Třinec byl znovu lepší, uznal Ševc, který proti Ocelářům neuspěl potřetí v řadě

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v semifinále play off extraligy s Třincem 0:4 na zápasy a sezona pro ně končí. Kapitán Bruslařů Martin Ševc byl po dnešní porážce 1:2 zklamaný, zároveň ale uznal, že Oceláři byli lepší a do finále postoupili zaslouženě. Čtyřicetiletý bek navíc možná odehrál poslední zápas v profesionální kariéře. Ještě se nerozhodl, zda bude pokračovat.

"Vůbec nevím, teď po zápase je ještě strašně brzy. Ale honí se mi to v hlavě už delší dobu. Ale fakt teď nedokážu říct. Ani nevím, kdy se rozhodnu," řekl Ševc krátce po utkání.

Prohra s Třincem v posledním duelu play off byla pro něj trochu symbolická. Nezdarem proti Ocelářům totiž končí potřetí za sebou. Nejprve ve finále v dresu Liberce, poté dvakrát v mladoboleslavských barvách.

"Je to pravda. Takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ale teď, když mi to říkáte, tak je to tak. Třikrát za sebou jsem prohrál poslední zápas s Třincem. Co k tomu říct... Je to kvalitní tým a znovu byl lepší," uznal Ševc.

Čtyřnásobný švédský mistr, který má ve sbírce i jeden extraligový titul, uvedl, že s ohledem na průběh sezony je účast v semifinále úspěch. Teď je ale zklamaný. "Možná časem to vezmeme jako úspěch. Ale když už jsme se dostali tak daleko, tak teď vypadnutí mrzí. Potom, jak jsme odehráli druhou polovinu základní části, kdy se nám vůbec nedařilo a byli jsme rádi, že jsme se dostali do předkola, tak to budeme asi hodnotit kladně. Ale od předkola jsme výsledky a hru ohromně zvedli a zaslouženě jsme došli až do semifinále," prohlásil.

Zápasy proti favorizovanému Třinci byly vyrovnané, ale série skončila jednoznačným poměrem. "Musíme uznat, že Třinec je silný a zkušený tým. Ale na druhou stranu se nemáme za co stydět. Kromě jednoho zápasu byly všechny vyrovnané. Nám možná chybělo trošku víc síly a třeba i nějaký náhodný odraz. Asi jsme si to všechno vybrali v sérii proti Hradci. Nic jsme nevypustili, ale góly jsme tam prostě nedokázali dostat," řekl Ševc.

Středočechy hodně srazil nezdar ve třetím duelu, kdy ještě dvě minuty před koncem základní hrací doby vedli 3:1, ale nakonec prohráli 3:4 v prodloužení. "Tam jsme to hloupě nezvládli. I když jsme dostali na 3:2, tak jsme to měli zklidnit a pohlídat to. Asi z přemíry snahy tam vzniklo pár chyb a Třinec je natolik zkušený, že toho využil," uvedl bývalý reprezentační bek.

Ševc již tradičně budil emoce na ledě i mimo něj. V prvním zápase po svém vyloučení do konce utkání posílal vzkazy do kamery ještě během živého vysílání od dveří do kabiny. A poukazoval na to, že Třinec má vždy u rozhodčích výhodu. "Já si vždycky stojím za svými slovy. Prostě jsem emotivní člověk, a když mám něco na srdci, tak to i řeknu. A nebudu to měnit jenom kvůli tomu, že jsem to řekl v emocích. Myslím, že jsem tím nikoho neurazil, jenom jsem řekl, co si myslím," dodal Ševc v klidu.