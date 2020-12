Třinec čeká derby s Vítkovicemi, Brno se představí v Olomouci

Praha - Jubilejní dvacátý zápas od začátku extraligové sezony, v němž nepoznají přemožitele během základní hrací doby, mohou v úterý přidat hokejisté Třince. Lídra tabulky prověří v dohrávce 3. kola v derby Vítkovice. Už čtyřikrát po sobě naprázdno vyšli hráči Brna, kteří se pokusí ukončit nelichotivou sérii v dohrávaném duelu 11. kola v Olomouci. Ve formě hrající Sparta přivítá České Budějovice.

Třinec vede i přes zápasový deficit soutěž už o šest bodů a má šanci zakulatit svou bodovou sérii na dvacet utkání. K tomu potřebuje uspět v prvním moravskoslezském derby sezony, do nějž půjde bez reprezentanta Jaška. Vzájemné souboje proti Vítkovicím jsou v poslední době lépe Ocelářům, kteří vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů.

"Chceme pokračovat v bojovném výkonu, který jsme předvedli v neděli. Škoda, že nám kvůli reprezentačním povinnostem vypadl ze sestavy Lakatoš, ale zase se nám vrací Roman Polák. Pak nás čekají dva dny volna, takže se není na co šetřit a musíme udělat úplně všechno pro dobrý výsledek," řekl vítkovický kouč Miloš Holaň, jenž má na početné marodce stále Irgla, Vojtěcha Poláka, Krenželoka či Kubalíka.

Olomouc se konečně dočkala hojnějšího bodového přísunu a tři výhry ze čtyř utkání ji vynesly na desáté místo. Kohouti navíc dvakrát po sobě zvítězili venku. "Uspěli jsme hlavně dobrou obrannou fází, bojovností a nasazením, tedy takovými našimi přednostmi. Je to pro nás rozhodně psychická vzpruha a pomoc," poznamenal kouč Zdeněk Moták, který postrádá Klimka, Strapáče, Navrátila, Ostřížka či Handla.

Jedno z mála pozitiv Komety před zápasem v Olomouci je fakt, že Brňané dokázali Hanáky porazit 5:1 před čtyřmi následujícími duely bez bodu. V nich dala Kometa pouze tři góly a dostala 14. "Nejsme v situaci, kdy si můžeme mezi dvěma zápasy naplánovat pouze vybruslení a lehký trénink, musíme makat naplno," přiblížil trenér Jiří Horáček dnešní náplň. "Trápíme se v koncovce a zlomit to můžeme jen tvrdou prací."

Do velké pohody se dostala Sparta. Z posledních čtyř zápasů vytěžila plný počet 12 bodů a pokaždé vstřelila alespoň pět branek. "Teď nám to lepí," přitakal kouč Josef Jandač. Zkraje prosince uspěli jeho svěřenci na jihu Čech přesvědčivě 5:1. Tentokrát změří rovněž v dohrávce 11. kola síly s posledním celkem tabulky v domácím prostředí.

Českobudějovičtí nenavázali na překvapivý triumf proti Třinci, když nedotáhli do konce s bodovou odměnou stíhací jízdu v duelu s Hradcem Králové. Po necelých deseti minutách prohrávali 0:4, přesto udělali ze zápasu drama. "Sílu jsme ukázali a je na čem stavět, ale nemůžeme si dovolit hrát jen čtyřicet minut, musíme hrát naplno úplně celý zápas," prohlásil útočník Miroslav Forman, čerstvá posila právě ze Sparty.

Zlín má za sebou tři prohrané duely a v nich pouze dva vstřelené góly. V úterý hostí Plzeň. "Situace je složitá, zápasíme sami se sebou," řekl trenér Robert Svoboda před třetím utkáním doma v řadě. "Musíme bojovat, snažit se dát první gól, v tom vězí klíč. Padne na nás deka, když nezvládneme koncovku," dodal kouč před další dohrávkou 11. kola.

Oba celky se utkají podruhé v krátké době. V Plzni dali Berani 4. prosince pět gólů, přesto prohráli (5:7). "Kdybychom si ty góly nechali na uplynulý víkend, tak máme body. Nervozita v mančaftu je. Nevymyslíme nic exkluzivního. Postupně se snad uzdraví naši marodi a půjde to líp. Nevidím to tak černě, jsme sotva v půlce soutěže. Musíme se semknout a bojovat," zdůraznil Svoboda.

Plzeň odehrála poslední dvě utkání doma a získala z nich pouze bod. "Podíváme se na video a ukážeme si chyby. Čeká nás dlouhá cesta a nepříjemný soupeř. Nebude to nic lehkého. Budeme chtít před přestávkou určitě vyhrát, ale musíme hrát rozhodně lépe než v neděli (se Spartou 2:6)," zdůraznil obránce Peter Čerešňák.

