Praha - Vedoucí pozice v tabulce hokejové extraligy bude v úterý ve hře v dohrávce 18. kola mezi Třincem a Hradcem Králové. Domácí Oceláři ztrácejí na vedoucí Liberec tři body a k posunu na první příčku by potřebovali případně nahnat i skóre, Mountfieldu stačí výhra v základní hrací době. Dotáhnout se bodově na Bílé Tygry mohou i Vítkovice, které přivítají Olomouc, skóre však mají výrazně horší než Liberec.

Třinec proti Hradci Králové ukrojí pátý díl v sérii šesti domácích utkání. Oceláři zatím všechny čtyři zápasy vyhráli, pouze proti Kometě až v prodloužení, a také proto se případnou úterní výhrou v normálním čase mohou bodově dotáhnout na vedoucí Liberec a přeskočit právě svého úterního soka.

Celkem vyhráli Oceláři už pětkrát po sobě. "Doháníme teď to, co jsme ztratili v úvodu soutěže prohrami venku. Takto musíme pokračovat dále. Dokážeme najít cestu k výhře i v zápasech, kde třeba nejsme lepší, a to myslím dokážou kvalitní týmy," řekl útočník Tomáš Marcinko.

Východočeši sice neoplývají herní a výsledkovou pohodou, v jaké je zastihl začátek ročníku, velkým povzbuzením pro ně ale byla nedělní výhra 6:3 nad Brnem. A také střelecká forma, s jakou se po ukončení angažmá ve Švýcarsku vrátil zkušený útočník Radek Smoleňák, který dokázal vstřelit v obou duelech po návratu po dvou gólech.

"Doteď to v těch posledních zápasech nebylo ono a nehráli jsme, co jsme chtěli, ale s Brnem to bylo znovu to, co jsme hráli na začátku sezony. A zaslouženě jsme vyhráli," uvedl útočník Matěj Chalupa. "Třinci dobře chytá gólman, mají tam Adamského, Marcinko se začal prosazovat. Mají spoustu kvalitních útočníků i obránců, ale na to my nehledíme a chceme vyhrát," doplnil Chalupa.

Moravskému derby mezi Vítkovicemi a Olomoucí předchází výborná aktuální forma obou soupeřů. Vítkovice vyhrály pět z posledních šesti zápasů a třemi výhrami v řadě se pyšní Kohouti, včetně té nedělní na ledě Sparty po výsledku 6:4.

Ostravané se pokusí Hanákům oplatit porážku 0:2 z úvodní čtvrtiny. "Kromě dobré defenzivy je silnou stránkou soupeře i dobrá hra bez kotouče, napadání, rychlý přechod přes střední pásmo či rychlé protiútoky. Podle toho musí vypadat náš herní plán," řekl vítkovický trenér Jakub Petr.

Na olomoucké straně Hanáků nastoupí několik více motivovaných hráčů, kteří Vítkovicemi prošli, ať už Zbyněk Irgl, Petr Kolouch či Petr Strapáč. Hanáci v neděli zaskočili šesti góly Spartu na jejím ledě. "Po třech výhrách je v kabině dobrá nálada, ale v úterý hrajeme znovu. Touto výhrou budeme žít jen do půlnoci a pak už nás zase čeká tvrdá příprava na další zápas," řekl útočník Miroslav Holec.

Statistické údaje před úterními dohrávkami 18. kola extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (3.) - Mountfield Hradec Králové (2.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:2. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Krajíček 17 zápasů/15 bodů (5 branek + 10 asistencí) - Petr Zámorský 19/20 (5+15). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 2,04 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,53 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,09 a 92,31, Petr Kváča 3,93 a 88,06 - Brandon Maxwell 2,02 a 91,81, Jaroslav Pavelka 2,40, 90,10 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec sice porazil Hradec Králové na přelomu března a dubna v semifinále 4:2 na utkání, ale prohrál poslední tři vzájemné zápasy. - Oceláři vyhráli pětkrát za sebou a ztratili jediný bod. Bodovali už osmkrát za sebou a z toho sedmkrát zvítězili. - Mountfield po dvou porážkách zabral a vyhrál třetí z posledních pěti duelů, z nichž pouze v jednom vyšel bodově naprázdno. - Hradecký útočník Tomáš Vincour oslaví v úterý 28. narozeniny. - Třinecký gólman Šimon Hrubec může odchytat 300. zápas v extralize. HC Vítkovice Ridera (4.) - HC Olomouc (9.). Začátek zápasu: 17:30 (ČT sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 0:2. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 18/15 (6+9) - Zbyněk Irgl 18/15 (11+4). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 1,99, 94,04 a jednou udržel čisté konto - Branislav Konrád 2,01, 92,46 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 4,42 a 85,26. Zajímavosti: - Hanáci vyhráli na ledě Vítkovic dva z posledních tří duelů. - Ostravané vyhráli pět z posledních šesti zápasů, v kterých ztratili jen čtyři body. - Olomouc po předchozí sérii čtyř porážek třikrát za sebou naplno bodovala.