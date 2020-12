Třinec čeká dohrávka s Olomoucí, může zvýšit náskok až na 10 bodů

Třinec - Hokejisté Třince mají díky páteční dohrávce 4. extraligového kola proti Olomouci příležitost k navýšení sedmibodového náskoku, který mají v čele tabulky před druhou Spartou. Lídr soutěže i nadále natahuje povedenou sérii, během níž nevyšel ve 20 zápasech, jež dosud od začátku sezony odehrál, ani jednou naprázdno.

Třinečtí mohou do své rekordní série přidat jednadvacátý zápas s bodovým ziskem. A proti spíše trápící se Olomouci by byl opak překvapením. Oceláři kromě reprezentanta Jaška už nemohou počítat ani s útočníkem Zadinou, který se vrací do zámoří a odchází s ním i čtrnáct kanadských bodů za osm bodů a šest nahrávek (v 17 zápasech).

"Hodně nám v úvodu sezony pomohl, za což mu patří dík. Je to situace, se kterou jsme počítali dopředu. Věřím, že ho dokážeme nahradit a budeme pokračovat v kvalitních výkonech i výsledcích," řekl trenér Václav Varaďa.

Kohoutům vedle marodů vypadli i útočníci Valský a Kusko, jimž úterním utkáním s Kometou skončilo hostování právě z Brna. Trenéři navíc stále postrádají několik marodů včetně zkušených Klimka, Strapáče a Ostřížka. Pod Javorovým ale Olomoučtí už nejednou i z pozice outsidera dokázali překvapit.

"Víme, že nás čeká velice silný soupeř. A pokud chceme v tak těžkých utkáních být úspěšní, musíme být také patřičně produktivní," zdůraznil kouč Zdeněk Moták.

Statistické údaje před páteční dohrávkou: -------- HC Oceláři Třinec (1.) - HC Olomouc (12.). Začátek zápasu: 17:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 5:2. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 20 zápasů/33 bodů (9 branek + 24 asistencí) - Jan Káňa II 20/11 (7+4). Statistiky brankářů: Jakub Štěpánek průměr 1,85 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,06 procenta a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,44, 90,46 a jednou udržel čisté konto - Branislav Konrád 2,93 a 90,93, Jan Lukáš 3,25 a 90,27. Zajímavosti: - Oceláři bodovali ve všech 20 zápasech v této sezoně a jen třikrát prohráli. - Doma Třinec prohrál jediný z 12 duelů a ztratil celkově jen tři body. - Hanáci vyhráli tři z posledních pěti zápasů. - Olomouc vyhrála venku dvakrát za sebou - uspěla minulý týden v pátek v Plzni (2:1 v prodloužení) a pak ve Zlíně (4:1). - Třinec ve vzájemných zápasech třikrát za sebou bodoval a z toho dvakrát vyhrál. - Olomoucký útočník Jan Bambula oslaví v neděli 20. narozeniny.