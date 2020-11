Třinec čeká bitva s Libercem, o bod vedoucí Plzeň přivítá Brno

Praha - Hokejisty Třince a Liberce čeká v pátečním 21. extraligovém kole další repríza loňského finálového souboje, jenž při vývoji událostí spojených s pandemií koronaviru určil stále úřadujícího šampiona. Právě Oceláři zůstali i po odehrání 11 zápasů v sezoně posledním celkem, který pokaždé bodoval. Díky tomu ztrácejí jediný bod na Plzeň, přestože Škoda odehrála o tři zápasy více. Pozici lídra budou Západočeši hájit doma proti Brnu. Čtvrtý Hradec Králové vyzve třetí Spartu.

Třinec hostí v repríze posledního odehraného finále Liberec, a přestože sbírá výhru za výhrou, kouč Václav Varaďa vidí ve hře rezervy. S týmem pracuje na zlepšení přesilových her. "Trochu nás mrzí horší produktivita, to je vždy důležitý způsob, jakým si můžeme pomoct. Věřím, že i samotné hráče to mrzí, protože také oni nejsou zvyklí při tak vysokém počtu přesilovek neskórovat. Šance si umíme vytvořit, ale něco tomu chybí," naznačil před pátečním utkáním třinecký kouč.

Liberec se po slabším období střelecky probral v úterý na ledě Pardubic. K výhře 4:1 ale z pohledu trenéra Patrika Augusty hráči výrazně přispěli svým výkonem. "Již dříve jsme se dostávali do šancí, ale vždy nám chyběl kousek v podobě clonění a podobných relativně malých věcí. Ty ale kolikrát rozhodují zápasy. Předvedli jsme poctivější hokej, který ale víc bolí," ocenil Augusta.

Hradec Králové touží proti Spartě odčinit minulou prohru 0:3 s Třincem. "Doufám, že ten zápas bude úplně jiný. Každopádně nesmíme dělat tolik faulů a být tak moc vylučovaní. Čeká nás těžký kvalitní soupeř, ale když podáme jinak alespoň takový výkon jako s Třincem, tak myslím, že vyhrajeme," prohlásil útočník Vladimír Růžička mladší, který ještě v minulé sezoně hájil právě barvy Pražanů.

Spartu čeká v patnáctém utkání v sezoně již jedenáctý zápas venku. Po úterní domácí prohře s vedoucí Plzní nastoupí třetí Pražané proti čtvrtému týmu tabulky. "Duely proti silným týmům nás jedině posunou dál. Když se sejdou dva kvalitní týmy v jednom utkání, je třeba více dbát na detaily. Drobnosti hrají v hokeji důležitou roli, i proto je třeba se na ně více zaměřit," řekl klubovému webu obránce David Němeček.

Plzeň po dvou duelech bez bodového zisku dobyla na závěr pětizápasové venkovní série led Sparty. Navázat chtějí Indiáni proti Brnu. "Zápas na Kometě se nám před pauzou soutěže vydařil, ale pořád si musíme zachovat respekt. Jsem hlavně rád, že nám skončily venkovní duely, ve kterých jsme byli relativně úspěšní. Teď body z venku musíme potvrdit doma," uvedl pro klubový web trenér Ladislav Čihák.

Kometa neprožívá ideální období - z posledních čtyř zápasů vyhrála jeden. Srážejí ji individuální chyby a nižší produktivita. V pátek hraje v Plzni a v neděli doma s Libercem, tedy s top týmy neúplné tabulky. "Věřím, že body uhrajeme, tým na to má a je schopen soupeře potrápit a překvapit je. Ať už to bude Plzeň nebo Liberec. Chce to vyhrát dva zápasy za sebou a pak se to může celé otočit na tu stranu, kterou potřebujeme," vyjádřil své přesvědčení asistent trenéra Jan Zachrla.

Zlín v úterý po čtyřech prohrách uspěl a vyhrál v Českých Budějovicích. V pátek hostí stejného soka doma. "Vyplatilo se nám hrát od začátku poctivý hokej s plným nasazením. Zápasy teď jdou v rychlím sledu a je třeba tak pokračovat," řekl asistent Martin Hamrlík před odvetou.

