (Veselý), 35. M. Růžička (M. Stránský, Vrána), 48. Kofroň (Kundrátek, M. Kovařčík). Rozhodčí: Hradil, Kika - Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 7:2. Využití: 0:2. Diváci: 1044.

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 7. J. Vlach (Knot, Šír), 14. Lenc (Derner, Gríger), 21. Filippi (Lenc), 59. J. Vlach (Lenc, Rosandič) - 42. Buchtele, 45. Kvapil (Košťálek, Dvořák). Rozhodčí: R. Svoboda, Šindel - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 1328.