Třinec bude hájit neporazitelnost v Liberci

Praha - Hokejisty Třince dnes čeká v extralize boj o udržení neporazitelnosti, kterou budou hájit na ledě Liberce. Hrát se bude celkem pět utkání, vesměs dohrávky a jedna předehrávka.

Dohrávka 8. kola mezi Libercem a Třincem svede proti sobě celky, jejichž finálová bitva před rokem a půl určila až dosud platného šampiona, jímž se po výhře 4:2 na zápasy stali Oceláři.

Bílí Tygři po dlouhé herní pauze zaviněné pandemií koronaviru naskočili do zápasového programu úspěšně, když přetlačili Olomouc 2:1. "Pauza byla určitě znát, v rámci možností to ale bylo dobré a věřím, že naše výkony půjdou jenom nahoru. Ta pauza byla opravdu dlouhá a člověk pořádně nevěděl, na čem je. I když nás teď čeká hodně náročný program, všichni jsme rádi, že se zase konečně hraje. Doufejme, že už to tak vydrží," prohlásil liberecký útočník Tomáš Rachůnek.

Třinec má prozatím skvostnou bilanci na venkovním ledě: vyhrál všechny tři zápasy a vstřelil v nich 18 gólů. "Rádi bychom na to samozřejmě navázali, ale soupeř je nesmírně kvalitní. Jsme hlavně rádi, že po té dlouhé přestávce jsme do soutěže vstoupili dobře a získali nějaké body," řekl druhý trenér Ocelářů Marek Zadina. Otazník visí nad startem jeho syna Filipa, který po Redlichově faulu nedohrál utkání v Karlových Varech.

V dohrávce 2. kola se znovu po pouhých dvou dnech střetnou Hradec Králové a Vítkovice, tentokrát ale na východě Čech. Tam bude chtít domácí tým Mountfieldu zúčtovat za porážku 1:2, kvůli níž přišel o dosavadní neporazitelnost. "Snažíme se soustředit na naši hru. Musíme zlepšit určité věci, které v ní chyběly v pondělí, a chceme podat lepší výkon. Kdo proti nám stojí - a že to budou znovu Vítkovice - nijak neřešíme," prohlásil asistent královéhradeckého kouče David Kočí.

Kouč hostů Mojmír Trličík tuší, že herně se toho ani přes jiné prostředí příliš nezmění. "Nedá se čekat nějaký totální zvrat v taktice a ve stylu hry obou mužstev. Určitě si probereme koncovku pondělního zápasu, protože chybělo málo a mohlo to dopadnout jinak," varoval Trličík.

Hlavní role v dohrávaném utkání 4. kola budou patřit hokejistům Mladé Boleslavi a Brna. Hned v pátek pak čeká oba soky další vzájemný duel, ale na ledě Komety. Středočeši po pauze zvítězili díky gólu v prodloužení v Českých Budějovicích. Doma byli ve dvou dosavadních startech stoprocentní.

Kometa před dvojzápasem s Mladou Boleslaví vyhlašuje S.O.S. s ohledem na situaci v kádru. Chybějí na covid-19 pozitivní, ale bezpříznakoví Holík s Bartejsem, v zápase proti Litvínovu se zranil Střondala, který bude chybět dva měsíce. Mimo hru je i Valský.

"Saháme do rezerv. Věřím, že bude moct nastoupit Peter Mueller," přál si trenér Kamil Pokorný návrat amerického útočníka, jenž je zpět v Brně a čeká na výsledek testu na koronavirus. "V Boleslavi musíme hrát zodpovědněji než proti Litvínovu, nenavázali jsme na poctivost, kterou jsme měli v Třinci," přidal Pokorný.

V dohrávce 14. kola zkříží hokejky hráči Olomouce a Zlína. Hanáci vyšli přes dobrý výkon naprázdno v Liberci (1:2). "Byli jsme domácím minimálně vyrovnaným soupeřem, bohužel na jeden gól se vyhrát nedá. Potřebujeme být produktivnější," řekl trenér Zdeněk Moták.