Jihočeši uzavírají tabulku a po první výhře od postupu mezi elitu dosáhli v následujících dvou kláních na jediný bod. "Od zápasu ve Zlíně očekáváme daleko lepší výkon, že budeme chytřejší a důraznější v útočném pásmu a že si vezmeme ty body, které jsme Zlínu nechali," řekl pro klubový web asistent trenéra Aleš Totter.

Karlovy Vary potřebují odčinit debakl 4:11 z Mladé Boleslavi. "Vítkovice, které jsou nyní na vítězné vlně, pro nás budou další složitý soupeř, ale věřím, že to v domácích podmínkách zvládneme. Po tom extrémně nepovedeném utkání v Boleslavi se musíme vrátit k tomu, co nás zdobilo předtím. To je hlavně poctivá obrana a obětavý týmový výkon," zdůraznil asistent trenéra Tomáš Mariška.

Vítkovice se za propadák s nováčkem rehabilitovaly dvěma výhrami venku v Brně a Boleslavi a do Karlových Varů odletěly ve čtvrtek v relativní pohodě. "To, jak Vary hrály v minulém kole, my vůbec neřešíme. Víme, že stejně jako třeba my po Budějovicích, také Vary budou v následujícím utkání úplně jiným týmem, který půjde po hlavě po výhře. Takže i na to musíme být připravení," řekl trenér Mojmír Trličík, který postrádá zraněného zkušeného útočníka Krenželoka.

Olomouc klesla na dvanáctou příčku a v jejím propadu se zrcadlí nepovedená série devíti zápasů, ve kterých získala jen pět bodů. Vylepšit tuto bilanci touží Hanáci proti Mladé Boleslavi. "Měli jsme hodně těžké soupeře, ale dokázali jsme s nimi hrát po restartu vyrovnané zápasy. Výkony nebyly špatné, ale nedokázali jsme je přetavit v body. Boleslav se vždycky prezentovala bruslivým hokejem, ale když budeme plnit pokyny, můžeme uspět," řekl olomoucký útočník Lukáš Nahodil.

Mladoboleslavští deklasovali v úterý Karlovy Vary a za poslední tři vystoupení tak nastříleli celkem už 20 branek.

Předposlední Pardubice přivítají Litvínov, na který se může Dynamo v případě úspěchu v základní hrací době bodově dotáhnout. Hosté se však v poslední době zlepšili a vyhráli tři z předchozích čtyř zápasů. "Poslední zápasy už hrajeme týmově a držíme systém," uvedl útočník týmu Vervy Richard Jarůšek.

