Třinec bude v Hradci bojovat o další krok k Prezidentskému poháru

Praha - Hokejisté Třince budou v pátečním 48. extraligovém kole usilovat o další velký krok směrem k zisku Prezidentského poháru. Oceláře, kteří jsou po zrušení loňského play off stále v pozici posledního šampiona, čeká zápas na ledě Hradce Králové. Východočeši se naopak snaží protlačit mezi nejlepší čtyři týmy, pro něž bude odměnou přímý postup do čtvrtfinále. Z pátého místa ztrácí na čtvrtý Liberec a třetí Mladou Boleslav pouze dva body. Bílí Tygři se představí v Brně, Bruslaře čeká duel s Pardubicemi.

Hradec Králové je blízko naplnění svého cíle. Z dlouhodobé fáze zbývá odehrát ještě pět utkání. "Můžeme se tam dotáhnout, když Liberec minulý zápas klopýtl a ztratil body. Do čtyřky jako celý tým moc chceme, ale ten páteční zápas bude i dobrou prověrkou na play off. Čeká nás každopádně výborný soupeř, který má silný tým, vyrovnané lajny, my se však můžeme prosadit naší bojovností," věřil útočník Jan Veselý.

Třinec je znovu pevně usazen na vítězné vlně: z uplynulých 13 zápasů jen jednou prohrál a vévodí tabulce i podle formy z posledních 15 kol. S Hradcem má za uplynulé dva roky vysoce aktivní bilanci sedmi výher z osmi zápasů při skóre 22:4 a proti Východočechům naposledy nebodoval v únoru 2019. Oceláři v dostihu o Prezidentský pohár hájí čtyřbodový náskok před Spartou, která si zápas s Litvínovem předehrává již dnes.

"Díváme se pouze směrem k nejbližšímu zápasu a sami na sebe. Je před námi silný soupeř, ale chceme pokračovat v naší sérii a uspět," podotkl asistent trenéra Marek Zadina.

Kometa začíná těžký finiš základní části doma proti Liberci. "Čekáme kvalitní tým, který dokáže měnit rytmus hry z hlediska taktického i herního systému. Tygři jsou hodně nevyzpytatelní, ale na druhou stranu je to také hodně o nás. Chceme se dobře připravit, zápas zvládnout a navázat na předchozí vítězné duely," řekl po dnešním dopoledním tréninku asistent trenéra Jan Zachrla.

Brňané už stabilizují sestavu před play off, moc změn se nedá čekat. Pevné místo v obraně má i mladý bek Radek Kučeřík. "Musíme se soustředit na sebe, hrát svou hru, která nám v posledních zápasech přinášela úspěchy," řekl.

Liberečtí hráli v úterý a pak i ve středu. První část zvládli a porazili České Budějovice (4:2), v Plzni ale neuspěli při nájezdech. "Ve třetí třetině jsme díky naší nedisciplinovanosti dali domácím vítr do plachet," našel hlavní důvod porážky kouč Patrik Augusta.

Pro tým Škody, který čeká měření sil s Vítkovicemi, šlo o první úspěch po sérii čtyř zápasů bez bodového zisku. "Chybí nám hodně zkušených a starších hráčů. Jsme rádi za dva body. Stále máme šanci na čtyřku a budeme se snažit tu šňůru teď otočit," řekl obránce Indiánů Peter Čerešňák.

Vítkovice se v závěrečné čtvrtině základní části dostaly do formy a vzkřísily šanci na umístění v horní osmičce, která byla jednu dobu už vcelku vzdálená. Ostravané naplno zabodovali v šesti z posledních sedmi zápasech.

"Plzeň je obecně jedním z nejtěžších soupeřů, zvlášť na domácí půdě. Výhra nad Libercem jim určitě jen pomůže a zvedne sebevědomí. My do utkání nejdeme v roli favorita, ale to neznamená, že nechceme uspět," řekl vítkovický asistent Radek Philipp, který nyní v roli kouče zaskakuje za nemocného Miloše Holaně.

Mladoboleslavští dosáhli jen na tři body z posledních čtyř utkání, přesto si udrželi postavení za jasně odskočenými mužstvy Třince a Sparty. Pardubice nebodovaly ve třech předchozích utkáních a daly během této série jen čtyři góly. "Neproměňujeme šance, hrozně se nadřeme na gól, což nás poslední zápasy i sráží," řekl pardubický kouč Richard Král.

Hokejisté Karlových Varů se pokusí odčinit poslední dva zápasy bez bodového zisku v duelu proti Zlínu. Berani přijedou na západ Čech po třech porážkách za sebou a jejich šance na postup do vyřazovacích bojů už zůstává jen v rovině teorie.

Poslední České Budějovice přivítají dvanáctou Olomouc. Jihočeši už jsou ze hry o předkolo, na dvanáctém místě Hanáků se po úterní prohře s Litvínovem už asi také nic nezmění. Hanáci mají velký náskok na třináctý Zlín i osmibodovou ztrátu na jedenáctý Litvínov.

Statistické údaje před pátečními zápasy 48. kola Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň (v tabulce 6.) - HC Vítkovice Ridera (10). Začátek zápasu: 16:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:4 v prodl., 6:3, 3:4. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 43 zápasů/48 bodů (15 branek + 33 asistencí) - Dominik Lakatoš 43/39 (20+19). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 2,55 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,08 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,37, 92,11 a dvakrát udržel čisté konto - Daniel Dolejš 2,45, 92,14 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,64, 91,15 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň po sérii čtyř porážek bez bodového zisku ve středu doma zdolala Liberec 4:3 po samostatných nájezdech. - Škoda doma vyhrála šest z posledních sedmi zápasů. - Vítkovice čtyřikrát za sebou vyhrály a neztratily ani bod. Z posledních sedmi duelů prohrály jediný. - Ostravané venku po předchozí sérii čtyř porážek dvakrát za sebou naplno bodovali. - Plzeň vyhrála pět z posledních osmi vzájemných zápasů, ale z uplynulých čtyř se radovaly třikrát Vítkovice. - Obránce Filip Pyrochta z Vítkovic může sehrát 200. zápas v extralize. - Útočník Zbyněk Irgl z Vítkovic čeká jedenáct zápasů na dovršení hranice 200 branek v extralize. - Plzeňský útočník Sebastián Malát si odpyká druhý díl z dvouzápasového trestu. Do sestavy Indiánů se může vrátit v neděli v Liberci. Útočník Petr Straka může v pátek nastoupit po odpykání jednozápasové suspendace. Mountfield Hradec Králové (5.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:3, 1:2, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Radek Smoleňák 47/31 (18+13) - Martin Růžička 47/59 (18+41). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 2,10, 92,54 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,31, 91,54 a dvakrát udržel čisté konto - Jakub Štěpánek 2,33, 90,26 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,25 a 89,68. Zajímavosti: - Hradec Králové vyhrál pět z posledních sedmi zápasů. - Mountfield doma zvítězil ve čtyřech z uplynulých pěti duelů. - Třinec vyhrál pětkrát za sebou a neztratil ani bod. Z posledních třinácti duelu prohráli jediný. - Oceláři venku vyhráli čtyřikrát za sebou a neztratili ani bod. - Třinec zvítězil ve vzájemných duelech pětkrát v řadě a nepovolil Hradci Králové ani bod. - Gólman Štěpán Lukeš z Hradce Králové dnes slaví 25. narozeniny, útočníkovi Jakubu Orsavovi bude v sobotu 30 let. - Obránce Zdeněk Čáp z Hradce Králové může v neděli proti Kometě Brno sehrát 200. zápas v extralize. Madeta Motor České Budějovice (14.) - HC Olomouc (12.