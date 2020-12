Třinec bude hájit první místo před Plzní v souboji s Litvínovem

Praha - V hokejové extralize pokračuje přetahovaná Třince a Plzně o průběžné první místo. Před dnešními zápasy 24. kola mají o dva body navrch Oceláři, před nimiž je souboj s Litvínovem. Indiáni hostí Zlín. Třetí Karlovy Vary přivítají Liberec, který za poslední tři zápasy neuhrál ani bod.

Vedoucí Třinec čeká čtvrtý zápas po sobě v domácím prostředí a v krátké minisérii je zatím stoprocentní. "Šlape nám to zatím a my si toho vážíme. Ale stále k tomu je potřeba přistupovat s pokorou a neustále pracovat," řekl trenér Ocelářů Václav Varaďa, jehož tým ve všech čtrnácti odehraných zápasech zabodoval a i přes zápasový deficit se probil do čela tabulky.

Litvínovští v poslední době střídají výhry s porážkami, ale na tříbodové vítězství čekají už přes dva týdny. V Třinci navíc prohráli už šestkrát za sebou a jejich poslední úspěch z ledu Ocelářů už je přes čtyři roky starý. "Náš největší problém je, že nedokážeme zopakovat šedesát minut z předcházejícího zápasu. Výkony jsou jako na houpačce," prohlásil trenér Vladimír Országh.

Druhá Plzeň po předchozích třech porážkách ze čtyř zápasů dvakrát za sebou zvítězila 6:3 a proti Zlínu bude chtít vylepšit bilanci šesti výher z dosavadních sedmi domácí duelů. "Jsem rád, že nyní zápasy zvládáme, i když v průběhu prohráváme," řekl plzeňský útočník Matyáš Kantner.

Zlín jede do Plzně povzbuzen úterní výhrou s Vítkovicemi a také dobrou formou gólmana Libora Kašíka. "Musíme si pohlídat začátek utkání a nenechat si domácí utéct," řekl asistent trenéra Martin Hamrlík a varoval před silnými přesilovkami Gulaše a spol., neboť Zlín měl 14 vyloučených v posledních dvou utkáních. "Pokuty nedáváme, každý se musí zamyslet sám nad sebou," podotkl Hamrlík.

Vítkovice se po pěti zápasech vracejí na domácí led a věří, že po třech porážkách v řadě se jim proti Pardubicím povede zabrat. "Cesta k vítězství nevede přes nic jiného než maximální nasazení, bojovnost, každý jeden hráč musí odvést to nejlepší, co v něm je. Jak se říká, jezdit po zadku. Ale čeká nás soupeř, který chce začít vyhrávat. Předpokládám, že jejich cesta bude stejná, tedy přes nasazení, bojovnost, maximální odhodlání," řekl vítkovický trenér Mojmír Trličík, jemuž stále scházejí zranění Irgl, Polák, Kubalík a Krenželok.

Pardubice jsou přes zlepšené výkony stále jen dva body ode dna. "Potřebujeme hlavně od našich elitních útočníků lepší výkony," připustil hlavní kouč Richard Král. "Tabulku máme v hlavách, nemůžeme se na ni ale pořád dívat. Je nutné jít zápas od zápasu a musíme získávat body v každém utkání," doplnil útočník Matěj Blümel.

Kometa po dvou předchozích výhrách utrpěla vysokou porážku v Hradci. "Na náladě je to znát, musíme se z toho dostat a vrátit se na vítěznou vlnu," přál si před domácím duelem s Olomoucí asistent trenéra Jan Zachrla. Brňané získali zkušeného obránce Barinku, chybět ale budou reprezentanti do 20 let Svozil a Brabenec a dále nemocní Rákos, Střondala a Bartejs.

Olomouc se stále potácí u dna tabulky a nemůže se odrazit vzhůru. Podle trenéra Zdeňka Motáka je důvod nutné hledat ve špatné koncovce - Kohouti jsou s 27 vstřelenými góly nejhorší v soutěži. "Budu se opakovat, ale nedáváme góly a na jeden dva nejsme schopni vyhrát, protože děláme chyby, které soupeři trestají. Víme, že to musíme zlepšit," řekl trenér Zdeněk Moták.

Rozjetý tým Karlových Varů vyšplhal po osmi výhrách z devíti zápasů už na třetí místo. "Máme za sebou teprve první čtvrtinu, takže na nějaké závěry je zatím čas. Jsem ale rád, že se nám daří a bodujeme, jelikož vstup do sezony je každý rok důležitý," řekl hlavní kouč Martin Pešout.

