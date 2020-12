Třinec čeká derby s Vítkovicemi, Brno se představí v Olomouci

Praha - Jubilejní dvacátý zápas od začátku extraligové sezony, v němž nepoznají přemožitele během základní hrací doby, mohou v úterý přidat hokejisté Třince. Lídra tabulky prověří v dohrávce 3. kola v derby Vítkovice. Už čtyřikrát po sobě naprázdno vyšli hráči Brna, kteří se pokusí ukončit nelichotivou sérii v dohrávaném duelu 11. kola v Olomouci. Ve formě hrající Sparta přivítá České Budějovice.

Třinec vede i přes zápasový deficit soutěž už o šest bodů a má šanci zakulatit svou bodovou sérii na dvacet utkání. K tomu potřebuje uspět v prvním moravskoslezském derby sezony, do nějž půjde bez reprezentanta Jaška. Vzájemné souboje proti Vítkovicím jsou v poslední době lépe Ocelářům, kteří vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů.

"Chceme pokračovat v bojovném výkonu, který jsme předvedli v neděli. Škoda, že nám kvůli reprezentačním povinnostem vypadl ze sestavy Lakatoš, ale zase se nám vrací Roman Polák. Pak nás čekají dva dny volna, takže se není na co šetřit a musíme udělat úplně všechno pro dobrý výsledek," řekl vítkovický kouč Miloš Holaň, jenž má na početné marodce stále Irgla, Vojtěcha Poláka, Krenželoka či Kubalíka.

Olomouc se konečně dočkala hojnějšího bodového přísunu a tři výhry ze čtyř utkání ji vynesly na desáté místo. Kohouti navíc dvakrát po sobě zvítězili venku. "Uspěli jsme hlavně dobrou obrannou fází, bojovností a nasazením, tedy takovými našimi přednostmi. Je to pro nás rozhodně psychická vzpruha a pomoc," poznamenal kouč Zdeněk Moták, který postrádá Klimka, Strapáče, Navrátila, Ostřížka či Handla.

Jedno z mála pozitiv Komety před zápasem v Olomouci je fakt, že Brňané dokázali Hanáky porazit 5:1 před čtyřmi následujícími duely bez bodu. V nich dala Kometa pouze tři góly a dostala 14. "Nejsme v situaci, kdy si můžeme mezi dvěma zápasy naplánovat pouze vybruslení a lehký trénink, musíme makat naplno," přiblížil trenér Jiří Horáček dnešní náplň. "Trápíme se v koncovce a zlomit to můžeme jen tvrdou prací."

Do velké pohody se dostala Sparta. Z posledních čtyř zápasů vytěžila plný počet 12 bodů a pokaždé vstřelila alespoň pět branek. "Teď nám to lepí," přitakal kouč Josef Jandač. Zkraje prosince uspěli jeho svěřenci na jihu Čech přesvědčivě 5:1. Tentokrát změří rovněž v dohrávce 11. kola síly s posledním celkem tabulky v domácím prostředí.

Českobudějovičtí nenavázali na překvapivý triumf proti Třinci, když nedotáhli do konce s bodovou odměnou stíhací jízdu v duelu s Hradcem Králové. Po necelých deseti minutách prohrávali 0:4, přesto udělali ze zápasu drama. "Sílu jsme ukázali a je na čem stavět, ale nemůžeme si dovolit hrát jen čtyřicet minut, musíme hrát naplno úplně celý zápas," prohlásil útočník Miroslav Forman, čerstvá posila právě ze Sparty.

Zlín má za sebou tři prohrané duely a v nich pouze dva vstřelené góly. V úterý hostí Plzeň. "Situace je složitá, zápasíme sami se sebou," řekl trenér Robert Svoboda před třetím utkáním doma v řadě. "Musíme bojovat, snažit se dát první gól, v tom vězí klíč. Padne na nás deka, když nezvládneme koncovku," dodal kouč před další dohrávkou 11. kola.

Oba celky se utkají podruhé v krátké době. V Plzni dali Berani 4. prosince pět gólů, přesto prohráli (5:7). "Kdybychom si ty góly nechali na uplynulý víkend, tak máme body. Nervozita v mančaftu je. Nevymyslíme nic exkluzivního. Postupně se snad uzdraví naši marodi a půjde to líp. Nevidím to tak černě, jsme sotva v půlce soutěže. Musíme se semknout a bojovat," zdůraznil Svoboda.

Plzeň odehrála poslední dvě utkání doma a získala z nich pouze bod. "Podíváme se na video a ukážeme si chyby. Čeká nás dlouhá cesta a nepříjemný soupeř. Nebude to nic lehkého. Budeme chtít před přestávkou určitě vyhrát, ale musíme hrát rozhodně lépe než v neděli (se Spartou 2:6)," zdůraznil obránce Peter Čerešňák.

Liberec se pokusí proti Karlovým Varům napravit domácí zaváhání s Pardubicemi. "Vary jsou bruslivý a brejkový tým, hrají hodně ofenzivně. Nedávno jsme s nimi hráli, takže víme, co nás čeká. Bude to ale hlavně o nás a naší produktivitě, musíme konečně vstřelit více branek. Je to náš letošní problém, v koncovce se trápíme. Na branky se hrozně nadřeme a sami lacině inkasujeme," řekl útočník Petr Jelínek.

Karlovy Vary po výborné sérii šesti vítězství dvakrát po sobě klopýtly. "Akorát nám chybělo trochu toho štěstí. Kdybychom proměnili ty šance, tak jsme mohli vyhrát," uvedl pro klubový web obránce Petr Šenkeřík.

Program dodatečně hraného 11. kola svede dohromady i ambiciózní celky Hradce Králové a Mladé Boleslavi, které jsou na pátém a šestém místě se shodným ziskem 38 bodů. Středočeši naskočili zpět na vítěznou vlnu, domácí naproti tomu neztratili ani bod ve třech posledních utkáních a nastříleli v nich dohromady 15 branek.

"Boleslav je kvalitní tým a poslední dobou se jim daří, musíme být připravení na sto procent. Chceme být do první čtyřky a Mladá Boleslav je tam jedním z konkurentů, musíme je porazit," řekl obránce Radim Šalda.

V dohrávce 8. kola se utkají týmy Litvínova a Pardubic. Výkony obou celků z poslední doby měly vzestupnou tendenci. Posledních pět vzájemných duelů skončilo vždy jen těsným jednobrankovým rozdílem.

Extraliga:

Dohrávka 3. kola:

17:00 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera.

Dohrávka 8. kola:

17:30 HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice.

11. kolo:

17:00 PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň, HC Sparta Praha - Madeta Motor České Budějovice,

17:20 Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary,

18:00 HC Olomouc - HC Kometa Brno, Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav.