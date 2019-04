Liberec - Hokejisté Liberce prohráli v pátém zápase finále play off extraligy s Třincem 2:3 ve druhém prodloužení a útočník domácích Lukáš Krenželok litoval, že jeho tým nevyužil převahu, kterou po většinu utkání měl.

"Myslím si, že jsme na tom se silami byli v prodloužení lépe my, ale nepodařilo se nám převahu využít ke vstřelení rozhodujícího gólu. Soupeř pak měl trochu štěstí a dal šťastný gól po odrazu od zadního plexiskla. Na druhou stranu v Třinci ve čtvrtém utkání jsme byli my tím šťastnějším týmem, takže dnes si to vybral soupeř," řekl Krenželok novinářům.

Tygři soupeře přestříleli (39:32), měli více šancí a dvakrát vedli. Oceláři ale vždy dokázali vyrovnat a nakonec v 87. minutě udeřili a vyhráli. "Vedli jsme 2:1 a měli zápas dobře rozehraný. Hosté ale dokázali srovnat. Je to škoda, protože jsme soupeře přehrávali. Potřebovali jsme ale odskočit o více než jednu branku. Vždy vedeme pouze o gól a Třinci se povede se dotáhnout," litoval odchovanec Vítkovic.

Severočeši se nacházejí v obtížné situaci, kdy už nesmějí ani jednou zaváhat. Proti Liberci navíc mluví také statistika, podle které se z titulu většinou raduje mužstvo, které se v sérii dostane do vedení 3:2 na zápasy.

"Na statistiku nekoukám a ani na ni moc nevěřím. Je to složité pro obě strany. Třinec musí udělat poslední krok, který bývá nejtěžší. My zase musíme vyhrát, abychom se vrátili na rozhodující zápas zpátky domů. Jestli má soupeř psychickou výhodu, to je nám jedno, zkrátka jedeme do Třince s jasným cílem vyhrát. Už jsme u nich jednou zvítězili, takže na to určitě máme," věřil Krenželok.