Liberec se pokusí proti Karlovým Varům napravit domácí zaváhání s Pardubicemi. "Vary jsou bruslivý a brejkový tým, hrají hodně ofenzivně. Nedávno jsme s nimi hráli, takže víme, co nás čeká. Bude to ale hlavně o nás a naší produktivitě, musíme konečně vstřelit více branek. Je to náš letošní problém, v koncovce se trápíme. Na branky se hrozně nadřeme a sami lacině inkasujeme," řekl útočník Petr Jelínek.

Karlovy Vary po výborné sérii šesti vítězství dvakrát po sobě klopýtly. "Akorát nám chybělo trochu toho štěstí. Kdybychom proměnili ty šance, tak jsme mohli vyhrát," uvedl pro klubový web obránce Petr Šenkeřík.

Program dodatečně hraného 11. kola svede dohromady i ambiciózní celky Hradce Králové a Mladé Boleslavi, které jsou na pátém a šestém místě se shodným ziskem 38 bodů. Středočeši naskočili zpět na vítěznou vlnu, domácí naproti tomu neztratili ani bod ve třech posledních utkáních a nastříleli v nich dohromady 15 branek.

"Boleslav je kvalitní tým a poslední dobou se jim daří, musíme být připravení na sto procent. Chceme být do první čtyřky a Mladá Boleslav je tam jedním z konkurentů, musíme je porazit," řekl obránce Radim Šalda.

V dohrávce 8. kola se utkají týmy Litvínova a Pardubic. Výkony obou celků z poslední doby měly vzestupnou tendenci. Posledních pět vzájemných duelů skončilo vždy jen těsným jednobrankovým rozdílem.