Ani Berani na body nedosáhli, ti však měli problém naopak v defenzivě, když se Spartou prohráli 4:6. Přesto je povzbudil dobrý výkon alespoň v některých pasážích. "V prvním zápase po pauze byla znát herní absence, ale potěšitelný je trend zlepšování. Věřím, že v tom budeme pokračovat," řekl kouč Robert Svoboda.

Předehrávku 17. kola obstarají Karlovy Vary a České Budějovice. V sobotu si Západočeši odvezli z ledu nejbližšího soka tři body po výhře 5:4. V pondělí ale schytali doma výprask s Třincem (2:7). "Ten zápas musíme co nejdříve hodit za hlavu, s Motorem nás čeká úplně jiný zápas. Pohlídat si potřebujeme vstup do utkání. V ofenzivě hrajeme dobře, jen potřebujeme být produktivnější," řekl asistent trenéra Tomáš Mariška.

Motor čeká osmý pokus ve snaze dosáhnout první výhry po návratu mezi elitu. "Zdobí nás pohyb, bojovnost a nasazení, kluci ale nakonec vždy dokázali najít způsob, jak zápas prohrát. Soupeři umí potrestat ptákoviny, které děláme," konstatoval trenér Václav Prospal.

Statistické údaje před dohrávkami Tipsport extraligy:

Dohrávka 2. kola:

Mountfield Hradec Králové (3.) - HC Vítkovice Ridera (8.).

Začátek zápasu: 15:00 (ČT Sport).

Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1.

Nejproduktivnější hráči: Filip Hronek, Jakub Orsava 6 zápasy/7 bodů (2 branky + 5 asistencí) - Rostislav Marosz 4/5 (1+4).

Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 1,81 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 93,68 procenta - Miroslav Svoboda 3,23 a 89,01, Daniel Dolejš 1,00 a 96,15.

Zajímavosti:

- Mountfield se na ledě Vítkovic představil v pondělí v 15. kole a prohrál 1:2. Byla to pro něj první porážka v sezoně. Pro Hradec Králové šlo o první vystoupení po šestitýdenní pauze způsobené koronavirovou nákazou v týmu a přerušením soutěže, Vítkovice hrály přesně po měsíci.

- Hradec Králové se v sedmém utkání v sezoně představí teprve podruhé doma. V jediném dosavadním vystoupení na vlastním ledě zdolal 27. září Liberec 4:3 po samostatných nájezdech.

- Ostravané v pátém duelu v sezoně budou hrát teprve podruhé venku, ve svém úvodním vystoupení v ročníku 2. října vyhráli v Českých Budějovicích 3:2 v prodloužení.

- Hradec Králové bodoval v sedmi z posledních devíti vzájemných zápasů a z toho pětkrát vyhrál.

Dohrávka 4. kola:

BK Mladá Boleslav (7.) - HC Kometa Brno (10.).

Začátek zápasu: 17:00 (ČT Sport).

Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 5/6 (5+1) - Jakub Klepiš 4/5 (0+5).

Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,32 a 89,39, Gašper Krošelj 2,52 a 87,18 - Karel Vejmelka 4,67 a 86,14, Lukáš Klimek 2,77 a 90,32.

Zajímavosti:

- Mladá Boleslav vyhrála dvakrát za sebou a třikrát z posledních čtyř utkání.

- Bruslařský klub v obou domácích duelech v tomto ročníku naplno bodoval - porazil České Budějovice 5:2 a pražskou Spartu 4:2.

- Kometa i po čtyřech duelech v sezoně čeká na plný bodový zisk. Jednou vyhrála po samostatných nájezdech, jednou podlehla v prodloužení a dvakrát vyšla naprázdno.

- Brňané se představí venku teprve podruhé v sezoně. V sobotu podlehli v Třinci 3:4 v prodloužení.

- Kometa sehraje třetí zápas během šesti dnů. Po sobotním vystoupení v Třinci v pondělí doma prohrála s Litvínovem 2:4.

- Mladá Boleslav s Brňany bodovala devětkrát za sebou, po osmi výhrách s nimi v posledním souboji 31. ledna na ledě Komety prohrála 1:2 po samostatných nájezdech.

