Praha - Hokejisté Třince, kteří ještě nedávno vévodili extralize, budou v pátečním 44. kole hájit třetí místo před čtvrtým Hradcem Králové. Oceláři se ale mohou zároveň vrátit na druhou příčku, neboť na Plzeň před jejím soubojem proti Chomutovu ztrácejí jen bod. Rozjetá Mladá Boleslav vyzve Spartu, vedoucí Liberec hostí Zlín.

Třinec prohrál pět z posledních osmi zápasů a ztratil těsný kontakt s čelem tabulky. Páteční utkání s Hradcem bude bitvou o třetí místo. "Musíme si udělat analýzu zápasu s Libercem, rozebrat si to na videu. Zápasy jdou rychle za sebou, musíme se poučit a oklepat se z toho. Připravíme se teď stoprocentně na Hradec a věřím, že to bude lepší," prohlásil asistent trenéra Marek Zadina. Na marodce jsou Cienciala, Adamský a Krajíček.

Hradec Králové začal po pauze výhrou v Olomouci. "Doufám, že v Třinci ji potvrdíme. Nemůžeme se dívat na to, jestli hrajeme venku nebo doma. Je konec základní části a musíme sbírat body, abychom vydrželi v šestce. To je primární cíl, abychom nemuseli do předkola," řekl bek Mislav Rosandič.

Mladá Boleslav bude proti Pražanům hájit pětizápasovu vítěznou sérii. "Díky středeční výhře jsme se dotáhli ještě blíže za Brno. Do konce základní části zbývá devět zápasů, tak uvidíme, jak to dopadne," uvedl pro klubový web útočník Lukáš Žejdl. Středočeši se v nejbližších pěti duelech představí čtyřikrát doma. "Moc bych to neřešil. Teprve čas ukáže, zda to pro nás byla výhoda, nebo ne," doplnil Žejdl.

Sparta selhala v Pardubicích a kouč Uwe Krupp dal hráčům v kabině po utkání řádně pocítit svou zlobu. "Myslím si, že ne všichni hráči si uvědomují situaci, v jaké se nacházíme. Pokud budeme hrát na 85 nebo 90 procent, budeme jen průměrný tým. Takhle vyhrávat zápasy nemůžeme. Další utkání nás čeká v Boleslavi, kde musíme hrát rozhodně lépe než v Pardubicích," zdůraznil Krupp.

Plzeň má na kontě čtyři výhry v řadě a z posledních 15 utkání jen jednou nebodovala, z toho třináctkrát slavila úspěch. "Jsme rádi, že jsme udělali bodovou sérii a zajistili si klid. Říkám si však, zda by pro nás nebyla dobrá i nějaká krizička. Asi bych nebyl úplně nadšený, kdybychom celou dobu jeli jen v tomto duchu, že se jen vyhrává a nic než výhra neexistuje," prohlásil asistent trenéra Jiří Hanzlík.

Piráty povzbudila výhra nad Litvínovem (4:1), která znamenala první body po šesti porážkách. "Minulý zápas jsme tam přes prohru 2:3 předvedli velmi dobrý výkon. Doufám, že si to kluci pamatují a navážeme na to. Zbývá posledních devět zápasů a pak play out. Máme ještě šanci dotáhnout se na Vary. Vrátilo se dost hráčů z marodky, takže když budeme šlapat jako s Litvínovem, nemáme se čeho bát," řekl odhodlaně útočník Jan Stránský.

Liberec už osmkrát za sebou bodoval, přičemž v posledních pěti utkáních neztratil ani bod. O skalp Bílých Tygrů bude v pátek usilovat Zlín. "Po pauze je těžké mluvit o nějaké formě. Je to spíš další část sezony, do které jsme vstoupili dobře," podotkl kouč Filip Pešán.

"Samozřejmě, že v tom chceme pokračovat, první místo je pro nás velmi důležité. Dvakrát jsme vyhráli základní část, jednou jsme to vyhráli celé, jednou ne. Chceme vyhrát znovu, kvůli tomu hokej hrajeme, ale nic není rozhodnuto. Za námi jsou další týmy se stejnými ambicemi," dodal Pešán.