Statistické údaje před úterními zápasy Tipsport extraligy: Dohrávka 3. kola: HC Oceláři Třinec (1.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 19 zápasů/30 bodů (8 branek + 22 asistencí) - Rostislav Marosz 18/16 (7+9). Statistiky brankářů: Jakub Štěpánek průměr 1,85 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,02 procenta a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,69 a 89,41 - Miroslav Svoboda 2,92 a 90,57, Daniel Dolejš 2,88, 91,93 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec bodoval ve všech 19 zápasech v této sezoně, z toho 16 vyhrál. - Vítkovice v neděli porazily doma Litvínov 6:2 a vyhrály po sedmi porážkách za sebou. Na třetí pokus se radoval poprvé z úspěchu nový kouč Ostravanů Miloš Holaň. - Třinci bude chybět kvůli účasti na Channel One Cupu útočník Lukáš Jašek. Vítkovice se musí ze stejného důvodu obejít bez kanonýra Dominika Lakatoše. - Moravskoslezské derby se odehraje poprvé v sezoně. Naposledy se radovaly v souboji 16. února po výhře v Třinci 3:2 Vítkovice, ale úspěšnější jsou za poslední dobu se sedmi výhrami z posledních devíti soubojů Oceláři. - Třinec se s Vítkovicemi utkal v srpnu v přípravě v Poháru Generali České pojišťovny a oba duely vyhrál - venku 4:3 a doma 6:2. - Útočník Ondřej Kovařčík z týmu Ocelářů může sehrát 200. zápas v extralize. - Třinecký útočník Martin Růžička oslaví v úterý 35. narozeniny. Dohrávka 8. kola: HC Verva Litvínov (11.) - HC Dynamo Pardubice (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:2. Nejproduktivnější hráči: Richard Jarůšek 19/10 (6+4) - Anthony Camara 13/11 (5+6). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,18, 91,82 a třikrát udržel čisté konto, David Honzík 3,28 a 88,72 - Pavel Kantor 2,55 a 90,65, Daniel Vladař 1,36, 95,48 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 8,31 a 76,62. Zajímavosti: - Litvínov po třech výhrách za sebou prohrál v neděli v Ostravě s Vítkovicemi 2:6. - Verva doma vyhrála dvakrát za sebou a porážku si připsala na vlastním ledě v jediném z posledních pěti duelů. - Dynamo zakončí sérii čtyř utkání venku a pokusí se navázat na poslední dvě výhry v Brně nad Kometou (3:0) a v Liberci (2:1). - Pardubice díky výhře v prvním vzájemném duelu doma 2:1 ukončily sérii tří porážek ve vzájemných duelech. - Litvínovu bude chybět kvůli účasti na Channel One Cupu Patrik Zdráhal. Pardubice se musí ze stejného důvodu obejít bez dalších útočníků Matěje Blümela a Jana Mandáta. - Útočníkovi Viktoru Hüblovi z Litvínova chybějí dva body, aby vyrovnal rekord základní části samostatné české extraligy (od sezony 1993/94) Petra Lešky, který v 991 duelech nasbíral 786 bodů za 244 gólů a 542 asistencí. Hübl má na kontě z 1065 utkání 784 bodů (354+430). Dohrávané 11. kolo: HC Sparta Praha (3.) - Madeta Motor České Budějovice (14.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:1. Nejproduktivnější hráči: Roman Horák 22/21 (10+11) - Pavel Pýcha 21/14 (4+10). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,22, 91,46 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,25 a 89,87 - Jiří Patera 2,83, 90,59 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,95 a 86,56, Jan Strmeň 0 a 100. Zajímavosti: - Sparta po předchozích dvou porážkách čtyřikrát za sebou naplno bodovala při skóre 22:6. - Motor prohrál šest z posledních sedmi zápasů a získal jen tři body. - Pražané se s Českými Budějovicemi utkají opět po 12 dnech. Na jihu Čech vyhráli 3. prosince 5:1. - Spartě budou chybět kvůli reprezentačním povinnostem obránce Jan Košťálek a útočník Lukáš Rousek, Motoru zase zadák Pavel Pýcha. PSG Berani Zlín (13.) - HC Škoda Plzeň (2.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:7. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 19/16 (4+12) - Milan Gulaš 21/30 (10+20). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,03, 91,85 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 2,88 a 91,16 - Dominik Frodl 2,29 a 91,84, Dominik Pavlát 2,50 a 93,42. Zajímavosti: - Berani prohráli třikrát za sebou a získali jediný bod. Všechny duely sehráli doma a sérii čtyř vystoupení na vlastním ledě zakončí proti Plzni. - Zlín doma vyhrál jen dva z jedenácti utkání v této sezoně a je v bilanci na vlastním ledě se šesti body druhý nejhorší za Českými Budějovicemi (5 bodů). - Plzeň po sérii čtyř vítězství dvakrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Škoda vyhrála pět z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Zlín se musí obejít bez beka Daniela Gazdy, který bude debutovat v reprezentaci. Plzni ze stejného důvodu chybí útočník Petr Kodýtek. - Plzeňský útočník Filip Suchý oslaví ve středu 23. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (7.) - HC Energie Karlovy Vary (4.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 20/18 (6+12) - David Kaše 18/16 (5+11). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,18 a 92,08, Jaroslav Pavelka 4,00 a 82,61 - Filip Novotný 2,41, 92,40 a dvakrát udržel čisté konto, Patrik Hamrla 0,92 a 96,15, Jan Bednář 4,16 a 86,67. Zajímavosti: - Bílí Tygři po dvou výhrách v neděli podlehli doma Pardubicím 1:2 a byla to pro ně šestá porážka z uplynulých osmi zápasů. - Energie po sérii šesti vítězství dvakrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Karlovy Vary venku vyhrály čtyřikrát za sebou a mimo svůj led prohrály jediný z devíti utkání v této sezoně. - Energie vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Liberci bude scházet kvůli reprezentačním povinnostem obránce Ronald Knot a útočník Radan Lenc. Karlovy Vary postrádají ze stejného důvodů ofenzivního lídra Davida Kašeho. HC Olomouc (10.) - HC Kometa Brno (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:5. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 19/11 (7+4) - Peter Schneider 19/17 (14+3). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,93 a 90,93, Jan Lukáš 3,28 a 90,55 - Lukáš Klimeš 2,97 a 91,42, Karel Vejmelka 3,08 a 90,33. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála dvakrát za sebou a z posledních čtyř utkání prohrála jediné. - Hanáci doma vyhráli v této sezoně jen tři z devíti utkání. - Kometa čtyřikrát za sebou prohrála a nezískala ani bod. Z posledních šesti utkání vyhrála jediné. - Brňané vyhráli šest z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Americký útočník Peter Mueller z Komety může sehrát 100. zápas v české extralize. Mountfield Hradec Králové (6.) - BK Mladá Boleslav (5.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:5. Nejproduktivnější hráči: Filip Hronek 21/21 (9+12) - David Šťastný 20/24 (14+10). Statistiky brankářů: Marek Mazanec 2,49 a 90,96, Štěpán Lukeš 1,87, 93,19 a jednou udržel čisté konto - Jan Růžička 2,12, 90,91 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,61 a 89,22. Zajímavosti: - Hradec Králové třikrát za sebou naplno bodoval při skóre 15:7. - Bruslařský klub vyhrál osm z posledních devíti zápasů. - Mladá Boleslav vyhrála venku pět z uplynulých šesti duelů. - Mladé Boleslavi budou chybět útočníci David Šťastný a Adam Zbořil, kteří odletěli s reprezentací do Moskvy. Tabulka: 1. Třinec 19 15 1 3 0 80:45 50 2. Plzeň 21 12 3 2 4 77:50 44 3. Sparta Praha 22 13 1 2 6 79:50 43 4. Karlovy Vary 20 11 3 1 5 57:56 40 5. Mladá Boleslav 20 10 3 2 5 73:48 38 6. Hradec Králové 21 12 1 0 8 66:50 38 7. Liberec 21 8 2 2 9 56:55 30 8. Vítkovice 19 5 2 4 8 46:58 23 9. Pardubice 20 5 3 2 10 45:62 23 10. Olomouc 20 6 1 2 11 38:65 22 11. Litvínov 19 4 4 1 10 37:51 21 12. Brno 19 5 2 1 11 44:60 20 13. Zlín 20 5 1 1 13 47:64 18 14. České Budějovice 21 2 1 5 13 47:78 13