- Doma porazil Bruslařský klub Kometu pětkrát za sebou a v posledních třech případech to bylo až v nastavení. Brno v Mladé Boleslavi vyhrálo naposledy 22. října 2017 po výsledku 2:0.

- Obránce Ondřej Dlapa z Mladé Boleslavi oslaví ve čtvrtek 29. narozeniny.

Dohrávka 8. kola:

Bílí Tygři Liberec (4.) - HC Oceláři Třinec (5.).

Začátek zápasu: 18:00.

Nejproduktivnější hráči: Ladislav Šmíd 6/7 (1+6) - Matěj Stránský 4/10 (6+4).

Statistiky brankářů: Petr Kváča 1,81 a 93,64 - Josef Kořenář 2,09 a 91,30, Jakub Štěpánek 2,81 a 86,96.

Zajímavosti:

- Bílí Tygři ve všech třech duelech doma v této sezoně naplno bodovali. Porazili Pardubice 7:1, Spartu 3:2 a Olomouc 2:1.

- Oceláře čeká třetí zápas v šesti dnech. V sobotu doma zdolali Kometu Brno 4:3 v prodloužení a v pondělí vyhráli v Karlových Varech 7:2.

- Třinec vyhrál všechny čtyři duely v této sezoně a ztratil jediný bod.

- Oceláři vyhráli pět z posledních šesti vzájemných zápasů.

Dohrávka 14. kola:

HC Olomouc (9.) - PSG Berani Zlín (11.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemný zápas v této sezoně: 4:1.

Nejproduktivnější hráči: Jan Knotek 5/4 (2+2) - Antonín Honejsek 5/4 (1+3).

Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,81 a 90,77, Jan Lukáš 4,00 a 87,50 - Libor Kašík 2,75, 92,20 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 3,00 a 90,91.

Zajímavosti:

- Olomouc dvakrát za sebou nebodovala a prohrála tři z posledních čtyř zápasů.

- Hanáci se v šestém utkání v sezoně představí doma počtvrté a zatím tam jen jednou vyhráli.

- Zlín prohrál čtyři z pěti utkání v této sezoně a venku vyhrál jeden z dosavadních dvou duelů. Uspěl 27. září v Pardubicích, kde zvítězil 2:0.

- Olomouc vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných zápasů.

Předehrávka 17. kola:

HC Energie Karlovy Vary (6.) - Madeta Motor České Budějovice (13.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 5:4.

Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 6/5 (5+0) - Martin Novák 7/5 (3+2).

Statistiky brankářů: Filip Novotný 3,12 a 90,74, Jan Bednář 5,27 a 83,33 - Marek Čiliak 3,73 a 85,38, Jiří Patera 2,90 a 89,83.

Zajímavosti:

- Oba celky se utkají podruhé během pěti dnů. V sobotu v dohrávce 4. kola vyhrály Karlovy Vary v Českých Budějovicích 5:4.

- Energie se v sedmém utkání v sezoně představí popáté doma. Na vlastním ledě uspěla jen v úvodním duelu s Mladou Boleslaví (3:2), potom tam třikrát prohrála s Třincem 2:5, se Spartou (2:3) a znovu s Třincem (2:7).

- Motor po návratu mezi elitu po sedmi letech prohrál všech dosavadních sedm zápasů a získal jen tři body.

Tabulka:

1. Plzeň 8 6 1 1 0 36:20 21 2. Sparta Praha 9 6 0 0 3 32:20 18 3. Hradec Králové 6 4 1 0 1 23:11 14 4. Liberec 6 4 0 1 1 19:12 13 5. Třinec 4 3 1 0 0 22:10 11 6. Karlovy Vary 6 3 0 0 3 17:23 9 7. Mladá Boleslav 5 2 1 0 2 15:12 8 8. Vítkovice 4 1 1 1 1 11:11 6 9. Olomouc 5 2 0 0 3 10:15 6 10. Brno 4 0 1 1 2 12:18 3 11. Zlín 5 1 0 0 4 9:16 3 12. Litvínov 5 1 0 0 4 11:19 3 13. České Budějovice 7 0 0 3 4 15:28 3 14. Pardubice 6 0 1 0 5 9:26 2