Zlín se rozjel do poslední fáze základní části výhrou nad Karlovými Vary, ale v pátek jej čeká zcela jiný kalibr. S Libercem mají Berani negativní bilanci, už sedm zápasů pod Ještědem nevyhráli, v sezoně s Bílými Tygry nezískali ani bod. "Je to řeč čísel, každá série jednou skončí," nelámal si hlavu trenér Robert Svoboda. Nejistý je start útočníka Okála.

Kometa hostí poslední Pardubice, které nečekaně zdolaly Spartu. "Musíme to zvládnout bez ohledu na to, jak hrály Pardubice. Pro nás je to duel, v němž chceme před vlastními fanoušky naplno bodovat," řekl trenér Kamil Pokorný. Jeho svěřencům stále chybí větší produktivita, což bylo znát i v Mladé Boleslavi, kde dala Kometa jen jeden gól. V pátek se už musí obejít bez Plekance, který je zpět na Kladně. V Boleslavi nedohráli zápas obránci Michálek a Štencel, nemocný je útočník Mallet, dlouhodobě chybí Baranka.

Pardubice mají na dně extraligy stále osmibodové manko. "Jsme rádi, že jsme do závěru sezony vstoupili úspěšně a ve středu porazili Spartu. Tato výhra je pro nás všechny velmi důležitá a motivující. V Brně nás čeká úplně jiné utkání, domácí do něj vstupují v roli favorita. My chceme pokračovat v herním progresu a uspět," podotkl trenér Ladislav Lubina.

Litvínov se pokusí napravit nepovedené vystoupení z Chomutova proti Karlovým Varům. "Se Zlínem to bude o desítku přetahovaná. Potřebujeme vyhrávat každý zápas, abychom bodovali a dostali se minimálně do předkola. Teď už je pro nás každý zápas klíčový. Potřebujeme bodovat proti Varům, proti všem. Musíme hrát ale úplně jinak než proti Chomutovu," uvedl útočník Lukáš Válek.

"My jsme v situaci, kdy už se nedíváme na desítku, ale ani pod sebe. Tabulku extra nesledujeme. Soustředíme se hlavně sami na sebe a své výkony," uvedl karlovarský útočník Petr Šenkeřík.

Statistické údaje před pátečním 44. kolem extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (3.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 3:1, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 33 zápasů/36 bodů (15 branek + 21 asistencí) - Petr Zámorský 42/34 (9+25). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 2,13 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,25 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Lukáš Daneček 1,50 a 92,86, Pavel Kantor 2,43, 90,28 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71 - Brandon Maxwell 2,20 a 91,32, Jaroslav Pavelka 2,37, 90,98 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec, který vyřadil Hradec Králové loni v semifinále po výhře 4:2 na zápasy, porazil Mountfield doma ve čtyřech z posledních pěti zápasů. - Oceláři doma prohráli tři z posledních čtyř zápasů. - Mountfield venku dvakrát za sebou naplno bodoval. - Obránce Tomáš Linhart z Hradce Králové v sobotu oslaví 35. narozeniny. - Lotyšský bek Oskars Cibulskis z Hradce Králové může sehrát 100. zápas v české extralize. HC Škoda Plzeň (2.) - Piráti Chomutov (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 9:2, 3:2, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 42/49 (21+28) - Vladimír Růžička mladší 41/32 (13+19). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 1,81, 93,11 a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,80 a 90,16 - Justin Peters 2,73, 90,42 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 4,91 a 88,29, Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00. Zajímavosti: - Plzeň ve vzájemných zápasech desetkrát za sebou bodovala a z toho osmkrát vyhrála. - Škoda vyhrála čtyřikrát za sebou a prohrála jediný z minulých 11 zápasů. - Piráti po šesti porážkách, při kterých nezískali ani bod, ve středu vyhráli nad Litvínovem 4:2. - Útočník Vladimír Růžička mladší z Chomutova oslaví v neděli 30. narozeniny. - Útočník Jan Stránský z Chomutova může v neděli proti Spartě sehrát 500. zápas v extralize. HC Verva Litvínov (10.) - HC Energie Karlovy Vary (12.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 v prodl., 7:2, 3:2. Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 38/29 (13+16) - Jakub Flek 41/26 (14+12). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 2,37, 91,90 a dvakrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,80 a 89,93 - Filip Novotný 2,73, 91,44 a čtyřikrát udržel čisté konto, Ondřej Kuchař 2,45 a 90,63, Jan Bednář 3,90 a 89,74. Zajímavosti: - Litvínov zvítězil ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou. - Verva vyhrála tři z posledních pěti duelů. - Karlovy Vary třikrát za sebou nebodovaly a vyhrály jediné z posledních pěti utkání. - Obránce Vladimír Eminger z Karlových Varů může v neděli proti Hradci Králové sehrát 200. zápas v extralize. BK Mladá Boleslav (7.) - HC Sparta Praha (9.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 5:3, 0:1. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 43/32 (14+18) - Lukáš Pech 42/29 (12+17). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,12, 91,73 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 3,50 a 87,27 - Matěj Machovský 2,41, 92,03 a pětkrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,61, 90,88 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav po devíti porážkách za sebou ve vzájemných duelech vyhrála tři z posledních pěti duelů se Spartou. - Bruslařský klub pětkrát za sebou vyhrál a ztratil při této sérii jediný bod. - Sparta třikrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Obránce Jan Košťálek ze Sparty oslaví v neděli 24. narozeniny. HC Kometa Brno (6.) - HC Dynamo Pardubice (14.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 2:0, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 43/46 (13+33) - Rostislav Marosz 43/18 (9+9). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,38, 91,55 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 1,94 a 93,94 - Ondřej Kacetl 3,36, 89,06 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 2,76 a 90,91. Zajímavosti: - Kometa ve vzájemných zápasech devětkrát za sebou bodovala a z toho sedmkrát vyhrála. - Brňané po sérii tří vítězství dvakrát za sebou prohráli a dosáhli na jediný bod. - Dynamo po čtyřech prohrách v řadě zabralo a porazilo ve středu doma Spartu 4:1. - Útočník Bedřich Köhler z Komety dnes slaví 34. narozeniny, Tomáši Vondráčkovi bude v sobotu 28 let. - Útočník Michal Machač z Pardubic oslaví v sobotu 20. narozeniny, Tomáši Rolinkovi bude v neděli 39 let. Bílí Tygři Liberec (1.) - PSG Berani Zlín (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 7:2, 5:3, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Marek Kvapil 41/54 (22+32) - Jiří Ondráček 43/32 (11+21). Statistiky brankářů: Roman Will 2,20, 91,97 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,71 a 90,43 - Libor Kašík 2,56 a 91,16, Tomáš Štůrala 6,00 a 81,48. Zajímavosti: - Liberec zvítězil ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou. - Bílí Tygři pětkrát za sebou vyhráli a neztratili ani bod. Bodovali osmkrát za sebou a jen jednou z toho prohráli. - Zlín po sérii čtyř porážek zvítězil dvakrát za sebou. - Lotyšský obránce Ralfs Freibergs ze Zlína může nastoupit ke 100. zápasu v české extralize. Další program: -------- Neděle 17. února - 45. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno (vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 4:3 v prodl., 1:4), 15:30 HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové (2:4, 3:2 po sam. nájezdech 2:3,), Piráti Chomutov - HC Sparta Praha (1:4, 5:0, 4:3), 16:00 BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec (3:8, 5:2, 1:4), 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň (3:2 v prodl., 2:3 po sam. nájezdech, 1:11), HC Olomouc - HC Verva Litvínov (1:2, 3:1, 4:1), 18:20 PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera (0:3, 3:0, 1:6; ČT Sport).