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 2:3 v prodl., 2:3. Nejproduktivnější hráči: Zdeněk Doležal 46/33 (17+16) - Jan Káňa II 43/22 (12+10). Statistiky brankářů: Marek Čiliak 4,14 a 86,73, Jan Strmeň 3,01 a 89,91 - Branislav Konrád 2,57, 91,68 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,12 a 90,39. Zajímavosti: - České Budějovice prohrály šest z posledních sedmi zápasů. - Motor doma prohrál sedmkrát za sebou a nezískal ani bod. - Olomouc po sérii čtyř zápasů, v nichž čtyřikrát bodovala a třikrát z toho vyhrála, vyšla dvakrát naprázdno. - Hanáci venku třikrát za sebou bodovali a z toho dvakrát vyhráli. - Olomouc si zajistí poslední volné místo v play off, pokud nezíská o dva body méně než Zlín v duelu v Karlových Varech. BK Mladá Boleslav (3.) - HC Dynamo Pardubice (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 5:4 po sam. nájezdech, 1:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 46/45 (23+22) - Anthony Camara 40/31 (18+13). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,17, 91,51 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,40 a 91,28 - Pavel Kantor 2,55, 90,64 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,01 a 90,54, Konstantin Barulin 3,14, 89,29 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav prohrála tři z posledních čtyř zápasů. - Bruslařský klub doma prohrál dva z uplynulých čtyř duelů. - Dynamo třikrát za sebou prohrálo a nezískalo ani bod. - Pardubice venku prohrály dva z uplynulých tří duelů. - Mladá Boleslav ve vzájemných zápasech bodovala jedenáctkrát za sebou a z toho desetkrát vyhrála. - Do sestavy Pardubic se může po odpykání dvouzápasové disciplinárního trestu vrátit běloruský útočník Andrej Kosticyn. HC Energie Karlovy Vary (9.) - PSG Berani Zlín (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:4, 2:1 v prodl., 5:1. Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 44/30 (15+15) - Antonín Honejsek 35/24 (6+18). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,92, 90,87 a dvakrát udržel čisté konto, Patrik Hamrla 3,94 a 88,14, Vladislav Habal 3,85 a 86,95, Adam Horák 5,00 a 86,49 - Daniel Huf 3,06, 90,99 a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 3,08, 91,53 a dvakrát udržel čisté konto, Michal Kořének 3,91 a 88,10. Zajímavosti: - Karlovy Vary po sérii tří vítězství dvakrát za sebou nebodovaly. - Energie doma bodovala třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrála. - Zlín třikrát za sebou nebodoval a prohrál devět z posledních deseti zápasů. - Berani venku pětkrát za sebou prohráli a nezískali ani bod. - Karlovy Vary vyhrály ve vzájemných zápasech sedmkrát za sebou a ztratily jen tři body. - Útočník Tomáš Rachůnek z Karlových Varů oslaví v pátek 30. narozeniny. - Útočník Tomáš Redlich z Karlových Varů může v neděli v Olomouci sehrát 100. zápas v extralize. HC Kometa Brno (8.) - Bílí Tygři Liberec (4.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 1:2, 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 41/57 (27+30) - Michal Birner 45/41 (13+28). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,76, 91,27 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 2,98 a 92,11, Lukáš Klimeš 2,75, 91,93 a jednou udržel čisté konto - Petr Kváča 2,05, 92,68 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,19, 90,91 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa pětkrát za sebou bodovala a z toho čtyřikrát vyhrála. - Brňané po sérii sedmi domácích duelů bez bodového zisku na vlastním ledě dvakrát za sebou vyhráli. - Liberec prohrál tři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Bílí Tygři venku bodovali čtrnáctkrát za sebou a z toho dvakrát vyhráli. - Kometa doma porazila Liberec třikrát za sebou. Další program: Neděle 28. února - 49. kolo: 15:30 HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav (2:4, 3:2, 2:3 po sam. nájezdech), PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera (2:1, 0:3, 0:3), 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno (6:2, 2:1, 4:3), Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň (3:6, 3:2 v prodl.), 17:00 HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary (1:3, 2:3, 4:3 v prodl.), HC Dynamo Pardubice - Madeta Motor České Budějovice (3:2 v prodl., 2:1, 1:0), 17:20 HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec (2:4, 4:5 po sam. nájezdech, 3:2; ČT Sport).