Statistické údaje před pátečními zápasy 21. kola Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (2.) - Bílí Tygři Liberec (5.). Začátek zápasu: 17:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 3:1. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 11 zápasů/22 bodů (6 branek + 16 asistencí) - Dávid Gríger 13/10 (7+3). Statistiky brankářů: Jakub Štěpánek průměr 1,63 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,75 procenta a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 3,22 a 88,06 - Petr Kváča 1,80 a 93,50. Zajímavosti: - Oceláři vyhráli všech pět utkání v domácím prostředí v této sezoně a ztratili v nich jediný bod. - Třinec bodoval ve všech jedenácti utkáních v této sezoně a desetkrát vyhrál. - Bílí Tygři se představí potřetí za sebou venku. Mimo svůj led třikrát za sebou vyhráli. - Oceláři vyhráli ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a prohráli jediný z posledních sedmi duelů s Libercem. - Útočník Tomáš Rachůnek z Liberce může sehrát 400. zápas v extralize. - Útočník Filip Zadina, který dočasně vypomáhá Třinci z Detroitu, v pátek oslaví 21. narozeniny. - Slovenskému útočníkovi Dávidu Grígerovi z Liberce bude v sobotu 26 let. Mountfield Hradec Králové (4.) - HC Sparta Praha (3.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Filip Hronek 13/13 (5+8) - Lukáš Rousek 15/11 (6+5). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 1,81, 93,48 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,11 a 92,54 - Matěj Machovský 2,45, 91,17 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,25 a 89,87. Zajímavosti: - Mountfield se představí potřetí za sebou doma. V neděli zdolal na vlastním ledě Litvínov 4:1 a v úterý podlehl Třinci 0:3. - Hradec Králové po úvodních třech výhrách v domácím prostředí prohrál dva z posledních tří duelů. - Sparta se v 15. utkání v sezoně představí už pojedenácté venku. - Pražané prohráli dva z posledních tří zápasů. - Mountfield vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Hradecký obránce Bohumil Jank si odpykává třízápasový disciplinární trest za faul na kanadského útočníka Samsona Mahboda z Litvínova. Vynechá ještě duely se Spartou a v neděli v Třinci. Vrátit do sestavy se může v úterním domácím utkání proti Kometě Brno. - Sparťanskému útočníkovi Lukáši Pechovi chybí dva body k hranici 600 v extralize. Na kontě má z 894 zápasů 224 branek a 374 asistencí. HC Škoda Plzeň (3.) - HC Kometa Brno (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 7:3. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 14/20 (6+14) - Peter Schneider 11/11 (8+3). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 1,89 a 93,30, Dominik Pavlát 2,00 a 94,59 - Lukáš Klimeš 2,57 a 92,66, Karel Vejmelka 3,47 a 88,95. Zajímavosti: - Plzeň se vrací na vlastní led poprvé od 13. listopadu po sérii pěti vystoupení venku. - Indiáni doma vyhráli všech pět utkání v této sezoně a ztratili v nich jediný bod. - Kometa prohrála tři z posledních čtyř utkání a získala v nich jen tři body. - Brňané venku v této sezoně vyhráli jediné z pěti utkání a přivezli si z hřišť soupeřů jen tři body. - Plzeň vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Obránce David Jiříček z Plzně v sobotu oslaví 17. narozeniny. PSG Berani Zlín (10.) - Madeta Motor České Budějovice (14.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:1. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 12/12 (3+9) - Pavel Pýcha 13/10 (3+7). Statistiky brankářů: Daniel Huf 2,68 a 92,36, Libor Kašík 3,00, 91,72 a jednou udržel čisté konto - Jiří Patera 2,04, 92,62 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 4,20 a 85,84. Zajímavosti: - Berani se s Motorem utkají znovu po třech dnech. V úterý vyhráli na jihu Čech 4:1 a zabrali po čtyřech zápasech bez bodu. - Zlín doma vyhrál v této sezoně jediný z pěti zápasů a dosáhl jen na dva body. - České Budějovice při posledním vystoupení venku vyhrály minulý pátek v Ostravě nad Vítkovicemi 7:0. Bylo to pro nováčka jediné vítězství z 13 utkání v tomto ročníku. - Do sestavy Zlína se může po odpykání jednozápasového disciplinárního trestu za faul na rakouského útočníka Petera Schneidera z Komety Brno vrátit útočník Bedřich Köhler. - Útočník Adam Raška z Českých Budějovic dnes slaví 26. narozeniny. HC Energie Karlovy Vary (6.