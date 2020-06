Třinec čekají další testy, fotbalová sezona se prodlouží

Praha - Kvůli třem odloženým zápasům druholigového Třince, který má hráče nakaženého koronavirem, se domácí fotbalová sezona prodlouží o tři dny. Změnu termínové listiny schválil Ligový výbor Ligové fotbalové asociace. Podmínkou jsou negativní výsledky členů slezského klubu při sobotní další vlně testování.

Pokud se v Třinci neobjeví další pozitivní nález, může tým sehrát utkání 27. kola druhé ligy v Ústí nad Labem v původním nedělním termínu. Odložený zápas s Vítkovicemi by absolvoval 2. července, duel s Pardubicemi 8. července a utkání proti Vlašimi 17. července.

V tom případě se posune také poslední páté kolo prvoligové skupiny o záchranu ze 7. na 12. července. Úvodní zápasy baráže o nejvyšší soutěž Ligová fotbalová asociace nově naplánovala na 18. a 19. července a odvety na 21. a 22 července. Posunuty jsou i termíny tří závěrečných kol druhé ligy.

Kontrolní testy sice u Slezanů minulý týden dopadly negativně, ale hráč, v jehož rodině se nákaza vyskytla, absolvoval odběry samostatně a jeho výsledek byl pozitivní. Hygienická stanice Moravskoslezského kvůli tomu třinecký tým poslala do čtrnáctidenní karantény, která původně měla skončit až 1. července.

Pokud by sobotní testování odhalilo další pozitivní případ v mužstvu Třince, bylo by utkání v Ústí odloženo a Ligový výbor by o dalších krocích rozhodl na dalším zasedání ve středu 1. července.

V první a druhé lize, které po březnovém přerušení soutěží kvůli pandemii v květnu znovu zahájily sezonu, se objevily tři případy covidu-19. Po jednom pozitivním hráči měli před restartem nejvyšší soutěže v Mladé Boleslavi a mistrovské Slavii. Identitu nakažených LFA ani kluby nezveřejňují.