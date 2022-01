Třinec bude v Litvínově hájit tříbodový náskok před Hradcem Králové

Praha - Hokejisté Třince mají po dvou porážkách v čele extraligové tabulky už jen tříbodový náskok před Hradcem Králové. V úterním programu 48. kola ho budou hájit v Litvínově. Mountfield čeká domácí duel s Kladnem. V případě, že Oceláři vyjdou naprázdno a Královéhradečtí naopak zabodují naplno, bude mít soutěž nového lídra. O nápravu nedělního zápasu s Mladou Boleslaví, v němž vyšli bodově i střelecky naprázdno, se pokusí hráči třetích Pardubic. V metropoli je čeká souboj s tradičním sokem Spartou.

Litvínovu poslední zápasy vůbec nevyšly. Po slibném výkonu na Spartě (1:3) následovaly domácí propadáky se Zlínem a Kladnem, z nichž uzmula Verva jediný bod. A asistent trenéra Václav Sýkora neváhal označit výkon mužstva za tristní. "Musíme si to srovnat v hlavách. Čeká nás Třinec, pak Pardubice, takže špičková mužstva. Tam se ukáže, jak rychle se otřepeme a jak rychle se dokážeme zmobilizovat," řekl Sýkora. V neděli odpočíval gólman Godla, měl by však být brzy opět připraven nastoupit.

Třinec ztratil ve třech vzájemných zápasech s Litvínovem jen bod. Na sever Čech jede v pozici lídra, ale poprvé v sezoně bude odvracet třetí porážku v řadě. Chybět mu navíc bude poprvé pětice českých a slovenských olympioniků - obránci Kundrátek, Musil, Marinčin a útočníci Daňo s Romanem. "Jsou to pro nás stěžejní hráči, ale uvolníme je, aby měli čas se připravit. Čeká je dlouhá cesta a turnaj," řekl asistent trenéra Marek Zadina.

"Nás to dostane do ouzkých, ale věřím, že hráči, kteří dostanou prostor, se o to porvou a odehrají zápasy nadoraz. Věřím, že to zvládneme,“ doplnil hlavní kouč Ocelářů Václav Varaďa. K dispozici ještě nebudou mít trenéři ani novou posilu Bakoše.

Hradec Králové zaváhání lídra naplno využil. "My však hlavně koukáme na to, abychom udrželi tu první čtyřku. Za poslední zápasy máme šest bodů a chceme to potvrdit i proti Kladnu, které však také pořád o něco hraje, takže to bude bojovný zápas, nic lehkého. Mají v týmu velké individuality. Když bude hrát Jágr, tak i když to není žádný rychlík, pořád je výborný na puku. Pleky také nehrál v NHL jen tak náhodou. Hosté budou určitě bojovat a snažit se to urvat týmovým výkonem," tuší útočník hostů Radek Pilař.

Kladno sice dosud uhrálo v sezoně s úterním soupeřem ze tří duelů jediný bod, na východ Čech ale dorazí Rytíři povzbuzení posledními výkony i výsledky. Nedělní výhra 5:2 v Litvínově je přiblížila právě k třináctým Severočechům na devět bodů. "Nesmíme však lítat ve výšinách. Musíme zůstat na zemi, být pokorní a makat zápas od zápasu. Myslím, že devět bodů je furt hrozně moc. Musíme nastupovat s pokorou do každého zápasu a třeba se nám to vrátí," zdůraznil útočník Nicolas Hlava. Sedm střídání odehrál při návratu na led Jágr, je však s otazníkem, zda bude v sestavě i v úterý.

Sparta naznačila před duelem proti Dynamu zlepšení dvěma výhrami s Litvínovem a naposledy v Olomouci, kde Pražané slavili po výsledku 6:1. Klub navíc přivedl trojici posil - na spolupráci se dohodli zkušený slovenský brankář Hudáček, reprezentační útočník Tomášek a další forvard Stoljarov z Ruska. "V Olomouci to byl výborný zápas od celého týmu. Musíme na něj ale stejně navázat i proti Pardubicím," řekl kouč Josef Jandač.

Pardubičtí klopýtli po výborné sérii sedmi vítězství a chtějí rychle zpátky na vítěznou vlnu. "Některé situace jsme přehrávali a neměli jsme kvalitu ve finální fázi a v koncovce. Bohužel takové zápasy někdy jsou. Musíme zapomenout a připravit se teď na Spartu," prohlásil trenér Richard Král.

Kometa bude po sérii tří porážek a slabém výkonu na ledě posledního Zlína (2:5) skládat reparát s Mladou Boleslaví, která v neděli vyhrála v Pardubicích. Brňanům ještě naposledy před olympiádou pomůže olympionik Marek Ďaloga. "Musíme si to srovnat a do utkání s Boleslaví nastoupit úplně jinak. Nepadá nám to, musíme se ale celkově zlepšit o sto procent," řekl slovenský obránce.

Mladá Boleslav se v Brně představí bez jednoho z trenérů Pavla Patery, který skončil v klubu na vlastní žádost. "Bylo to oboustranně složité a bolestivé rozhodování. Nakonec jsme souhlasili s tím, že Pavlovi vyhovíme a spolupráci ukončíme,“ vysvětlil generální manažer Středočechů Jan Tůma.

Patera chyběl na střídačce už v neděli, kdy Bruslařský klub vyhrál 4:0 v Pardubicích. Místo vedle Radima Rulíka po něm zaujal Petr Haken. "Když budeme hrát takhle, máme potenciál být v tabulce výše. Kvalitu máme a pokud budeme dělat, co máme, můžeme hrát vyrovnaně i se soupeři z top trojky," je přesvědčený útočník Matyáš Kantner.

Ve zbývajících dvou duelech se utkají Plzeň s Olomoucí a České Budějovice s posledním Zlínem. Západočeši nastřádali sedm bodů z uplynulých tří utkání, Hanáci se radovali pouze jedinkrát v posledních šesti startech. Motor dosud nepřenechal v sezoně Beranům ani bod, ti ale po sérii čtyř zápasů bez zisku zabrali a dvě poslední utkání vyhráli.

