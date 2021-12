Třinec dal dva góly při hře bez gólmana a udolal Kladno v prodloužení

Třinec - Třinečtí hokejisté zdolali ve 37. kole extraligy na svém ledě Kladno 3:2 v prodloužení. O výhře lídra soutěže rozhodl Miloš Roman v přesilové hře pět na tři, protože trenér Václav Varaďa odvolal brankáře. Oceláři, kteří dotahovali ztrátu 0:1 a 1:2, vyrovnali bez gólmana i v 58. minutě. Předposlední tým tabulky prohrál podesáté z posledních dvanácti utkání.

Třinci se z marodky vrátilo šest hráčů, nově ale vypadli ze sestavy Kundrátek s Daňem. Při neúčasti Vrány se tak do prvního útoku posunuli k Růžičkovi Roman s Hrehorčákem. I Kladno bylo oslabeno: nehráli Jágr, nejproduktivnější bek týmu Dotchin, díky čemuž po téměř dvou letech naskočil do extraligy Tomáš Voráček. Těsně před utkáním jetě vyřadil hostům ze hry nějaký problém i Račuka, proto točili jen jedenáct útočníků.

Začalo se zhurta. Už po 38 sekundách se prosadil z dorážky Plekanec a přesně za minutu vyrovnal stejným způsobem Dravecký. V přesilové hře mohl Hrňa dvakrát strhnout vedení na stranu domácích - nejdříve jej zastavilo břevno a o chvilku později výborným zákrokem Bow. Málem udeřili v oslabení i hosté, Filip ale v úniku neprocedil puk mezi Mazancovy betony.

Oceláři byli od druhé třetiny aktivnější, ale skóre nezměnilo. Nejblíže ke gólu byl v prostřední části domácí Kofroň, ale napálil jen tyč.

V úvodu třetí třetiny se blýskl hezkým individuálním průnikem Hrehorčák a dostal se až před Bowa, ale scházela mu přesnější koncovka. A tak přišel trest, bekhendovou dorážkou vstřelil Kubík svůj dvanáctý gól sezony.

Oceláři se dlouho nemohli opřít ani o přesilové hry, i když měli také smůlu - Hrňa v ní trefil podruhé v zápase brankovou konstrukci. Domácí ale přeci jen v početní výhodě posílenou o odvolaného gólmana vyrovnali - od modré čáry se trefil Adámek.

Prodloužení dlouho nepřineslo nic zajímavého, ale technický přestupek Plekance, který dostal dvě minuty za sevření puku, nabídl Třince přesilovou hru. Trenér Varaďa posílil po vyhraném buly přesilovou formaci o pátého hráče a risk se vyplatil. Adámek sice jednou zachránil na obranné čáře vyhození soupeře, ale poté se zapojil do hry a jeho střelu dorazil Roman.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Jsem rád za vítězství, i když to nebylo jednoduché. Mohli jsme si pomoct přesilovými hrami v průběhu utkání dříve, ale nepodařilo se nám to. Inkasovali jsme dva podobné góly, dostali jsme se do takové nepohody, křeče, i když jsme si nějaké šance vytvořili. Dva body jsou zlaté vzhledem k sestavě, v jaké jsme byli i s hráči, kteří doskočili po nemoci v podstatě bez tréninku. Pro soupeře je to těžké, dostal dva góly v přesilovce a zápas se tím otočil. Ale takový je někdy hokej. Hodně si vážím, jak tým zabral a ukázal charakter."

David Čermák (Kladno): "My jsme sem přijeli ve velmi okleštěné sestavě, chybělo nám hodně hráčů, takže bych chtěl klukům poděkovat, jaký odvedli výkon. Bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce. Dál bych řekl, ať to zhodnotí třeba Milan Doudera. (Vyloučení Plekance v prodloužení za sevření kotouče) to byly jasné dvě minuty. Dostal do těžké situace, puk letěl vrchem a dotíral na něj hráč."

HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno 3:2 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Dravecký (Marinčin, R. Szturc), 58. M. Adámek (Hrňa), 65. Miloš Roman (M. Adámek, Hrňa) - 1. Plekanec (M. Indrák, Hlava), 48. Kubik (Melka, Zikmund). Rozhodčí: Pešina, Veselý - Axman, Kajínek. Vyloučení: 2:7. Využití: 2:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Matyáš, Jaroměřský - Martin Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák - Ramik, M. Kovařčík, Chmielewski - Hrňa, Marcinko, Kurovský - Dravecký, R. Szturc, Kofroň. Trenér: Varaďa.

Kladno: Bow - T. Voráček, Baránek, Wood, Zelingr, J. Suchánek, Funk - Hlava, Plekanec, M. Indrák - Melka, Kubík, Zikmund - M. Beran, M. Filip, Pytlík - Routa, Kristo. Trenér: D. Čermák.