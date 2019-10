Třinec bude hájit vítěznou sérii na ledě předposledních Pardubic

Praha - Jen čtyři zápasy z 11. kola se odehrají v pátek v hokejové extralize. Zatímco Třinec bude usilovat na ledě předposledních Pardubic o prodloužení série čtyř výher a upevnění pozice v čele tabulky, Olomouc a Vítkovice tíží stejně dlouhé šňůra porážek. Hanáci přivítají Hradec Králové, Ostravané změří síly s Litvínovem.

Za Pardubice už nastoupí švédský útočník Harju, který je čerstvou posilou Dynama. "Musíme to, co jsme natrénovali, dostat i do zápasu. Promarnili jsme utkání se soupeři, které jsme měli v tabulce blíž k nám, tak teď se musíme snažit proti těžším soupeřům. Doufám, že před plným hledištěm budou kluci hrát tak, že budeme konkurenceschopní," řekl trenér Radek Bělohlav. Kvůli svalovému zranění bude ještě zhruba měsíc a půl postrádat útočníka Poulíčka.

Třinec se i díky jednomu odehranému zápasu navíc drží v čele tabulky, ale na šestý Liberec má náskok pouhých dvou bodů. Nyní už se Oceláři mohou soustředit pouze na extraligu - v úterý totiž po prohře v Lausanne skončilo jejich působení v Lize mistrů. V domácí soutěži to ale svěřencům Václava Varadi aktuálně jde; z posledních sedmi kol šestkrát vyhráli a pětkrát v řadě stoprocentně zabodovali i proti Pardubicím.

"Na jednu stranu nás štve, že už nebudeme v Lize mistrů pokračovat, ale z druhé strany ušetříme nějaké síly, které se budou hodit v naší lize," konstatoval útočník Matěj Stránský.

Olomouc je ve střelecké krizi - z posledních tří utkání pouze jednou skórovala. I proto třikrát v řadě prohrála a čtyři zápasy nedokázala naplno zabodovat. Hradci Králové navíc Hanáci podlehli ve čtyřech z posledních pěti utkání.

"My se potřebujeme chytit hlavně střelecky. Od toho se všechno odvíjí. Poctivě na tom pracujeme v přípravě, ale kolikrát je to i o tom pověstném kousku štěstí v koncovce," řekl kouč Zdeněk Moták, jemuž s kolegou Janem Tomajkem schází zranění Knotek, Laš, Káňa a Jaroměřský.

Hradci Králové naopak boj o postup ze základní skupiny Ligy mistrů vyšel. "Je super, že jsme postoupili, ale teď už se zase musíme soustředit na ligu a nadcházející víkend pro nás bude hodně důležitý. Chceme během něj urvat co nejvíce bodů. V Olomouci jsou to vždy hodně bojovná utkání, domácí mají v týmu poctivé a pracovité hráče, čímž jsou pro soupeře hodně nepříjemní," řekl uzdravený útočník Daniel Rákos.

Vítkovicím po nečekaně dobrém startu došel dech a proti Litvínovu se pokusí utnout sérii čtyř proher."Po nevydařených zápasech v Plzni a doma se Spartou byl znát posun ve výkonu směrem k lepšímu v Mladé Boleslavi. I když tam jsme ještě za svou snahu nebyli nijak bodově odměněni. Pro zápas s Litvínovem je tedy pro nás hlavním úkolem pokračovat ve zlepšování hry a samozřejmě vše směřovat k tomu cíli, abychom už tentokrát bodově odměněni byli," uvedl kouč Jakub Petr, jenž má mít konečně pospolu celý tým včetně Zdráhala a Gregorce.

Litvínov se přes porážku 4:5 v prodloužení prezentoval sympaticky v úterý na ledě Sparty. A protáhl na čtyři utkání alespoň bodovou sérii. V Ostravě by na ni chtěli hráči Vervy navázat. "Bohužel se nám to nepodařilo dotáhnout do vítězného konce. Odvezli jsme si ale bod a myslím, že za náš výkon se nemusíme stydět," prohlásil asistent trenéra Radim Skuhrovec.

Karlovy Vary jedou v sezoně zatím na vlnách. Po třech zápasech bez ztráty jediného bodu v jejím úvodu následně Západočeši čtyřikrát za sebou nebodovali. Nyní jsou ale před kláním s Mladou Boleslaví opět nahoře, neboť z posledních tří vystoupení vytěžili šest bodů. "Myslím, že jsme hráli dobře už v Třinci. Pokud budeme dodržovat pokyny trenérů a hrát to, co chceme, tak věřím, že budeme v sezoně úspěšní," podotkl brankář Filip Novotný.