Soupeřem Energie bude Liberec, jemuž naopak poslední zápasy nevyšly. Bílí Tygři prohráli třikrát bez zisku bodu a inkasovali za toto období patnáct branek.

Mladá Boleslav potvrdila skvělou aktuální formu při minulém duelu v Litvínově, přidala čtvrtou výhru za sebou bez ztráty bodu a nastřílela za toto období 21 branek. "Všichni plníme v týmu role, jaké máme. Makáme jeden pro druhého a gólmani nám chytají. Doufám, že to takhle bude pokračovat," přál si obránce David Bernad.

Hradec Králové se po třech zápasech bez bodu probudil v posledním duelu s Brnem (6:2). "Boleslav je nepříjemný bruslivý tým, většinou to ometali a hráli na dlouhé nahrávky. My do toho musíme zase šlápnout a hrát jako tým podle toho, co po nás chtějí trenéři," zdůraznil obránce Zdeněk Čáp.

Statistické údaje před pátečními zápasy 24. kola Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň (2.) - PSG Berani Zlín (10.). Začátek zápasu: 16:30. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 17 zápasů/24 bodů (7 branek + 17 asistencí) - Antonín Honejsek 15/15 (4+11). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 1,98 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,94 procenta, Dominik Pavlát 2,50 a 93,42 - Libor Kašík 3,00, 92,00 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 2,76 a 91,95. Zajímavosti: - Plzeň v posledních dvou zápasech naplno bodovala při skóre 12:6 a prohrála jediný z poslední čtyř duelů. - Škoda v této sezoně vyhrála doma šest ze sedmi utkání. - Berani v úterý porazili doma Vítkovice 2:1 a byla to jejich teprve druhá výhra z posledních osmi zápasů. - Zlínský útočník Pavel Kubiš může v neděli v Liberci sehrát 800. zápas v extralize. - Zlín ve vzájemných zápasech po sérii čtyř porážek vyhrál nad Plzní dvakrát za sebou. HC Oceláři Třinec (1.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 6:3. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 14/25 (7+18) - Richard Jarůšek 14/6 (5+1). Statistiky brankářů: Jakub Štěpánek 1,96, 91,41 a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,73 a 89,85 - Denis Godla 2,25, 91,08 a jednou udržel čisté konto, David Honzík 3,35 a 88,00. Zajímavosti: - Oceláře čeká čtvrtý ze série šesti domácích duelů. Následně ještě hostí v neděli Mladou Boleslav a v úterý Pardubice. - Oceláři vyhráli všech osm utkání v domácím prostředí v této sezoně a ztratili v nich jediný bod. - Třinec bodoval ve všech 14 utkáních v této sezoně a třináctkrát vyhrál. Teď drží vítěznou sérii čtyři zápasy a neztratil při ní ani bod. - Litvínov čeká šest zápasů na plný bodový zisk, během nich třikrát vyšel naprázdno a třikrát vyhrál v nastavení. - Oceláři vyhráli čtrnáct z posledních patnácti vzájemných zápasů. - Útočníkovi Viktoru Hüblovi chybějí dva body, aby vyrovnal rekord základní části samostatné české extraligy (od sezony 1993/94) Petra Lešky, který v 991 duelech nasbíral 786 bodů za 244 gólů a 542 asistencí. Hübl má na kontě z 1060 utkání 784 bodů (354+430). HC Energie Karlovy Vary (3.) - Bílí Tygři Liberec (7.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: David Kaše 13/13 (3+10) - Michal Birner 15/14 (5+9). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,50, 92,11 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Bednář 4,16 a 86,67 - Petr Kváča 2,16 a 92,18, Jaroslav Pavelka 5,00 a 75,00. Zajímavosti: - Energie vyhrála třikrát za sebou a prohrála jediný z posledních devíti duelů. - Karlovy Vary doma zvítězily čtyřikrát v řadě a ztratily při této sérii jediný bod. - Liberec třikrát za sebou prohrál a nezískal ani bod. Je to jeho nejdelší série neúspěchů v sezoně. - Bílí Tygři sehrají venku pátý z posledních šesti zápasů. - Karlovy Vary ve vzájemných zápasech v extralize vyhrály tři z posledních čtyř soubojů. - Bílí Tygři