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2. Nejproduktivnější hráči: David Kaše 10/9 (3+6) - Dominik Lakatoš 11/11 (9+2). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,51, 92,31 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Bednář 5,26 a 84,38 - Miroslav Svoboda 2,98 a 90,84, Daniel Dolejš 2,27, 93,80 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Energie po sérii pěti výher, během které neztratila ani bod, utrpěla v úterý v Mladé Boleslavi debakl 4:11. - Karlovy Vary doma třikrát za sebou naplno bodovaly, předtím měly na vlastním ledě sérii tří duelů bez bodu. - Vítkovice se představí venku potřetí za sebou. V neděli vyhrály v Mladé Boleslavi 4:2 a v úterý uspěly v Brně proti Kometě po výsledku 3:2. Mimo svůj led vyhrály už třikrát za sebou. - Energie vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Vítkovický útočník Zbyněk Irgl oslaví v neděli 40. narozeniny. HC Olomouc (12.) - BK Mladá Boleslav (7.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Jan Knotek 12/6 (2+4) - David Šťastný 12/14 (12+2). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,47 a 92,33, Jan Lukáš 5,51 a 86,05 - Gašper Krošelj 2,80 a 87,90, Jan Růžička 2,67 a 87,84. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála jediný z posledních devíti zápasů, během kterých získala jen pět bodů. - Hanáci v posledním vystoupení doma zdolali minulý týden v pátek Spartu 4:1 a ukončili sérii tři porážek na vlastním ledě. - Mladá Boleslav bodovala ve čtyřech z posledních pěti duelů, ale jen dvakrát z toho zvítězila. - Bruslařský klub vyhrál venku dva z minulých třech duelů. - Mladá Boleslav bodovala ve čtyřech vzájemných duelech za sebou a z toho třikrát vyhrála. HC Dynamo Pardubice (13.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Vladimír Svačina, Radoslav Tybor oba 12/7 (4+3) - Jan Ščotka 11/6 (2+4). Statistiky brankářů: Pavel Kantor 2,72 a 90,07, Milan Klouček 8,31 a 76,32 - Denis Godla 2,23, 91,41 a jednou udržel čisté konto, David Honzík 3,35 a 88,00. Zajímavosti: - Dynamo uzavřelo sérii šesti domácích vystoupení, v které dosud vybojovalo pět bodů. - Poslední dva zápasy vede Pardubice nový trenér Richard Král, který nahradil Milana Razýma. V neděli při premiéře dovedl Dynamo k výhře nad Třincem 7:6 v prodloužení a v úterý musel strávit prohru s Libercem 1:4. - Litvínov vyhrál tři z posledních čtyř zápasů a získal v nich sedm bodů. - Verva venku bodovala ve třech ze čtyř utkání v této sezoně, ale jen jednou z toho zvítězila. - Litvínov vyhrál ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a prohrál jediný z posledních osmi soubojů s Pardubicemi. - Litvínovský útočník Tomáš Pospíšil odpykává třízápasový disciplinární trest za faul na obránce Filipa Hronka z Hradce Králové. Vynechá ještě duely v Pardubicích a v neděli na ledě Sparty. Vrátit do hry se může v úterý doma proti Mladé Boleslavi. - Obránce Patrik Demel z Litvínova oslaví v sobotu 25. narozeniny. - Útočníkovi Viktoru Hüblovi chybějí tři body, aby vyrovnal rekord základní části samostatné české extraligy (od sezony 1993/94) Petra Lešky, který v 991 duelech nasbíral 786 bodů za 244 gólů a 542 asistencí. Hübl má na kontě z 1057 utkání 783 bodů za 354 branek a 429 přihrávek. Tabulka: 1. Plzeň 14 8 3 1 2 49:28 31 2. Třinec 11 9 1 1 0 53:26 30 3. Sparta Praha 15 8 1 1 5 51:36 27 4. Hradec Králové 13 8 1 0 4 40:27 26 5. Liberec 13 6 2 2 3 36:27 24 6. Karlovy Vary 12 8 0 0 4 35:39 24 7. Mladá Boleslav 12 5 1 2 4 44:34 19 8. Vítkovice 11 4 2 2 3 30:32 18 9. Brno 11 2 2 1 6 29:36 11 10. Zlín 12 3 1 0 8 28:38 11 11. Litvínov 11 2 2 1 6 21:31 11 12. Olomouc 12 3 0 2 7 22:42 11 13. Pardubice 12 1 2 1 8 24:48 8 14. České Budějovice 13 1 0 4 8 31:49 7 Další program: Sobota 28. listopadu - předehrávka 22. kola: 15:15 HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera (vzájemný zápas v této sezoně: 5:4 v prodl.; O2 TV Sport). Neděle 29. listopadu - 22. kolo: 15:30 PSG Berani Zlín - HC Energie Karlovy Vary, 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice, HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov (3:1), 17:00 HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec, Madeta Motor České Budějovice - HC Olomouc. 18:00 HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové (ČT Sport).