Mladá Boleslav v neděli i přes dvoubrankové manko porazila Vítkovice 5:3. Středočeši tím vyrovnali dosavadní gólové maximum ze začátku října, kdy porazili 5:1 Litvínov. Mezi těmito zápasy přitom dal tým jedinou branku za dvě utkání. "Nebylo to úplně špatné herně, ale nedávali jsme góly, tak snad už to bude teď lepší," přál si kapitán Michal Vondrka.

Statistické údaje před pátečním 11. kolem extraligy: -------- HC Energie Karlovy Vary (7.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 10 zápasů/11 bodů (5 branek + 6 asistencí) - Pavol Skalický 10/10 (5+5). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 2,62 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,28 procenta, Jan Bednář 4,32 a 86,76 - Jan Růžička 1,35 a 95,73, Gašper Krošelj 2,36 a 92,46. Zajímavosti: - Energie po čtyřech zápasech bez zisku třikrát za sebou bodovala a v posledních dvou duelech vyhrála. - Mladá Boleslav prohrála dva z posledních tří zápasů venku v této sezoně. Byly to dosud jediné dva duely bez bodového zisku. - Karlovy Vary se utkaly s Mladou Boleslaví v srpnu v přípravě a prohrály venku 1:3. - Bruslařský klub vyhrál čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů. HC Vítkovice Ridera (10.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 11/14 (5+9) - Richard Jarůšek 10/8 (4+4). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,97 a 92,00, Daniel Dolejš 3,47 a 88,07 - Jaroslav Janus 3,23 a 90,88, David Honzík 3,43 a 88,73. Zajímavosti: - Ostravané čtyřikrát za sebou nebodovali a prohráli pět z posledních šesti zápasů. - Litvínov po pěti zápasech bez zisku čtyřikrát v řadě bodoval, z toho dvakrát naplno a dvakrát prohrál v prodloužení. - Mimo svůj led prohrála Verva všech pět zápasů v této sezoně, ale v posledních dvou bodovala. - Litvínov vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných duelů. HC Dynamo Pardubice (13.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Radoslav Tybor 9/7 (5+2) - Tomáš Marcinko 10/11 (7+4). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,54 a 91,53, Jakub Štěpánek 3,25 a 84,52, Tomáš Vlk 10,00 a 50,00 - Petr Kváča 2,59 a 91,41, Patrik Bartošák 2,43 a 91,03. Zajímavosti: - Dynamo doma vyhrálo dvakrát za sebou a pod novým trenérem Radkem Bělohlavem, který se posunul do role hlavního kouče místo odvolaného Ladislava Lubiny z pozice asistenta, po výhrách nad Kladnem (3:2) a Libercem (3:2) neuspělo až v neděli v Plzni, kde prohrálo 3:5. - Třinec vyhrál čtyřikrát za sebou a ztratil jediný bod. Z posledních sedmi zápasů prohrál jediný. - Oceláři vyhráli ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou při skóre 27:7. - Třinec se představil v úterý v Lize mistrů v Lausanne a po porážce 3:5 pro něj účinkování v soutěži skončilo po základní skupině. HC Olomouc (9.) - Mountfield Hradec Králové (8.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 10/5 (4+1) - Radek Smoleňák 10/10 (5+5). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,31 a 92,45, Branislav Konrád 2,71 a 90,95 - Marek Mazanec 2,93, 87,27 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 6,92 a 50,00. Zajímavosti: - Olomouc prohrála čtyřikrát za sebou a získala jediný bod. Na zisk čekají Hanáci tři zápasy a prohráli pět z posledních šesti duelů. - Mountfield prohrál čtyři z uplynulých pěti duelů a doma zvítězil v jediném z posledních tří. - Hradec Králové vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných soubojů. - Mountfield ve středu v Lize mistrů už s jistotou postupu do osmifinále hostil Štýrský Hradec a vyhrál 7:1. - Útočník Zbyněk Irgl z Olomouce může sehrát 700. zápas v extralize. Další program: -------- Sobota 19. října - předehrávka 12. kola: 17:00 HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň (O2 TV Sport). Neděle 20. října - 12. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera, 16:00 HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice, BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno, 17:20 HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec (ČT Sport), Mountfield Hradec Králové - PSG Berani Zlín, 17:30 HC Verva Litvínov - HC Olomouc.