v Karlových Varech čtyřikrát za sebou bodovali a z toho třikrát vyhráli. - Liberec se s Karlovými Vary utkal v srpnu v Poháru Generali České pojišťovny a oba zápasy vyhrál. Na západě Čech uspěl po výsledku 5:4 v prodloužení a doma zvítězil 1:0. - Útočník Martin Kadlec z Karlových Varů oslaví v sobotu 32. narozeniny. - Karlovarský útočník Jakub Flek může sehrát proti Liberci 200. zápas v extralize, David Kaše i Jakub Lauko mohou v neděli v Pardubicích sehrát shodně 100. duel v domácí nejvyšší soutěži. BK Mladá Boleslav (6.) - Mountfield Hradec Králové (5.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 15/18 (12+6) - Filip Hronek 16/14 (5+9). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,26, 89,91 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,80 a 88,00 - Štěpán Lukeš 1,87, 93,16 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,10 a 92,49. Zajímavosti: - Mladá Boleslav čtyřikrát za sebou naplno bodovala při skóre 21:8 a prohrála jediný z posledních šesti duelů. - Bruslařský klub doma po předchozích třech porážkách dvakrát za sebou zvítězil. - Mountfield po třech zápasech bez bodu v úterý zabral a porazil doma Kometu Brno 6:2. - Hradec Králové venku vyhrál jediný z posledních čtyř duelů. Na začátku sezony mimo svůj led zvítězil čtyřikrát za sebou. - Mladá Boleslav vyhrála ve vzájemných duelech třikrát za sebou a podlehla Hradci Králové v jediným z minulých šesti soubojů. - Obránce Filip Pavlík z Hradce Králové může sehrát 400. zápas v extralize. - Útočník Radek Smoleňák z Hradce Králové dnes slaví 34. narozeniny, Jakubovi Lvovi bude v neděli 30 let. HC Vítkovice Ridera (8.) - HC Dynamo Pardubice (13.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 14/12 (9+3) - Matěj Blümel 15/8 (2+6). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,77 a 91,23, Daniel Dolejš 2,88, 91,93 a jednou udržel čisté konto - Pavel Kantor 2,56 a 90,51, Daniel Vladař 2,44 a 90,57, Milan Klouček 8,31 a 76,62. Zajímavosti: - Ostravané se vracejí domů po pěti zápasech poprvé od 20. listopadu, kdy podlehli Českým Budějovicím 0:7. - Vítkovice prohrály třikrát za sebou a získaly při této sérii jediný bod. - Dynamo venku prohrálo všech šest zápasů v této sezoně a dosáhlo na jediný bod. - Pardubice v posledních osmi utkáních pravidelně střídají prohru s vítězstvím. - Dynamo po sedmi porážkách za sebou ve vzájemných zápasech naposledy s Vítkovicemi uspělo a 14. února vyhrálo v Ostravě 5:3. - Obránce Lukáš Kovář z Vítkovic může sehrát 300. zápas v extralize. - Obránce Jakub Nakládal z Pardubic může v neděli proti Karlovým Varům nastoupit k 200. utkání v domácí nejvyšší soutěži. HC Kometa Brno (9.) - HC Olomouc (11.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Peter Schneider 14/14 (11+3) - Lukáš Kucsera 15/8 (5+3). Statistiky brankářů: Lukáš Klimeš 2,83 a 91,97, Karel Vejmelka 3,26 a 90,04 - Branislav Konrád 2,53 a 92,16, Jan Lukáš 4,18 a 88,30. Zajímavosti: - Kometa doma vyhrála tři z posledních čtyř zápasů. - Olomouc prohrála deset z posledních dvanácti zápasů. - Hanáci po sérii pěti porážek venku naposledy uspěli a vyhráli v neděli v Českých Budějovicích 4:2. - Útočník Tomáš Vincour z Komety Brno může v neděli na Spartě sehrát 200. zápas v extralize. - Olomoucký obránce Martin Vyrůbalík může v neděli proti Vítkovicím sehrát 400. duel v domácí nejvyšší soutěži. Další program: Neděle 6. prosince - 25. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 15:30 HC Verva Litvínov - Madeta Motor České Budějovice, 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň, Bílí Tygři Liberec - PSG Berani Zlín, 16:20 HC Sparta Praha - HC Kometa Brno (ČT Sport), 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary, HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera.