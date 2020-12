Třinec bude hájit pozici lídra extraligy před Spartou ve Zlíně

Praha - Hokejová extraliga může mít po středečním kompletním programu 31. kola nového lídra. Vedoucí Třinec má po čtyřech porážkách za sebou na druhou Spartu k dispozici už jen dvoubodový náskok. Oceláři se ho pokusí uhájit ve Zlíně, zatímco Pražany čeká těžká prověrka na ledě rozjetých Pardubic. Už pětkrát za sebou vyšli naprázdno hokejisté posledních Českých Budějovic, kteří se představí v Olomouci.

Zlín uvidí souboj dvou týmů, jimž se v období Vánoc nedaří. Berani po sérii tří proher hostí Třinec, který neuspěl čtyřikrát za sebou, přesto ještě nepřišel o pozici lídra tabulky. "Musíme se zaměřit sami na sebe. Zápas v Pardubicích byl z naší strany hodně rozháraný, jsme v herním útlumu a cesta z něj bude těžká," řekl asistent Martin Hamrlík.

Třinec se ke konci kalendářního roku také dostal do útlumu a sérii čtyř porážek využila Sparta, která se Ocelářům přiblížila na dohled. Slezané věří, že se už chytí, proti Zlínu ovládli šest z posledních sedmi zápasů. "Potřebujeme se zvednout a zápas ve Zlíně zvládnout. Ale musíme se poučit z posledního zápasu v Olomouci, který nebyl dobrý," řekl trenér Václav Varaďa, který stále musí oželet absenci zraněných Marcinka, Chmielewského a Romana.

Prubířským testem pardubické fazony může být atraktivní duel s tradičním rivalem Spartou, která naposledy nebodovala 1. prosince. "V současné formě můžeme porazit každého. Jsme však soudní a moc dobře víme, že nebudeme vyhrávat donekonečna a jednou přijde i prohra. Každopádně chceme natáhnout naši sérii co nejdál. Vážíme si jí a s pokorou jdeme do dalších zápasů," uvedl zkušený obránce Jan Kolář.

Sparta se v tabulce přiblížila Třinci, který má ale ještě dva zápasy k dobru, když vyhrála sedm z posledních osmi zápasů. "Každý zápas hrajeme na sto procent, chceme být v tabulce co nejvýš a nekoukáme pod sebe nebo nahoru. Jedeme každých šedesát minut a snažíme se vyhrávat," prohlásil útočník Lukáš Rousek. Novou posilou týmu je zkušený brankář Salák.

Vítkovice mají v duelu s Brnem v případě vítězství v normálním čase možnost svého soupeře předstihnout v tabulce. "Je ale potřeba si dávat pozor na fauly a na případná oslabení, protože přesilovka Komety umí být smrtící. Musíme stavět na bojovném výkonu z minulých zápasů a přidat k tomu ještě něco navíc," řekl trenér Miloš Holaň, který stále postrádá dlouhodobě zraněné Irgla, Kubalíka a Vojtěcha Poláka.

Kometě stačil jeden zápas k tomu, aby se opět vrátila k předchozí výkonnostní šedi. Po prohře v Mladé Boleslavi měla jeden trénink na to, aby se dostala před cestou do Vítkovic do pohody. "Musíme zlepšit disciplínu, řada našich faulů byla zbytečná. A samozřejmě koncovku a celkovou produktivitu," uvedl asistent trenéra Jan Zachrla.

Druhé podkrušnohorské derby sezony čeká Karlovy Vary a Litvínov. V lepším rozpoložení do něj půjdou po třech výhrách za sebou hráči domácí Energie, jimž patří pátá příčka. "Užíváme si každé střídání a já jen doufám, že se nám bude dařit i nadále," přál si útočník Jiří Černoch.

Severočeši naproti tomu v posledních dvou vystoupeních nebodovali. "Máme před sebou poslední zápas před novým rokem 2021 a do něj musíme jít s úplně jiným nastavením v hlavách, než s jakým jsme šli do těch předcházejících duelů," zdůraznil kouč Vladimír Országh.

České Budějovice začnou souboj s Plzní místo původních 17:30 už v 16 hodin. "Průběh našich zápasů se pořád opakuje. Uděláme spoustu zbytečných chyb a faulů, které pak nejsme schopni kompenzovat produktivitou v útoku. Výsledek je pak takový, že o gól prohrajeme," řekl trenér Václav Prospal, jehož svěřenci uhráli dosud jen 13 bodů ze 75, které byly ve hře.

Plzeň v Litvínově ukončila sérii pěti porážek. "Na každý tým to někdy padne. I když jsme pětkrát padli, věřili jsme, že se to zlomí. V Litvínově se to zlomilo, ale musíme pokračovat. Cítil jsem z mančaftu, že kluci chtějí pracovat a právě ten charakter je hrozně důležitý. Když vidíte, že kluci se snaží, dříve nebo později se to zlomí," uvedl trenér Škody Ladislav Čihák.

Olomouc po dalším triumfu nad Třincem (6:3) narazí na Hradec Králové. "Když do toho půjdeme se stejným entuziasmem, nasazením a bojovností jako proti Třinci, můžeme uspět," prohlásil kouč Zdeněk Moták. Hanákům chybí Klimek, Strapáč a Navrátil.

Hradec Králové nedokázal už tři zápasy dát v základní hrací době více než dva góly. "Čekáme víc od našich útočníků, jeden gól je málo. Je potřeba, aby skórovali, musíme být nebezpečnější v ofenzivě," řekl asistent trenéra David Kočí.

Liberec dělá vše proto, aby odčinil a bodově nahradil sérii pěti zápasů bez bodu z přelomu listopadu a prosince. Před bitvou s nedalekým rivalem Mladou Boleslaví vyhráli Bílí Tygři šest zápasů ze sedmi.

Mladoboleslavští jsou třetí, bodovali šestkrát po sobě a budou mít další pokus ukončit neobvykle dlouhou sérii neúspěchů pod Ještědem. Bruslařský klub byl naposledy blízko a před polovinou prosince vedl 2:1, ale nakonec prohrál 2:3. Středočeši tak museli vstřebat 23. prohru v Liberci za sebou a čekají tam na úspěch od listopadu 2010.