Statistické údaje před úterními zápasy 48. kola Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň (4.) - HC Olomouc (11.). Začátek zápasu: 17:00 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 6:1, 5:2. Nejproduktivnější hráči: Michal Bulíř 44 zápasů/48 bodů (23 branek + 25 asistencí) - Jan Káňa II 41/37 (14+23). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda průměr 2,49 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,94 procenta, Dominik Pavlát 2,55 a 89,81 - Jan Lukáš 2,92, 89,39 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,15, 91,84 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň třikrát za sebou bodovala a z toho dvakrát vyhrála. - Škoda doma prohrála tři z posledních čtyř duelů. - Olomouc prohrála pět z uplynulých šesti zápasů. - Hanáci venku po sérii čtyř porážek naposledy vyhráli v pátek v Mladé Boleslavi 3:2. - Plzeň po sérii čtyř porážek ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou naplno bodovala při skóre 11:3. - Asistent trenéra a sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák v úterý oslaví 47. narozeniny. HC Motor České Budějovice (6.) - PSG Berani Zlín (15.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3, 4:2, 5:2. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 42/45 (17+28) - Daniel Gazda 38/16 (9+7). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 2,71, 90,65 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 1,50 a 94,81 - Libor Kašík 3,27 a 90,95, Daniel Huf 3,15 a 90,26. Zajímavosti: - České Budějovice vyhrály tři z posledních čtyř zápasů. - Motor doma vyhrál pětkrát za sebou a ztratil jen dva body. - Zlín vyhrál dvakrát za sebou, což se mu povedlo teprve podruhé v sezoně. Předtím byl čtyři zápasy bez bodu. - Berani venku vyhráli dva z posledních pěti duelů. - České Budějovice vyhrály ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou a neztratily ani bod. - Útočník Jindřich Abdul z Motoru oslaví v úterý 26. narozeniny. - Forvard Jiří Ondráček z Českých Budějovic může sehrát 700. zápas v extralize. HC Verva Litvínov (13.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 2:5, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Giorgio Estephan 41/32 (12+20) - Martin Růžička 41/40 (17+23). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,66, 90,59 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,84 a 90,10, Šimon Zajíček 4,98 a 85,48 - Ondřej Kacetl 1,78, 91,89 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,13, 91,22 a pětkrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Litvínov prohrál třikrát za sebou a získal jediný bod. Z posledních šesti duelů vyhrál jediný. - Verva doma třikrát za sebou prohrála a dosáhla jen na dva body. - Třinec po sérii čtyř vítězství dvakrát za sebou prohrál a získal jen bod. - Oceláři venku prohráli tři z posledních čtyř zápasů. - Třinec vyhrál šest z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Útočník Roman Szturc z Třince může sehrát 600. zápas v extralize. Mountfield Hradec Králové (2.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:0, 4:3 v prodl., 9:2. Nejproduktivnější hráči: Ahti Oksanen 43/40 (20+20) - Tomáš Plekanec 43/43 (12+31). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho 1,99, 92,33 a dvakrát udržel čisté konto - Landon Bow 3,29, 89,85 a jednou udržel čisté konto, David Stahl 8,18 a 78,57. Zajímavosti: - Hradec Králové po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhrál. Bodoval čtyřikrát v řadě. - Mountfield doma čtyřikrát za sebou bodoval a z toho třikrát vyhrál. - Kladno bodovalo v sedmi z posledních osmi zápasů a z toho čtyřikrát vyhrálo. - Rytíři venku bodovali pětkrát za sebou a z toho dvakrát zvítězili. - Hradec Králové ve vzájemných zápasech vyhrál čtyřikrát za sebou a ztratil jediný bod. HC Kometa Brno (10.) - BK Mladá Boleslav (7.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:5, 6:1, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 39/46 (22+24) - Pavel Kousal 42/34 (15+19). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,30, 92,21 a třikrát udržel čisté konto, Matej Tomek 2,75 a 90,18, Marek Čiliak 2,88 a 90,91, Lukáš Klimeš 3,02 a 89,54 - Gašper Krošelj 2,39, 91,15 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,61, 90,55 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71. Zajímavosti: - Kometa prohrála třikrát za sebou a získala jediný bod. - Brňané doma čekají na výhru tři zápasy a dosáhli na jediný bod. - Mladá Boleslav vyhrála dva z posledních tří duelů. - Bruslařský klub venku po sérii pěti porážek dvakrát za sebou naplno bodoval při skóre 11:2. - Mladá Boleslav vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Obránce Pavel Pýcha z Mladé Boleslavi ve středu oslaví 26. narozeniny. HC Sparta Praha (8.) - HC Dynamo Pardubice (3.). Začátek zápasu: 19:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:2, 1:2 po sam. nájezdech, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Filip Chlapík 39/49 (23+26) - Anthony Camara 42/36 (22+14). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,50, 91,16 a jednou udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 3,05 a 88,89 - Dominik Frodl 2,14, 92,22 a dvakrát udržel čisté konto, Milan Klouček 3,58, 91,61 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta po dvou porážkách za sebou dvakrát naplno bodovala. - Pražané doma prohráli dva z uplynulých čtyř zápasů. - Pardubice po sérii sedmi výhře v neděli doma podlehly Mladé Boleslavi 0:4. - Dynamo venku vyhrálo čtyřikrát za sebou a ztratilo jen dva body. - Pardubice bodovaly ve čtyřech z posledních pěti vzájemných zápasů a třikrát z toho vyhrály. - Švédský obránce Maxim Matuškin ze Sparty dnes slaví 32. narozeniny. - Bekovi Tomáši Jelínkovi z Pardubic bude ve středu 21 let.